Program, CIA Direktörü Allen Dulles'ın onayıyla 13 Nisan 1953'te başladı. Başında kimyager Sidney Gottlieb vardı. O dönemde ABD'de Kore Savaşı'nda esir düşen askerlerin karşı taraf tarafından etkilendiği haberleri gündemdeydi ve Sovyetler Birliği'nin benzer yöntemler geliştirdiğinden endişe ediliyordu. CIA'in amacı, sorgulamada işe yarayacak maddeleri ve insan davranışını etkileyecek yöntemleri keşfetmekti.

Program, belgelerde MKUltra adıyla geçiyor. 1977'de bulunan kayıtlara göre 149 alt projeden oluşuyordu. Bu projeler üniversiteler, hastaneler, cezaevleri ve ilaç şirketleri dahil yaklaşık 80 kurumda yürütüldü. Belgelerde yer alan faaliyetler 1950'lerin başından 1960'ların ortasına uzanıyor.