Final Bölümü Bile Çekilemedi: Sevdam Karadeniz Final Bölümünde İlk 30'a Giremedi!

Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, Trabzon ve Maçka'da yaklaşık elli yıldır süren bir husumetin ortasında zorla evlendirilen Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesini anlatıyordu. Kuzey'e Erdem Adilce'nin, Zeyşan'a Meltem Akçöl'ün hayat verdiği dizi, set kurulduğu günden itibaren aralarında başrollerin de bulunduğu altı oyuncunun projeden ayrılmasıyla yaz boyunca magazin gündeminden düşmemişti.

12 Ekim'de NOW ekranlarına gelen ilk bölüm Total'de 2,11 reytingle 14. sırada kalarak beklentinin altında bir başlangıç yaptı, 19 Ekim'deki ikinci bölümün Total'de 1,84'e, AB'de ise 1,04'e gerilemesiyle de kulisler karıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş bu düşüşün hemen ardından NOW'un diziyi dördüncü bölümde bitirme kararı aldığını duyururken, dizinin sevenleri umutlarını yapımcı Banu Akdeniz'in 'Perde kapanmadı' mesajına bağlamıştı.