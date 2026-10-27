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"Zeyşan" Meltem Akçöl, Sevdam Karadeniz'in Final Bölümünü Bile Çekemediklerini Açıkladı

"Zeyşan" Meltem Akçöl, Sevdam Karadeniz'in Final Bölümünü Bile Çekemediklerini Açıkladı

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 17:31
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NOW'ın Trabzon'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz, 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek 4. bölümüyle veda etmeye hazırlanıyor. Final fragmanının yayınlanmasının ardından dizide Zeyşan'a hayat veren Meltem Akçöl'den hem sitem dolu hem duygusal bir veda paylaşımı geldi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Sevdam Karadeniz'in final fragmanı yayınlanınca Zeyşan'ı canlandıran Meltem Akçöl'den sitem dolu bir veda geldi.

Sevdam Karadeniz'in final fragmanı yayınlanınca Zeyşan'ı canlandıran Meltem Akçöl'den sitem dolu bir veda geldi.

Erken final kararının ardından gözler bir kez daha dizinin başrollerine çevrilmişti. Final fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Meltem Akçöl, X hesabından Sevdam Karadeniz'e veda eden bir paylaşım yaptı.

Genç oyuncu mesajında ekip olarak final bölümünü bile çekemediklerini belirterek erken final kararına sitem etti. Bu sözler, 2 Kasım'da ekrana gelecek 4. bölümün Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesini nasıl bağlayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Meltem Akçöl'ün veda paylaşımı:

Meltem Akçöl'ün veda paylaşımı:
twitter.com

Final haberinin ilk gününde ise Meltem Akçöl yalnızca "çok şükür" notuyla yetinmişti.

Final haberinin ilk gününde ise Meltem Akçöl yalnızca "çok şükür" notuyla yetinmişti.

Sevdam Karadeniz için final kararı duyurulduğunda Meltem Akçöl, setten oyuncu arkadaşlarıyla verdiği bir pozu kısa bir 'çok şükür' notuyla paylaşmıştı. Partneri Erdem Adilce'nin final haberini aldığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadığı görüntüler ise sosyal medyada gündem olmuştu.

Ardından yapımcı Banu Akdeniz'in 'Perde kapanmadı' mesajı geldi. Akçöl ve Adilce'nin de kendi hesaplarında paylaştığı bu not, kararın reytinglerle geri alınabileceği umudunu doğurmuştu. Kulislerden aktarılan bilgilere göre NOW ile Mia Yapım arasında 8 bölümlük bir ön anlaşma bulunuyordu.

Umut bağlanan 3. bölüm AB'de 0,79'a düşünce Sevdam Karadeniz için geri dönüş ihtimali de büyük ölçüde kapandı.

Umut bağlanan 3. bölüm AB'de 0,79'a düşünce Sevdam Karadeniz için geri dönüş ihtimali de büyük ölçüde kapandı.

26 Ekim akşamı yayınlanan 3. bölüm, Total'de 1,25 ile 23., AB'de 0,79 ile 30., ABC1'de ise 1,01 ile 27. sırada kaldı. 12 Ekim'de Total'de 2,11 ile başlayan dizi, ikinci bölümde 1,84'e gerilemişti.

Bu tablonun ardından NOW'dan yeni bir açıklama gelmedi. Yayın akışı değişmezse Sevdam Karadeniz, bu sezon erken final kararı alınan 5. dizi olarak 2 Kasım'da 4. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Ekrana gelmeden 6 oyuncusunu kaybeden dizide Zeyşan rolü Meltem Akçöl'e gelene kadar iki kez el değiştirmişti.

Ekrana gelmeden 6 oyuncusunu kaybeden dizide Zeyşan rolü Meltem Akçöl'e gelene kadar iki kez el değiştirmişti.

Trabzon ve Maçka'da çekilen Sevdam Karadeniz, iki aile arasında yıllardır süren kan davasının ortasında istemedikleri bir evliliğe zorlanan Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesini anlatıyor. Dizi, daha set kurulurken başlayan ayrılıklarla yaz boyunca konuşulmuştu.

Aralarında başrollerin de bulunduğu 6 oyuncu projeden ayrılmış, Zeyşan rolü için Meltem Akçöl'den önce iki farklı isim açıklanmıştı. Kuzey ise Erdem Adilce'ye emanet edilmişti. Bu zorlu başlangıcın ardından dizi, ekrandaki ilk ayını bile dolduramadan finale gidiyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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