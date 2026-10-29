2. Bölümde Final Kararı Alınan Sevdam Karadeniz'e Neden İkinci Şans Verilmediği Belli Oldu

Erken final kararını ilk duyuran isim olan Birsen Altuntaş, bu kez dizinin neden kurtarılamadığını anlattı. Birsen Altuntaş, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Reyting açısından umut verseydi, gün değişikliği olabilirdi ama maalesef olmadı. Bu yüzden bitiyor.' ifadelerini kullandı.

Bu sözlerle gün değişikliğinin masada olduğu, ancak reytinglerin bu ihtimali ortadan kaldırdığı anlaşıldı. Açıklama, final kararının geri alınmasını umut eden izleyiciler için de son noktayı koymuş oldu.