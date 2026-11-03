Final Bölümü Bile Çekilemedi: Sevdam Karadeniz Final Bölümünde İlk 30'a Giremedi!
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NOW'un Trabzon'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz, erken final kararının ardından 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen 4. bölümüyle izleyicisine veda etti. Zeyşan'a hayat veren Meltem Akçöl'ün izleyicilerden özür dilediği veda bölümünün reyting sonuçları ise bu sabah açıklandı ve tablo, dizinin sevenlerini üzecek cinsten çıktı.
Sevdam Karadeniz, ekrana gelmeden altı oyuncusunu kaybetmiş, ikinci bölümünün ardından da final kararıyla sarsılmıştı.
Sevdam Karadeniz'in final bölümü Total'de 0,91 ile 34. sırada kalarak ilk 30'a giremedi.
Meltem Akçöl, AB'de yüzde 72 kaybeden dizinin izleyicilerinden gerçek bir final sunamadıkları için özür dilemişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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