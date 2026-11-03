Sevdam Karadeniz Ekrana Veda Etti! Final Yapan Dizi Sayısı 5'e Çıktı, Ekranda 21 Dizi Kaldı

TİAK verilerine göre Total'de 2,11 ile başlayan Sevdam Karadeniz, veda gecesinde 0,91'e geriledi. Dizi AB'de 0,54 ile 44., ABC1'de ise 0,88 ile 33. sırada yer aldı.

Final bölümünden önce Zeyşan'ı canlandıran Meltem Akçöl'ün paylaşımı da dikkat çekmişti. Genç oyuncu, 'Size gerçek bir final sunamadığımız için de biz özür dileriz' diyerek hikâyenin yarım kalmasına sitem etmişti.