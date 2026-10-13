35 Diziden Dördü Daha İlk Ayda Final Yaptı: Sezon Başında Peş Peşe Gelen Final Kararlarının Perde Arkası!

Erken final yapan diziler arasında en sert düşüşü yaşayan isim, Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak'ın başrolündeki Çirkin oldu. 29 Mart'ta başlayan Star TV dizisi, ilk sezonunu 17 Mayıs'ta Total'de 6,28 ile zirvede kapatmıştı. Dört aylık aradan sonra 20 Eylül'de dönünce rakam 2,11'e indi. Koloğlu'ya göre dizi birkaç ay içinde seyircisinin yarısından fazlasını kaybetti. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre düşen reytinglere artan yapım maliyetleri de eklenince ikinci sezon yalnızca üç bölüm sürdü ve 4 Ekim'de noktalandı.

Karar oyuncuları da sarstı. Baran Bölükbaşı 'Biz oyuncular ve set ekibi olarak yeniden zirveye hazırdık' diye isyan ederken Çağlar Ertuğrul vedasını 'Elveda Çirkin' notuyla yaptı. Dizinin resmi hesabından gelen 'Bu hikaye bir gün devam edecek...' paylaşımı ise hayranlara küçük bir umut bıraktı.