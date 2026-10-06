Oyuncuları Erken Finale İsyan Etmişti: Çirkin'in Resmi Hesabından Gece Yarısı Umut Veren Paylaşım

Asıl dikkat çeken paylaşım ise dizinin resmi X hesabından geldi. Final bölümü ekrandan çekildikten kısa süre sonra, 5 Ekim'in ilk dakikalarında yapılan paylaşımda tek bir cümle vardı: 'Bu hikaye bir gün devam edecek...'

Oyuncuların peş peşe 'elveda' dediği bir haftanın ardından gelen bu not, hayranlara küçük de olsa bir umut bıraktı. Üstelik not bir oyuncudan değil, doğrudan dizinin kendi hesabından geldiği için daha da dikkat çekti.

Ancak şu ana kadar Star TV ya da 25 Film tarafından yeni bir sezon, film ya da dijital platform projesine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Peki Meryem ile Kadir'in hikâyesi gerçekten bir gün kaldığı yerden devam edecek mi, yoksa bu not hayranlara yapılmış duygusal bir veda mı? Şimdilik bu sorunun bir yanıtı yok.