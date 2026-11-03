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Final Bölümü Bile Çekilemedi: Sevdam Karadeniz Final Bölümünde İlk 30'a Giremedi!

Final Bölümü Bile Çekilemedi: Sevdam Karadeniz Final Bölümünde İlk 30'a Giremedi!

Now TV Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 11:08
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NOW'un Trabzon'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz, erken final kararının ardından 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen 4. bölümüyle izleyicisine veda etti. Zeyşan'a hayat veren Meltem Akçöl'ün izleyicilerden özür dilediği veda bölümünün reyting sonuçları ise bu sabah açıklandı ve tablo, dizinin sevenlerini üzecek cinsten çıktı.

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Sevdam Karadeniz, ekrana gelmeden altı oyuncusunu kaybetmiş, ikinci bölümünün ardından da final kararıyla sarsılmıştı.

Sevdam Karadeniz, ekrana gelmeden altı oyuncusunu kaybetmiş, ikinci bölümünün ardından da final kararıyla sarsılmıştı.

Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, Trabzon ve Maçka'da yaklaşık elli yıldır süren bir husumetin ortasında zorla evlendirilen Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesini anlatıyordu. Kuzey'e Erdem Adilce'nin, Zeyşan'a Meltem Akçöl'ün hayat verdiği dizi, set kurulduğu günden itibaren aralarında başrollerin de bulunduğu altı oyuncunun projeden ayrılmasıyla yaz boyunca magazin gündeminden düşmemişti.

12 Ekim'de NOW ekranlarına gelen ilk bölüm Total'de 2,11 reytingle 14. sırada kalarak beklentinin altında bir başlangıç yaptı, 19 Ekim'deki ikinci bölümün Total'de 1,84'e, AB'de ise 1,04'e gerilemesiyle de kulisler karıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş bu düşüşün hemen ardından NOW'un diziyi dördüncü bölümde bitirme kararı aldığını duyururken, dizinin sevenleri umutlarını yapımcı Banu Akdeniz'in 'Perde kapanmadı' mesajına bağlamıştı.

Sevdam Karadeniz'in final bölümü Total'de 0,91 ile 34. sırada kalarak ilk 30'a giremedi.

Sevdam Karadeniz'in final bölümü Total'de 0,91 ile 34. sırada kalarak ilk 30'a giremedi.

Banu Akdeniz'in mesajıyla filizlenen bu umut, 26 Ekim'de yayınlanan üçüncü bölümün Total'de 1,25'e, AB'de 0,79'a inerek sıfırlı reytinge düşmesiyle büyük ölçüde sönmüştü. Yayın akışında bir değişiklik olmayınca Sevdam Karadeniz 2 Kasım Pazartesi akşamı final bölümüyle ekrana geldi, ancak TİAK verileri veda gecesinde de düşüşün durmadığını gösterdi.

Dizinin final bölümü Total'de 0,91 reytingle 34., AB'de 0,54 ile 44., ABC1'de ise 0,88 ile 33. sırada yer aldı. Bir önceki bölüme göre Total'de 0,34, AB'de 0,25, ABC1'de ise 0,13 puan kaybeden Sevdam Karadeniz, böylece üç kategorinin hiçbirinde ilk 30'a giremeden ekranlara veda etmiş oldu.

Meltem Akçöl, AB'de yüzde 72 kaybeden dizinin izleyicilerinden gerçek bir final sunamadıkları için özür dilemişti.

Meltem Akçöl, AB'de yüzde 72 kaybeden dizinin izleyicilerinden gerçek bir final sunamadıkları için özür dilemişti.

İlk bölümle final arasındaki fark yan yana konduğunda düşüşün boyutu çok daha net görülüyor; Total'de 2,11 ile başlayan dizi reytinginin yarısından fazlasını kaybederken, kanalların reklam gelirinde belirleyici kabul edilen AB grubunda 1,94'ten 0,54'e inerek yüzde 72'lik bir kayıp yaşadı. ABC1'de de 2,62'den 0,88'e gerileyen Sevdam Karadeniz, ekrandaki ilk ayını bile tamamlayamadan hikâyesini kapattı.

Final bölümünün bu kadar merak edilmesinin bir nedeni de Zeyşan'ı canlandıran Meltem Akçöl'ün final fragmanının ardından yaptığı veda paylaşımıydı. Genç oyuncu, 'Size gerçek bir final sunamadığımız için de biz özür dileriz' diyerek Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesinin yarım kalmasına sitem etmişti. Kulislerde başrol çiftinin yine Mia Yapım imzalı bir dikey dizide buluşacağı konuşulurken, hayranlar şimdi bu iddiayı doğrulayacak bir haberin gelip gelmeyeceğini bekliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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