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Ekim Ayında Dizilerin Reyting Ortalaması Açıklandı: Kim Çakıldı, Kim Yükseldi?

Ekim Ayında Dizilerin Reyting Ortalaması Açıklandı: Kim Çakıldı, Kim Yükseldi?

yerli dizi Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 18:46
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Ekim ayının Total reyting ortalamaları açıklandı ve yayındaki 22 dizinin yalnızca biri 10 barajını aşabildi. Taşacak Bu Deniz 10,18 ile zirveye yerleşirken Uzak Şehir 8,06 ile ikinci oldu. Kızılcık Şerbeti 5,34 ile ilk 7'nin dışında kaldı. Listenin son sırasında ise ekrana veda eden Sevdam Karadeniz yer aldı.

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Taşacak Bu Deniz 10,18'lik ortalamayla ayı zirvede kapattı, en yakın rakibiyle arasındaki fark 2 puanı geçti.

Taşacak Bu Deniz 10,18'lik ortalamayla ayı zirvede kapattı, en yakın rakibiyle arasındaki fark 2 puanı geçti.

TRT 1'in Cuma akşamlarındaki iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz, Ekim ayını 10,18 ile tamamladı ve listede çift haneli ortalamaya ulaşan tek dizi oldu.

İkinci sırada 8,06 ile Kanal D'nin Pazartesi dizisi Uzak Şehir yer aldı. İki dizi arasındaki 2,12 puanlık fark, zirvedeki yarışın bu ay hiç kızışmadığını ortaya koydu. Üstelik Taşacak Bu Deniz'in ortalaması, 22 dizinin genel ortalaması olan 5,16'nın neredeyse iki katına denk geliyor.

Yeraltı ile Sevdan Bir Ateş arasındaki fark sadece 0,04 puanda kaldı, ilk 7'de 7'li reytinglerin yarışı yaşandı.

Yeraltı ile Sevdan Bir Ateş arasındaki fark sadece 0,04 puanda kaldı, ilk 7'de 7'li reytinglerin yarışı yaşandı.

Üçüncülük için nefes kesen bir yarış yaşandı. Yeraltı 7,45 ile listenin üçüncü basamağına yerleşirken Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş 7,41 ile hemen arkasından geldi. Ancak Sevdan Bir Ateş'in ay içinde üç haftada üç puan kaybetmesi de dikkat çekti.

Altı Üstü İstanbul 7,01 ile beşinci sırada yer alırken Daha 17 6,74, NOW'un merakla beklenen dizisi Ömür Usta ise 6,25 ile ilk 7'yi tamamladı.

Kızılcık Şerbeti 5,34'lük ortalamayla sekizinci sırada yer aldı, aynı akşamın rakibi Taşacak Bu Deniz'in neredeyse yarısında kaldı.

Kızılcık Şerbeti 5,34'lük ortalamayla sekizinci sırada yer aldı, aynı akşamın rakibi Taşacak Bu Deniz'in neredeyse yarısında kaldı.

Listenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri Kızılcık Şerbeti oldu. Ay içinde bir bölümüyle 7 reytingi aşarak gündem olan fenomen dizi, aylık ortalamada 5,34 ile sekizinci sırada yer aldı ve ilk 7'ye giremedi.

Show TV'nin dizisi, Cuma akşamlarında doğrudan rakibi olan Taşacak Bu Deniz'in yaklaşık 4,8 puan gerisinde kaldı. 30 Ekim'de yeni bölümün son anda yayından kaldırılması da ayın tablosunda dikkat çeken gelişmeler arasındaydı.

22 dizinin 14'ü ayı 5 reytingin altında kapattı, orta sıralarda puan farkları 0,1'e kadar düştü.

22 dizinin 14'ü ayı 5 reytingin altında kapattı, orta sıralarda puan farkları 0,1'e kadar düştü.

Güller ve Günahlar 4,98 ile dokuzuncu olurken Güneşin Doğduğu Yer ve Teşkilat 4,89 ile aynı ortalamayı paylaştı. Tuzlu Kahve 4,79, Sevdiğim Sensin 4,69, Anne Yarısı 4,55 ve Haysiyet 4,43 ile sıralandı.

Halef: Köklerin Çağrısı 4,20, Gönül Dağı 4,02, Başkalarının Hayatı 3,67 ve Mehmed: Fetihler Sultanı 3,54 ile listenin alt yarısında yer aldı. TRT 1 cephesinde ise 5'in üzerinde ortalama yakalayabilen tek dizi Taşacak Bu Deniz oldu.

Son üç sıradaki dizilerin ortak noktası final iddiası oldu, Sevdam Karadeniz 1,73 ile 2'nin altında kalan tek dizi oldu.

Son üç sıradaki dizilerin ortak noktası final iddiası oldu, Sevdam Karadeniz 1,73 ile 2'nin altında kalan tek dizi oldu.

Listenin son basamaklarında Evlilik Güzeldir 2,39 ve Muhtemel Aşk 2,29 ile yer aldı. İki dizi de ay içinde düşen reytinglerin ardından final iddialarıyla gündeme gelmişti.

Son sırada ise 1,73 ile Sevdam Karadeniz var. Ortalaması 2'nin altında kalan tek dizi olan yapım, erken final kararının ardından ekrana veda etti. Zirvedeki Taşacak Bu Deniz'in ortalaması, Sevdam Karadeniz'in yaklaşık altı katına denk geliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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