Sevdam Karadeniz Ekrana Veda Etti! Final Yapan Dizi Sayısı 5'e Çıktı, Ekranda 21 Dizi Kaldı
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Sevdam Karadeniz, 2 Kasım Pazartesi akşamı 4. bölümüyle final yaptı ve sezonun beşinci erken finali oldu. Çirkin, A.B.İ., Aşk ve Taht ve Mercan Köşk’ün ardından gelen bu vedayla final yapan beş dizinin bu sezon ekrana gelebilen bölüm sayısı toplam 24'te kaldı. Ekranda ise 21 dizi kaldı. TRT 1 beş diziyle başı çekerken sezonu beş diziyle açan ATV’de yalnızca iki dizi yayında.
Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'de başladığı yolculuğunu 2 Kasım'da 4. bölümüyle noktaladı.
Final bölümü Total'de 0,91 ile 34. sırada kaldı, üç kategoride de ilk 30'a giremedi.
Bu sezon final yapan beş dizi, yeni sezonda toplam 24 bölüm yayınlanabildi.
Sezonu beş diziyle açan ATV'nin ekranında yalnızca iki dizi kaldı.
Finallerin ardından ekranda 21 dizi kaldı, TRT 1 beş diziyle başı çekiyor.
Kış sezonu için hazırlanan yeni dizilerle ekrandaki dizi sayısı yeniden 30'a çıkabilir.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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