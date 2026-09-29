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"Engin" Baran Bölükbaşı'ndan Çirkin'in Erken Finaline Sitem: "Yeniden Zirveye Hazırdık"

"Engin" Baran Bölükbaşı'ndan Çirkin'in Erken Finaline Sitem: "Yeniden Zirveye Hazırdık"

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 19:34
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Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin'in 11. bölümle final yapacağı kesinleşince oyunculardan peş peşe veda paylaşımları geldi. Dizide Engin'i canlandıran Baran Bölükbaşı da sessiz kalmadı. Oyuncunun veda mesajı ise erken final kararına yönelik sitemli sözleriyle dikkat çekti. Bölükbaşı, ekip olarak yeniden zirveye hazır olduklarını söyledi.

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Çirkin'in Engin'i Baran Bölükbaşı, veda mesajına set ekibine duyduğu sevgiyi anlatarak başladı.

Çirkin'in Engin'i Baran Bölükbaşı, veda mesajına set ekibine duyduğu sevgiyi anlatarak başladı.

Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin'in 11. bölümle final yapacağı kesinleşince oyunculardan peş peşe veda mesajları gelmeye başladı. Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un ardından dizide Engin karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı da Instagram hesabından diziye veda etti.

Bölükbaşı paylaşımına sette kurulan dostlukları anlatarak başladı: 'Çirkin benim için çok güzel bir yolculuktu sette çok sevdiğim insanların bir arada olduğunu görmek ve bu insanlara arasına yeni dostlukların katılması bu yolculuğu daha da keyifli bir hale getirdi. Zaten seti set yapan da bunlar değil mi ?'

Sıcak bir tonla açılan mesaj, devamındaki cümlelerle bambaşka bir yöne döndü.

Baran Bölükbaşı, erken final haberine ekipçe çok üzüldüklerini söyledi: "Yeniden zirveye hazırdık."

Baran Bölükbaşı, erken final haberine ekipçe çok üzüldüklerini söyledi: "Yeniden zirveye hazırdık."

Oyuncu, final kararına dair hislerini açık açık dile getirdi: 'Dürüst olmak gerekirse erken final haberine ekipçe çok üzüldük. Canla başla saatlerce çalışılan bu işin karşılığı zaten zirvedeydi.'

Bu sözler, dizinin ilk sezondaki başarısını da akla getirdi. Çirkin, 19 Nisan akşamı 6,78 Total reytingle günün birincisi olmuş, 6. bölümünde de 6,83 Total, 5,50 AB ve 7,20 ABC1 reytingle pazar gecesinin zirvesine yerleşmişti.

Ancak yeni sezonda tablo değişti, dizi 27 Eylül Pazar akşamı Total, AB ve ABC1'in üçünde de 7. sıraya geriledi. Bölükbaşı ise bu düşüşün kalıcı olmayacağına inandıklarını şu sözlerle anlattı: 'Biz oyuncular ve set ekibi olarak yeniden zirveye hazırdık. Değerli seyircilerimizin de bizi tekrar zirveye taşıyacağından şüphemiz yoktu.'

Veda mesajının en çok dikkat çeken cümlesi ise set ekibinin geleceğine dair oldu.

Veda mesajının en çok dikkat çeken cümlesi ise set ekibinin geleceğine dair oldu.

Mesajın en çok konuşulan kısmı, kapanıştan hemen önceki cümleydi: 'Hayat bu güzel insanların karşısına yeteneklerini gerçek bir yerden değerlendirip karşılıklarını alabilecekleri işler çıkartacaktır.'

Ekibin emeğinin bu projede hak ettiği karşılığı bulamadığını ima eden bu ifade, paylaşımın en sitemli kısmı olarak öne çıktı. Bölükbaşı mesajını ise 'Herkese sonsuz teşekkürler hoşça kal Çirkin.' sözleriyle noktaladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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