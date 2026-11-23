The Game 2000’ler Hip-Hop’ına Nasıl Damga Vurdu?
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2000’lerin başında Batı Yakası hip-hop sahnesi yeniden yükselişe geçerken Compton’dan çıkan bir rapçi, sert anlatımı, yıldızlarla dolu iş birlikleri ve bitmek bilmeyen rekabetleriyle bütün dikkatleri üzerine çekti. The Game, Dr. Dre’nin desteğiyle yakaladığı çıkışı kendi tarzıyla büyüterek dönemin en etkili rapçilerinden biri olmayı başardı. Peki Jayceon Taylor, namıdiğer The Game, hip-hop tarihine adını nasıl yazdırdı? Birlikte inceliyoruz!
Wouldn't Get Far
How We Do
Dreams
West Side
My Life
Let's Ride
Put You on the Game
Ali Bomaye
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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