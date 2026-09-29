"Engin" Baran Bölükbaşı'ndan Çirkin'in Erken Finaline Sitem: "Yeniden Zirveye Hazırdık"

Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin'in 11. bölümle final yapacağı kesinleşince oyunculardan peş peşe veda mesajları gelmeye başladı. Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un ardından dizide Engin karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı da Instagram hesabından diziye veda etti.

Bölükbaşı paylaşımına sette kurulan dostlukları anlatarak başladı: 'Çirkin benim için çok güzel bir yolculuktu sette çok sevdiğim insanların bir arada olduğunu görmek ve bu insanlara arasına yeni dostlukların katılması bu yolculuğu daha da keyifli bir hale getirdi. Zaten seti set yapan da bunlar değil mi ?'

Sıcak bir tonla açılan mesaj, devamındaki cümlelerle bambaşka bir yöne döndü.