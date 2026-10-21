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Sevdam Karadeniz'in Final Haberi Sonrası Başrollerden İlk Paylaşım Geldi

Sevdam Karadeniz'in Final Haberi Sonrası Başrollerden İlk Paylaşım Geldi

yerli dizi
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
21.10.2026 - 13:54
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NOW'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz için erken final kararı alınmasının ardından gözler başrol oyuncularına çevrildi. Kuzey'i canlandıran Erdem Adilce'nin gözyaşları gündem olurken Zeyşan'a hayat veren Meltem Akçöl'den de ilk paylaşım geldi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Sevdam Kardeniz'in final haberinin ardından başrol Meltem Akçöl, dizi setinden oyuncu arkadaşlarıyla verdiği pozu "çok şükür" notuyla paylaştı.

Sevdam Kardeniz'in final haberinin ardından başrol Meltem Akçöl, dizi setinden oyuncu arkadaşlarıyla verdiği pozu "çok şükür" notuyla paylaştı.

Sevdam Karadeniz'in final haberinin ardından gözler dizinin başrol oyuncularına çevrilmişti. Meltem Akçöl, sosyal medya hesabından Sevdam Karadeniz setinde oyuncu arkadaşlarıyla birlikte verdiği bir pozu paylaştı. Genç oyuncu fotoğrafa uzun bir veda mesajı yazmak yerine yalnızca 'çok şükür' notunu düştü ve yanına bir kalp ekledi. Final kararının hemen ardından gelen bu kısa not, izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Söz konusu paylaşımı partneri Erdem Adilce de Instagram hesabından yayınladı.

Partneri Erdem Adilce ise final haberini öğrendiği anlarda gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Partneri Erdem Adilce ise final haberini öğrendiği anlarda gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Dizide Kuzey'i canlandıran Erdem Adilce'nin final haberini aldığı anlar sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerde genç oyuncunun duygularını saklayamadığı görülmüştü. Kuzey karakteriyle dizinin yükünü sırtlayan Adilce'nin bu anları, final kararının ekipte yarattığı üzüntüyü gözler önüne sermişti.

Erdem Adilce'nin final haberini öğrendiği anlar:

Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, 2. bölümünde AB'de 1,04'e gerileyince final kararı aldı.

Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, 2. bölümünde AB'de 1,04'e gerileyince final kararı aldı.

Trabzon'da çekilen Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'de ekrana gelmişti. İlk bölümünde Total'de 2,11 alan dizi, 19 Ekim'deki 2. bölümünde Total'de 1,84 ile 17., AB'de ise 1,04 ile 21. sırada kaldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu tablonun ardından dizi için final kararı alındı. Yayın akışı değişmezse 3. bölüm 26 Ekim'de, final bölümü ise 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Sevdam Karadeniz, 35 diziyle açılan sezonda final kararı verilen 5. dizi oldu. Listede Çirkin, A.B.İ., Aşk ve Taht ile Mercan Köşk de yer alıyor. NOW dizisi için karar ise ilk bölümden yalnızca 8 gün sonra geldi.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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