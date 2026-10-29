2. Bölümde Final Kararı Alınan Sevdam Karadeniz'e Neden İkinci Şans Verilmediği Belli Oldu
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NOW dizisi Sevdam Karadeniz için gün veya kanal değişikliği yapılmadan doğrudan final kararı verildi.
Sevdam Karadeniz'in umut bağlanan 3. bölümü, Total'de 1,25 ile dizinin en düşük reytingini aldı.
Rakiplerinin özeti bile Sevdam Karadeniz'in yeni bölümünün önündeydi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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