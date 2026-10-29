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Final Kararıyla Veda Ediyordu: Sevdam Karadeniz'in Bambaşka Bir Formatta Geri Döneceği İddia Edildi!

Final Kararıyla Veda Ediyordu: Sevdam Karadeniz'in Bambaşka Bir Formatta Geri Döneceği İddia Edildi!

yerli dizi Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 17:45
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NOW'ın erken final kararı verilen dizisi Sevdam Karadeniz, 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek 4. bölümüyle izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor. Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesinin yarım kalmasına üzülen hayranlar için ise kulislerden sürpriz bir iddia geldi. Dizinin başrol çifti ile yapım şirketinin, bu kez bambaşka bir formatta yeniden bir araya geleceği konuşuluyor.

Kaynak: Dizi Dünyası

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Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'de 2,11 reytingle başladı ama dördüncü bölümde finale gidiyor.

Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'de 2,11 reytingle başladı ama dördüncü bölümde finale gidiyor.

Trabzon ve Maçka'da çekilen Sevdam Karadeniz, iki aile arasındaki eski düşmanlığın ortasında zoraki bir evliliğe sürüklenen Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesini anlatıyordu. Mia Yapım imzalı dizi daha ekrana gelmeden 6 oyuncusunu kaybetmiş, Zeyşan rolü Meltem Akçöl'e ulaşana kadar iki kez el değiştirmişti.

12 Ekim'de Total'de 2,11 ile başlayan dizi, ikinci bölümde 1,84'e gerileyince final kararı gündeme geldi. Yapımcı Banu Akdeniz'in 'Perde kapanmadı' mesajı hayranlara umut verse de 26 Ekim'de yayınlanan 3. bölüm AB'de 0,79'a düştü ve gazeteci Birsen Altuntaş, gün değişikliği ihtimalinin de bu reytingler yüzünden rafa kalktığını açıkladı. Zeyşan'a hayat veren Meltem Akçöl ise ekip olarak final bölümünü bile çekemediklerini söyleyerek izleyicilerden özür dilemişti.

Erdem Adilce ve Meltem Akçöl'ün Mia Yapım imzalı bir dikey dizide buluşacağı iddia edildi.

Erdem Adilce ve Meltem Akçöl'ün Mia Yapım imzalı bir dikey dizide buluşacağı iddia edildi.

Dizinin vedasına günler kala sosyal medyayı hareketlendiren iddia, Dizi Dünyası hesabından geldi. Paylaşıma göre Sevdam Karadeniz'in Kuzey'i Erdem Adilce ile Zeyşan'ı Meltem Akçöl, yine Mia Yapım imzası taşıyacak bir dikey dizide kamera karşısına geçecek.

Telefon ekranına göre dikey çekilen ve birkaç dakikalık kısa bölümlerden oluşan dikey diziler, son dönemde Türkiye'de de giderek yaygınlaşıyor. Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesinin yarım kaldığını düşünen hayranlar için bu haber, sevilen çiftin farklı bir formatta yeniden yan yana görünebileceği anlamına geliyor. Projenin yayınlanacağı platform, konusu ve çekim takvimi hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Meltem Akçöl'ü Duy Beni'den, Erdem Adilce'yi Aşk ve Umut'tan tanıyan izleyiciler yeni projeyi merak ediyor.

Meltem Akçöl'ü Duy Beni'den, Erdem Adilce'yi Aşk ve Umut'tan tanıyan izleyiciler yeni projeyi merak ediyor.

Yeni projenin bu kadar merak uyandırmasının bir nedeni de iki oyuncunun ekran geçmişi. Kariyerine 2021'de Kırık Hayatlar ile başlayan Meltem Akçöl, Duy Beni'deki Hazal karakteriyle geniş kitlelere ulaşmış, ardından Gülcemal ve Kara Ağaç Destanı'nda rol almıştı. Erdem Adilce ise Aşk ve Umut'taki Cihan rolünün ardından Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ve Delikanlı ile izleyici karşısına çıkmıştı.

İkilinin Sevdam Karadeniz'deki uyumu reytinglere yansımasa da sosyal medyada #zeykuz etiketiyle sevilen bir çift haline gelmişti. Mia Yapım, NOW ya da oyunculardan dikey dizi iddiasına dair resmi bir açıklama gelmezken hayranlar, 2 Kasım'daki final bölümünün ardından başrol çiftinden gelecek ilk paylaşımı bekliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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