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2. Bölümde Final Kararı Alınan Sevdam Karadeniz'e Neden İkinci Şans Verilmediği Belli Oldu

2. Bölümde Final Kararı Alınan Sevdam Karadeniz'e Neden İkinci Şans Verilmediği Belli Oldu

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 15:46
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NOW'ın Sevdam Karadeniz dizisi, 2. bölümün ardından gelen erken final kararıyla 2 Kasım Pazartesi akşamı 4. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Dizinin neden başka bir güne taşınıp ikinci bir şans almadığı ise gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımıyla netlik kazandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW dizisi Sevdam Karadeniz için gün veya kanal değişikliği yapılmadan doğrudan final kararı verildi.

NOW dizisi Sevdam Karadeniz için gün veya kanal değişikliği yapılmadan doğrudan final kararı verildi.

Erken final kararını ilk duyuran isim olan Birsen Altuntaş, bu kez dizinin neden kurtarılamadığını anlattı. Birsen Altuntaş, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Reyting açısından umut verseydi, gün değişikliği olabilirdi ama maalesef olmadı. Bu yüzden bitiyor.' ifadelerini kullandı.

Bu sözlerle gün değişikliğinin masada olduğu, ancak reytinglerin bu ihtimali ortadan kaldırdığı anlaşıldı. Açıklama, final kararının geri alınmasını umut eden izleyiciler için de son noktayı koymuş oldu.

Sevdam Karadeniz'in umut bağlanan 3. bölümü, Total'de 1,25 ile dizinin en düşük reytingini aldı.

Sevdam Karadeniz'in umut bağlanan 3. bölümü, Total'de 1,25 ile dizinin en düşük reytingini aldı.

12 Ekim'de Total'de 2,11 reytingle başlayan dizi, 19 Ekim'deki 2. bölümde 1,84'e geriledi. Final kararı da bu düşüşün hemen ardından gündeme geldi.

Yapımcı Banu Akdeniz'in 'Perde kapanmadı' mesajı ve kulislerde konuşulan 8 bölümlük ön anlaşma iddiası, gözleri 26 Ekim'de yayınlanan 3. bölüme çevirmişti.

Ancak beklenen sıçrama gelmedi. 3. bölüm Total'de 1,25 ile 23., AB'de 0,79 ile 30., ABC1'de ise 1,01 ile 27. sırada kaldı. Dizi böylece AB'de sıfırlı reytinge düştü ve Total'de ilk bölümüne göre izleyicisinin yaklaşık yüzde 40'ını kaybetti.

Rakiplerinin özeti bile Sevdam Karadeniz'in yeni bölümünün önündeydi.

Rakiplerinin özeti bile Sevdam Karadeniz'in yeni bölümünün önündeydi.

Dizinin sevenleri, Sevdam Karadeniz'in pazartesi akşamlarında yaşadığı zorlu rekabete dikkat çekmişti. Rakamlar da bu rekabetin ne kadar sert olduğunu ortaya koyuyor. 19 Ekim akşamı ABC1'de Sevdam Karadeniz yeni bölümüyle 1,58 alırken, ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u özetiyle 3,83, Kanal D'nin Uzak Şehir'i ise özetiyle 3,26 aldı.

Trabzon ve Maçka'da çekilen, Erdem Adilce ile Meltem Akçöl'ün başrollerini paylaştığı dizi, daha ekrana gelmeden 6 oyuncusunu kaybetmişti. Zeyşan'a hayat veren Meltem Akçöl ise geçtiğimiz günlerde final bölümünü bile çekemediklerini açıklamıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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