Final Kararıyla Veda Ediyordu: Sevdam Karadeniz'in Bambaşka Bir Formatta Geri Döneceği İddia Edildi!

Trabzon ve Maçka'da çekilen Sevdam Karadeniz, iki aile arasındaki eski düşmanlığın ortasında zoraki bir evliliğe sürüklenen Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesini anlatıyordu. Mia Yapım imzalı dizi daha ekrana gelmeden 6 oyuncusunu kaybetmiş, Zeyşan rolü Meltem Akçöl'e ulaşana kadar iki kez el değiştirmişti.

12 Ekim'de Total'de 2,11 ile başlayan dizi, ikinci bölümde 1,84'e gerileyince final kararı gündeme geldi. Yapımcı Banu Akdeniz'in 'Perde kapanmadı' mesajı hayranlara umut verse de 26 Ekim'de yayınlanan 3. bölüm AB'de 0,79'a düştü ve gazeteci Birsen Altuntaş, gün değişikliği ihtimalinin de bu reytingler yüzünden rafa kalktığını açıkladı. Zeyşan'a hayat veren Meltem Akçöl ise ekip olarak final bölümünü bile çekemediklerini söyleyerek izleyicilerden özür dilemişti.