article/comments
article/share
Haberler
TV
İki Ay Dolmadan 5 Dizi İçin Final Kararı Çıkınca Finallerin Asıl Nedeni Açıklandı

İki Ay Dolmadan 5 Dizi İçin Final Kararı Çıkınca Finallerin Asıl Nedeni Açıklandı

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 20:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni sezonda final kararları peş peşe gelirken gazeteci Birsen Altuntaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altuntaş, iki ay dolmadan beş dizi için fişin çekilmesini reklam gelirleri ile artan maliyetler arasındaki uçuruma bağladı. Peki erken finallerin perde arkasında başka neler var?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birsen Altuntaş, erken finallerin nedenini reklam geliri ile maliyet arasındaki uçuruma bağladı.

Birsen Altuntaş, erken finallerin nedenini reklam geliri ile maliyet arasındaki uçuruma bağladı.
twitter.com

Dizi dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Birsen Altuntaş, X hesabından yaptığı paylaşımla son haftalarda art arda gelen final kararlarına dair çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

'İki ay dolmadan 5 dizi için final kararı çıktı. Reklam gelirleriyle artan maliyetlerin arasındaki uçurum korkunç... Seyirci alışkanlıkları da çok değişti. Ana akımda yeni iş tutturmak çok zorlaştı.'

Altuntaş'a göre mesele yalnızca düşen reytinglerden ibaret değil. Bir dizinin ekranda kalabilmesi için kazandırdığı reklam gelirinin, her sezon büyüyen yapım maliyetlerini karşılaması gerekiyor. Gazetecinin dikkat çektiği bir diğer nokta ise seyircinin değişen izleme alışkanlıkları oldu.

A.B.İ. ile başlayan final listesine 20 Ekim'de Sevdam Karadeniz de eklendi.

A.B.İ. ile başlayan final listesine 20 Ekim'de Sevdam Karadeniz de eklendi.

Sezonun ilk final haberi 23 Eylül'de ATV'den geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'in başrolündeki A.B.İ., ikinci sezonuna Total'de 3,82 ile açılmasına rağmen 6 Ekim'de 23. bölümüyle veda etti. Ertesi gün kanalın dönem dizisi Aşk ve Taht için de aynı karar verildi ve Akın Akınözü'nün başrolündeki yapım 7 Ekim'de 5. bölümüyle ekrandan çekildi.

Listeye ardından Star TV'nin Çirkin'i girdi. İlk sezonunu Total'de 6,28 ile zirvede kapatan dizi, dönüşte 2,11'e düşünce 4 Ekim'de 11. bölümüyle noktalandı. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın Mercan Köşk'ü 17 Ekim'de 7. bölümüyle veda ederken son karar NOW'dan geldi. 12 Ekim'de başlayan Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde Total'de 1,84'e gerileyince 2 Kasım'daki 4. bölümüyle ekrandan çekilecek.

Çirkin'in finalinde de artan maliyetler konuşulmuştu, en büyük kaybı ise ATV yaşadı.

Çirkin'in finalinde de artan maliyetler konuşulmuştu, en büyük kaybı ise ATV yaşadı.

Birsen Altuntaş'ın maliyet vurgusu ilk kez gündeme gelmiyor. Gazeteci, Çirkin için final kararını aktarırken de düşen reytinglere artan yapım maliyetlerinin eklendiğini belirtmişti. Benzer bir tablo 2024-2025 sezonunda da yaşanmış, Ocak 2025'e gelindiğinde 13 dizi final kararıyla ekrandan çekilmişti. O dönem aktarılan bilgilere göre reklam gelirleri neredeyse yarı yarıya düşmüştü.

Final kararlarının faturası en çok ATV'ye çıktı. Sezonu beş diziyle açan kanal, üç dizisini kaybettikten sonra 11-17 Ekim haftasının ABC1 sıralamasında 17,27 puanla yedi kanal arasında son sırada kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın