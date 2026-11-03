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Sevdam Karadeniz Ekrana Veda Etti! Final Yapan Dizi Sayısı 5'e Çıktı, Ekranda 21 Dizi Kaldı

Sevdam Karadeniz Ekrana Veda Etti! Final Yapan Dizi Sayısı 5'e Çıktı, Ekranda 21 Dizi Kaldı

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 16:46
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Sevdam Karadeniz, 2 Kasım Pazartesi akşamı 4. bölümüyle final yaptı ve sezonun beşinci erken finali oldu. Çirkin, A.B.İ., Aşk ve Taht ve Mercan Köşk’ün ardından gelen bu vedayla final yapan beş dizinin bu sezon ekrana gelebilen bölüm sayısı toplam 24'te kaldı. Ekranda ise 21 dizi kaldı. TRT 1 beş diziyle başı çekerken sezonu beş diziyle açan ATV’de yalnızca iki dizi yayında.

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Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'de başladığı yolculuğunu 2 Kasım'da 4. bölümüyle noktaladı.

Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'de başladığı yolculuğunu 2 Kasım'da 4. bölümüyle noktaladı.

NOW'un Trabzon ve Maçka'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz, pazartesi akşamı yayınlanan 4. bölümüyle izleyicisine veda etti. Mia Yapım imzalı dizide Kuzey'e Erdem Adilce, Zeyşan'a Meltem Akçöl hayat veriyordu.

Dizi daha ekrana gelmeden altı oyuncusunu kaybetmiş, yaz boyunca ayrılık haberleriyle gündemden düşmemişti. 19 Ekim'deki ikinci bölümün ardından gazeteci Birsen Altuntaş, NOW'un diziyi dördüncü bölümde bitirme kararı aldığını duyurmuştu.

Final bölümü Total'de 0,91 ile 34. sırada kaldı, üç kategoride de ilk 30'a giremedi.

Final bölümü Total'de 0,91 ile 34. sırada kaldı, üç kategoride de ilk 30'a giremedi.

TİAK verilerine göre Total'de 2,11 ile başlayan Sevdam Karadeniz, veda gecesinde 0,91'e geriledi. Dizi AB'de 0,54 ile 44., ABC1'de ise 0,88 ile 33. sırada yer aldı.

Final bölümünden önce Zeyşan'ı canlandıran Meltem Akçöl'ün paylaşımı da dikkat çekmişti. Genç oyuncu, 'Size gerçek bir final sunamadığımız için de biz özür dileriz' diyerek hikâyenin yarım kalmasına sitem etmişti.

Bu sezon final yapan beş dizi, yeni sezonda toplam 24 bölüm yayınlanabildi.

Bu sezon final yapan beş dizi, yeni sezonda toplam 24 bölüm yayınlanabildi.

Sevdam Karadeniz'in vedasıyla 2026-2027 sezonunun erken final listesi beş diziye ulaştı. İşte final tarihleri ve dizilerin bu sezon ekrana gelebilen bölüm sayıları:

Çirkin (Star TV): 4 Ekim, 3 bölüm

A.B.İ. (ATV): 6 Ekim, 5 bölüm

Aşk ve Taht (ATV): 7 Ekim, 5 bölüm

Mercan Köşk (ATV): 17 Ekim, 7 bölüm

Sevdam Karadeniz (NOW): 2 Kasım, 4 bölüm

Listede yeni sezona dönen iki dizi de var. Çirkin ve A.B.İ., ikinci sezonlarında yalnızca birkaç hafta dayanabildi.

Sezonu beş diziyle açan ATV'nin ekranında yalnızca iki dizi kaldı.

Sezonu beş diziyle açan ATV'nin ekranında yalnızca iki dizi kaldı.

Yaprak dökümünde en büyük kaybı yine ATV yaşadı. Kanal; A.B.İ., Aşk ve Taht ve Mercan Köşk ile beş finalin üçünü tek başına üstlendi ve şu an yalnızca Altı Üstü İstanbul ile Güneşin Doğduğu Yer'le yarışıyor.

Geçen sezonla kıyaslandığında tablo daha da çarpıcı. 2025-2026 sezonunun ilk final bölümü 7 Kasım'da ekrana gelmişti. Yani geçen yıl bu tarihte henüz tek bir dizi bile final yapmamıştı.

Finallerin ardından ekranda 21 dizi kaldı, TRT 1 beş diziyle başı çekiyor.

Finallerin ardından ekranda 21 dizi kaldı, TRT 1 beş diziyle başı çekiyor.

Sevdam Karadeniz'in de hesaptan düşmesiyle pazartesi akşamları Evlilik Güzeldir, Uzak Şehir ve Altı Üstü İstanbul'a kaldı. Kanal kanal ekrandaki diziler şöyle:

TRT 1: Evlilik Güzeldir, Mehmed: Fetihler Sultanı, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı, Teşkilat

NOW: Yeraltı, Halef: Köklerin Çağrısı, Ömür Usta, Anne Yarısı

Kanal D: Daha 17, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Haysiyet

Star TV: Sevdiğim Sensin, Başkalarının Hayatı, Tuzlu Kahve

Show TV: Kızılcık Şerbeti, Sevdan Bir Ateş, Muhtemel Aşk

ATV: Altı Üstü İstanbul, Güneşin Doğduğu Yer

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Kış sezonu için hazırlanan yeni dizilerle ekrandaki dizi sayısı yeniden 30'a çıkabilir.

Kış sezonu için hazırlanan yeni dizilerle ekrandaki dizi sayısı yeniden 30'a çıkabilir.

Final kararları ekranda boşluk bıraksa da kanallar yeni projelerini peş peşe sete çıkarıyor. ATV, Oktay Kaynarca'nın Hamal'ı ve Hazal Subaşı'nın başrolündeki Evlat'la kadrosunu dörde çıkarmayı planlıyor.

NOW'da Centilmen, Adana Ayazı ve Şapkacı Kadınlar; Kanal D'de Karakuyu ve Susuz Yaz; Show TV'de Cevher, TRT 1'de ise Yörük Kızı sırada bekliyor. Neslihan Atagül'ün dönüş dizisi Kaderin Cilvesi'nin hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli değil.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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