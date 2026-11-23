CIA'in Zihin Kontrolü Programı MK-Ultra: Belgelere Geçenler ve Komplo Teorileri
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MK-Ultra, CIA'in Soğuk Savaş döneminde başlattığı gizli bir insan davranışı araştırması programı. Program kapsamında LSD gibi maddeler, hipnoz ve duyusal yoksunluk gibi yöntemler denendi, birçok deneğe ne yapıldığı söylenmedi. Kayıtların büyük bölümü 1973'te imha edildiği için programın tam kapsamı bugün hâlâ bilinmiyor.
Aşağıda önce belgelere geçen bilgileri, ardından programa bağlanan Kennedy, Monroe ve Lennon iddialarını ele aldık.
MK-Ultra, CIA'in 1953'te başlattığı gizli bir araştırma programıydı
Deneylerin merkezinde LSD vardı ve birçok denek ne yapıldığını bilmiyordu
Frank Olson'ın 1953'teki ölümü programın en bilinen olaylarından biri oldu
Programın kayıtları 1973'te imha edildi, kamuoyu ayrıntıları 1975 ve 1977'de öğrendi
Mançurya Adayı korkusu programın popüler kültürdeki karşılığı oldu
Kennedy suikastı ile MK-Ultra arasında bağ kuran iddia belgelerle desteklenmiyor
Marilyn Monroe'nun ölümüyle ilgili MK-Ultra iddiası da kanıta dayanmıyor
John Lennon'ın katiline dair zihin kontrolü iddiası bir komplo teorisi olarak kaldı
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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