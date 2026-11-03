Ekim Ayında Dizilerin Reyting Ortalaması Açıklandı: Kim Çakıldı, Kim Yükseldi?

Üçüncülük için nefes kesen bir yarış yaşandı. Yeraltı 7,45 ile listenin üçüncü basamağına yerleşirken Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş 7,41 ile hemen arkasından geldi. Ancak Sevdan Bir Ateş'in ay içinde üç haftada üç puan kaybetmesi de dikkat çekti.

Altı Üstü İstanbul 7,01 ile beşinci sırada yer alırken Daha 17 6,74, NOW'un merakla beklenen dizisi Ömür Usta ise 6,25 ile ilk 7'yi tamamladı.