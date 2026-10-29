Final Kararıyla Veda Ediyordu: Sevdam Karadeniz'in Bambaşka Bir Formatta Geri Döneceği İddia Edildi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
NOW'ın erken final kararı verilen dizisi Sevdam Karadeniz, 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek 4. bölümüyle izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor. Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesinin yarım kalmasına üzülen hayranlar için ise kulislerden sürpriz bir iddia geldi. Dizinin başrol çifti ile yapım şirketinin, bu kez bambaşka bir formatta yeniden bir araya geleceği konuşuluyor.
Kaynak: Dizi Dünyası
Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'de 2,11 reytingle başladı ama dördüncü bölümde finale gidiyor.
Erdem Adilce ve Meltem Akçöl'ün Mia Yapım imzalı bir dikey dizide buluşacağı iddia edildi.
Meltem Akçöl'ü Duy Beni'den, Erdem Adilce'yi Aşk ve Umut'tan tanıyan izleyiciler yeni projeyi merak ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın