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Oyuncuları Erken Finale İsyan Etmişti: Çirkin'in Resmi Hesabından Gece Yarısı Umut Veren Paylaşım

Oyuncuları Erken Finale İsyan Etmişti: Çirkin'in Resmi Hesabından Gece Yarısı Umut Veren Paylaşım

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 09:27
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Star TV'nin Çirkin dizisi, 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanan 11. bölümüyle final yaptı. Erken final kararının ardından Baran Bölükbaşı ve Çağlar Ertuğrul gibi oyuncular sitem dolu paylaşımlar yapmıştı. Final bölümünün hemen ardından dizinin resmi X hesabı tek cümlelik bir not paylaştı: 'Bu hikaye bir gün devam edecek...'

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Çirkin, 29 Mart'ta başladığı ekran yolculuğunu 4 Ekim Pazar akşamı 11. bölümle noktaladı.

Çirkin, 29 Mart'ta başladığı ekran yolculuğunu 4 Ekim Pazar akşamı 11. bölümle noktaladı.

Star TV'nin 25 Film imzalı dizisi Çirkin, 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanan 11. bölümüyle ekrana veda etti. Mahallede 'Çirkin' lakabıyla büyüyen Meryem'e Derya Pınar Ak, çocukluk aşkı Kadir'e ise Çağlar Ertuğrul hayat verdi. Kadroda Nur Sürer, Başak Gümülcinelioğlu ve Baran Bölükbaşı gibi isimler de yer aldı.

Dizi, 17 Mayıs'ta 8. bölümüyle sezon finali yaptığında Total, AB ve ABC1'in üçünde de zirvedeydi. Ancak yaklaşık 4 aylık aranın ardından 20 Eylül'de dönen ikinci sezonda rüzgar tersine döndü. 27 Eylül'deki 10. bölümde dizi üç kategoride de 7. sıraya geriledi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre düşen reytinglere artan yapım maliyetleri de eklenince final kararı geldi. Böylece ikinci sezon yalnızca üç bölüm sürdü.

Final kararının ardından Baran Bölükbaşı "Yeniden zirveye hazırdık" diyerek isyan etti, Çağlar Ertuğrul ise "Elveda Çirkin" notuyla veda etti.

Final kararının ardından Baran Bölükbaşı "Yeniden zirveye hazırdık" diyerek isyan etti, Çağlar Ertuğrul ise "Elveda Çirkin" notuyla veda etti.

Karar duyulur duyulmaz oyunculardan sitem dolu paylaşımlar geldi. Engin'i canlandıran Baran Bölükbaşı, 'Biz oyuncular ve set ekibi olarak yeniden zirveye hazırdık' diyerek ekipçe yaşanan hayal kırıklığını dile getirdi.

Çağlar Ertuğrul da veda yemeğinde muhabirlere 'Sektör işte tabii böyle bazen ufak tefek şakalar yapıyor diyelim' sözleriyle sitem etti. Final bölümü önceden çekildiği için ekibin sette vedalaşma şansı bile olmamıştı.

Tepkiler oyuncularla sınırlı kalmadı. Yapımcı Fırat Parlak'ın eşi Burcu Kara, 'Her zaman dizi yapılır. Ama 'Çirkin' gibisi çok nadir gelir' notuyla erken vedaya tepki gösterdi. Final gecesinin ardından Çağlar Ertuğrul ise ekibe ve seyirciye tek tek teşekkür ettiği paylaşımını 'Elveda Çirkin' sözleriyle bitirdi.

Final bölümünün hemen ardından dizinin resmi hesabından "Bu hikaye bir gün devam edecek..." notu geldi.

Final bölümünün hemen ardından dizinin resmi hesabından "Bu hikaye bir gün devam edecek..." notu geldi.
twitter.com

Asıl dikkat çeken paylaşım ise dizinin resmi X hesabından geldi. Final bölümü ekrandan çekildikten kısa süre sonra, 5 Ekim'in ilk dakikalarında yapılan paylaşımda tek bir cümle vardı: 'Bu hikaye bir gün devam edecek...'

Oyuncuların peş peşe 'elveda' dediği bir haftanın ardından gelen bu not, hayranlara küçük de olsa bir umut bıraktı. Üstelik not bir oyuncudan değil, doğrudan dizinin kendi hesabından geldiği için daha da dikkat çekti.

Ancak şu ana kadar Star TV ya da 25 Film tarafından yeni bir sezon, film ya da dijital platform projesine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Peki Meryem ile Kadir'in hikâyesi gerçekten bir gün kaldığı yerden devam edecek mi, yoksa bu not hayranlara yapılmış duygusal bir veda mı? Şimdilik bu sorunun bir yanıtı yok.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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