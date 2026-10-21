Sevdam Karadeniz'in Final Haberi Sonrası Başrollerden İlk Paylaşım Geldi
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NOW'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz için erken final kararı alınmasının ardından gözler başrol oyuncularına çevrildi. Kuzey'i canlandıran Erdem Adilce'nin gözyaşları gündem olurken Zeyşan'a hayat veren Meltem Akçöl'den de ilk paylaşım geldi.
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Sevdam Kardeniz'in final haberinin ardından başrol Meltem Akçöl, dizi setinden oyuncu arkadaşlarıyla verdiği pozu "çok şükür" notuyla paylaştı.
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Partneri Erdem Adilce ise final haberini öğrendiği anlarda gözyaşlarına hakim olamamıştı.
Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, 2. bölümünde AB'de 1,04'e gerileyince final kararı aldı.
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