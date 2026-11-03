Ekim Ayında Dizilerin Reyting Ortalaması Açıklandı: Kim Çakıldı, Kim Yükseldi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ekim ayının Total reyting ortalamaları açıklandı ve yayındaki 22 dizinin yalnızca biri 10 barajını aşabildi. Taşacak Bu Deniz 10,18 ile zirveye yerleşirken Uzak Şehir 8,06 ile ikinci oldu. Kızılcık Şerbeti 5,34 ile ilk 7'nin dışında kaldı. Listenin son sırasında ise ekrana veda eden Sevdam Karadeniz yer aldı.
Taşacak Bu Deniz 10,18'lik ortalamayla ayı zirvede kapattı, en yakın rakibiyle arasındaki fark 2 puanı geçti.
Yeraltı ile Sevdan Bir Ateş arasındaki fark sadece 0,04 puanda kaldı, ilk 7'de 7'li reytinglerin yarışı yaşandı.
Kızılcık Şerbeti 5,34'lük ortalamayla sekizinci sırada yer aldı, aynı akşamın rakibi Taşacak Bu Deniz'in neredeyse yarısında kaldı.
22 dizinin 14'ü ayı 5 reytingin altında kapattı, orta sıralarda puan farkları 0,1'e kadar düştü.
Son üç sıradaki dizilerin ortak noktası final iddiası oldu, Sevdam Karadeniz 1,73 ile 2'nin altında kalan tek dizi oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın