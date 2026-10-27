"Zeyşan" Meltem Akçöl, Sevdam Karadeniz'in Final Bölümünü Bile Çekemediklerini Açıkladı
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Sevdam Karadeniz'in final fragmanı yayınlanınca Zeyşan'ı canlandıran Meltem Akçöl'den sitem dolu bir veda geldi.
Meltem Akçöl'ün veda paylaşımı:
Final haberinin ilk gününde ise Meltem Akçöl yalnızca "çok şükür" notuyla yetinmişti.
Umut bağlanan 3. bölüm AB'de 0,79'a düşünce Sevdam Karadeniz için geri dönüş ihtimali de büyük ölçüde kapandı.
Ekrana gelmeden 6 oyuncusunu kaybeden dizide Zeyşan rolü Meltem Akçöl'e gelene kadar iki kez el değiştirmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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