35 Diziden Dördü Daha İlk Ayda Final Yaptı: Sezon Başında Peş Peşe Gelen Final Kararlarının Perde Arkası!
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Yeni sezon 35 diziyle açıldı ama daha ilk ay dolmadan dört dizi için fişin çekildiği haberi geldi. Çirkin, A.B.İ. ve Aşk ve Taht ekrana çoktan veda etti, Mercan Köşk ise son bölümlerini sayıyor. Peki bu diziler neden final yaptı, sırada hangi dizi var? TV yazarı Sina Koloğlu'nun yorumlarıyla erken final kararlarının perde arkasına baktık.
Kaynak: Odatv
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Final yapan diziler listesinin en şaşırtıcı ismi, ilk sezonu zirvede kapatan Çirkin oldu.
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A.B.İ. ve Aşk ve Taht, iddialı kadrolarına rağmen ATV'de yalnızca beşer bölüm dayanabildi.
Mercan Köşk 17 Ekim'de veda edecek, final iddialarıyla anılan Muhtemel Aşk için resmi açıklama yok.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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