Sevdam Karadeniz'in Final Haberi Sonrası Başrollerden İlk Paylaşım Geldi

Trabzon'da çekilen Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'de ekrana gelmişti. İlk bölümünde Total'de 2,11 alan dizi, 19 Ekim'deki 2. bölümünde Total'de 1,84 ile 17., AB'de ise 1,04 ile 21. sırada kaldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu tablonun ardından dizi için final kararı alındı. Yayın akışı değişmezse 3. bölüm 26 Ekim'de, final bölümü ise 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Sevdam Karadeniz, 35 diziyle açılan sezonda final kararı verilen 5. dizi oldu. Listede Çirkin, A.B.İ., Aşk ve Taht ile Mercan Köşk de yer alıyor. NOW dizisi için karar ise ilk bölümden yalnızca 8 gün sonra geldi.