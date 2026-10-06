Oyuncuları Erken Finale İsyan Etmişti: Çirkin'in Resmi Hesabından Gece Yarısı Umut Veren Paylaşım
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Star TV'nin Çirkin dizisi, 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanan 11. bölümüyle final yaptı. Erken final kararının ardından Baran Bölükbaşı ve Çağlar Ertuğrul gibi oyuncular sitem dolu paylaşımlar yapmıştı. Final bölümünün hemen ardından dizinin resmi X hesabı tek cümlelik bir not paylaştı: 'Bu hikaye bir gün devam edecek...'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çirkin, 29 Mart'ta başladığı ekran yolculuğunu 4 Ekim Pazar akşamı 11. bölümle noktaladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Final kararının ardından Baran Bölükbaşı "Yeniden zirveye hazırdık" diyerek isyan etti, Çağlar Ertuğrul ise "Elveda Çirkin" notuyla veda etti.
Final bölümünün hemen ardından dizinin resmi hesabından "Bu hikaye bir gün devam edecek..." notu geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın