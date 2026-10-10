Final Yapan 4 Dizinin Reytingleri Kıyaslandı: Meğer Biri Sezonu Açılıştan Yüksek Kapatmış

Aşk ve Taht'ın düşüşü, Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in yükselişiyle aynı takvime denk geldi. İki dizi 9 Eylül'de aynı akşam ekrana gelmişti. Sevdan Bir Ateş ilk bölümünde ABC1'de 2,85 alırken Aşk ve Taht aynı kategoride 2,19 ile rakibinin çok da gerisinde değildi.

Sonraki haftalarda makas hızla açıldı. Sevdan Bir Ateş 30 Eylül'de ABC1'de 10,06'ya ulaştı, 16 Eylül'den itibaren de üç kategoride her hafta zirvede yer aldı. Aşk ve Taht açılış akşamı ABC1'de rakibinin yüzde 77'si kadar izlenirken final akşamı bu oran yüzde 9'a indi.

Final gecesi NOW'da 2. sezonuna başlayan Yeraltı da Total'de 6,98 ile ikinci sıraya yerleşti.