İki Ay Dolmadan 5 Dizi İçin Final Kararı Çıkınca Finallerin Asıl Nedeni Açıklandı
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Yeni sezonda final kararları peş peşe gelirken gazeteci Birsen Altuntaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altuntaş, iki ay dolmadan beş dizi için fişin çekilmesini reklam gelirleri ile artan maliyetler arasındaki uçuruma bağladı. Peki erken finallerin perde arkasında başka neler var?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Birsen Altuntaş, erken finallerin nedenini reklam geliri ile maliyet arasındaki uçuruma bağladı.
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A.B.İ. ile başlayan final listesine 20 Ekim'de Sevdam Karadeniz de eklendi.
Çirkin'in finalinde de artan maliyetler konuşulmuştu, en büyük kaybı ise ATV yaşadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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