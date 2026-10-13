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35 Diziden Dördü Daha İlk Ayda Final Yaptı: Sezon Başında Peş Peşe Gelen Final Kararlarının Perde Arkası!

35 Diziden Dördü Daha İlk Ayda Final Yaptı: Sezon Başında Peş Peşe Gelen Final Kararlarının Perde Arkası!

yerli dizi Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 08:01
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Yeni sezon 35 diziyle açıldı ama daha ilk ay dolmadan dört dizi için fişin çekildiği haberi geldi. Çirkin, A.B.İ. ve Aşk ve Taht ekrana çoktan veda etti, Mercan Köşk ise son bölümlerini sayıyor. Peki bu diziler neden final yaptı, sırada hangi dizi var? TV yazarı Sina Koloğlu'nun yorumlarıyla erken final kararlarının perde arkasına baktık.

Kaynak: Odatv

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Final yapan diziler listesinin en şaşırtıcı ismi, ilk sezonu zirvede kapatan Çirkin oldu.

Final yapan diziler listesinin en şaşırtıcı ismi, ilk sezonu zirvede kapatan Çirkin oldu.

Erken final yapan diziler arasında en sert düşüşü yaşayan isim, Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak'ın başrolündeki Çirkin oldu. 29 Mart'ta başlayan Star TV dizisi, ilk sezonunu 17 Mayıs'ta Total'de 6,28 ile zirvede kapatmıştı. Dört aylık aradan sonra 20 Eylül'de dönünce rakam 2,11'e indi. Koloğlu'ya göre dizi birkaç ay içinde seyircisinin yarısından fazlasını kaybetti. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre düşen reytinglere artan yapım maliyetleri de eklenince ikinci sezon yalnızca üç bölüm sürdü ve 4 Ekim'de noktalandı.

Karar oyuncuları da sarstı. Baran Bölükbaşı 'Biz oyuncular ve set ekibi olarak yeniden zirveye hazırdık' diye isyan ederken Çağlar Ertuğrul vedasını 'Elveda Çirkin' notuyla yaptı. Dizinin resmi hesabından gelen 'Bu hikaye bir gün devam edecek...' paylaşımı ise hayranlara küçük bir umut bıraktı.

A.B.İ. ve Aşk ve Taht, iddialı kadrolarına rağmen ATV'de yalnızca beşer bölüm dayanabildi.

A.B.İ. ve Aşk ve Taht, iddialı kadrolarına rağmen ATV'de yalnızca beşer bölüm dayanabildi.

ATV'nin iki büyük kozu da kısa sürede elden gitti. A.B.İ.'nin ikinci sezonunda Afra Saraçoğlu'nun yerine Bergüzar Korel geldi ve Karadayı'nın ikilisi Kenan İmirzalıoğlu ile yıllar sonra yeniden buluştu. Koloğlu'ya göre bu hamle doğruydu ama tek başına yetmedi; asıl sorun olarak senaryo, zayıf karakter motivasyonları ve yan karakterlerin figürana dönüşmesi gösterildi. Dizi 6 Ekim'de 23. bölümüyle veda etti, yine de hikâye tamamen bitmiş değil: A.B.İ. yurt dışında 68 ülkede yayınlanacak.

Aşk ve Taht'ta ise çıta en baştan yüksekti. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Bozdağ Film, yönetmen koltuğuna Muhteşem Yüzyıl'ın Taylan kardeşlerini oturtunca 'yeni Muhteşem Yüzyıl' konuşulmaya başlandı. İlk bölümden itibaren gelen eleştirilerin hedefinde zayıf entrika, kostümler ve görsel efektler vardı. 3. bölümde Total'de 1,62'ye düşen dizi, 7 Ekim'de 0,85 ile finalini yaptı.

Mercan Köşk 17 Ekim'de veda edecek, final iddialarıyla anılan Muhtemel Aşk için resmi açıklama yok.

Mercan Köşk 17 Ekim'de veda edecek, final iddialarıyla anılan Muhtemel Aşk için resmi açıklama yok.

Dördüncü final haberi cumartesi akşamlarından geldi. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan Mercan Köşk'ün kadrosu, iddiaları önce sert bir dille yalanlamıştı: Mehmet Özgür 'Yalan her şey!' demiş, Kubilay Aka 'Endişeye mahal yok' mesajı vermişti. Ne var ki 7 Ekim'de Birsen Altuntaş final kararını duyurdu; yayın akışı değişmezse dizi 17 Ekim'deki 7. bölümüyle ekrandan çekilecek. Koloğlu ise Mercan Köşk'ü neden çekildiği tam anlaşılmayan işler arasında sayıyor.

Peki hangi diziler final yapacak? Koloğlu'ya göre bu sezon ekrandan gidecek başka diziler de olacak. Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı uzun süredir final iddialarıyla anılıyor ama kanaldan resmi bir açıklama gelmedi. Dizi 8 Ekim'de ABC1'de 2,97 ile yedinci sıraya yükselerek küçük bir nefes aldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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