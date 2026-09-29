"Engin" Baran Bölükbaşı'ndan Çirkin'in Erken Finaline Sitem: "Yeniden Zirveye Hazırdık"
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Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin'in 11. bölümle final yapacağı kesinleşince oyunculardan peş peşe veda paylaşımları geldi. Dizide Engin'i canlandıran Baran Bölükbaşı da sessiz kalmadı. Oyuncunun veda mesajı ise erken final kararına yönelik sitemli sözleriyle dikkat çekti. Bölükbaşı, ekip olarak yeniden zirveye hazır olduklarını söyledi.
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Çirkin'in Engin'i Baran Bölükbaşı, veda mesajına set ekibine duyduğu sevgiyi anlatarak başladı.
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Baran Bölükbaşı, erken final haberine ekipçe çok üzüldüklerini söyledi: "Yeniden zirveye hazırdık."
Veda mesajının en çok dikkat çeken cümlesi ise set ekibinin geleceğine dair oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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