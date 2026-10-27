"Zeyşan" Meltem Akçöl, Sevdam Karadeniz'in Final Bölümünü Bile Çekemediklerini Açıkladı

Erken final kararının ardından gözler bir kez daha dizinin başrollerine çevrilmişti. Final fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Meltem Akçöl, X hesabından Sevdam Karadeniz'e veda eden bir paylaşım yaptı.

Genç oyuncu mesajında ekip olarak final bölümünü bile çekemediklerini belirterek erken final kararına sitem etti. Bu sözler, 2 Kasım'da ekrana gelecek 4. bölümün Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesini nasıl bağlayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.