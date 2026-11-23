The Game’in hayatındaki en önemli kırılma noktalarından biri 2001 yılında yaşandı. Evine düzenlenen silahlı saldırıda beş kez vuruldu ve komaya girdi. İyileşmesinin ardından hayatını değiştirmeye karar verdi ve rap müziğe ciddi biçimde yöneldi. Tupac, Nas ve The Notorious B.I.G. gibi rapçilerin albümlerini inceleyerek söz yazımını geliştirmeye çalıştı. Müziği, geçmişini anlatabileceği ve kendisine yeni bir gelecek kurabileceği bir alana dönüştürdü. Bu olay, The Game’in biyografisini sıradan bir başarı öyküsünden ayıran unsurlardan biri oldu.