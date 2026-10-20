İki Ay Dolmadan 5 Dizi İçin Final Kararı Çıkınca Finallerin Asıl Nedeni Açıklandı

Birsen Altuntaş'ın maliyet vurgusu ilk kez gündeme gelmiyor. Gazeteci, Çirkin için final kararını aktarırken de düşen reytinglere artan yapım maliyetlerinin eklendiğini belirtmişti. Benzer bir tablo 2024-2025 sezonunda da yaşanmış, Ocak 2025'e gelindiğinde 13 dizi final kararıyla ekrandan çekilmişti. O dönem aktarılan bilgilere göre reklam gelirleri neredeyse yarı yarıya düşmüştü.

Final kararlarının faturası en çok ATV'ye çıktı. Sezonu beş diziyle açan kanal, üç dizisini kaybettikten sonra 11-17 Ekim haftasının ABC1 sıralamasında 17,27 puanla yedi kanal arasında son sırada kaldı.