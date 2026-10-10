Final Yapan 4 Dizinin Reytingleri Kıyaslandı: Meğer Biri Sezonu Açılıştan Yüksek Kapatmış
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Yeni sezonun ilk ayında A.B.İ., Aşk ve Taht, Mercan Köşk ve Çirkin için final kararı çıktı. Dört dizinin bölüm bölüm reytingleri yan yana konduğunda düşüşün hızı ve şekli birbirinden çok farklı çıktı. Aşk ve Taht 5 bölümde reytinginin üçte ikisini kaybetti, rakibi Sevdan Bir Ateş ise aynı akşamlarda reytingini üçe katladı. Çirkin sezon içinde yükseldi ama yaz arasında yaşadığı kaybı telafi edemedi.
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Akın Akınözü'nün Aşk ve Taht'ı Total'de 2,49 ile açtı, final bölümünde 0,85'e inerek 30. sırada veda etti.
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Aynı akşamlarda Sevdan Bir Ateş ABC1'de 2,85'ten 10,06'ya çıkarak sezonun çift haneyi gören ilk dizisi oldu.
Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'si prömiyerde Total'de 9,81 almıştı, final bölümünde 3,04 ile 10. sırada kaldı.
Mercan Köşk'ün reytingi fazla düşmedi ama cumartesi rakipleri yükselirken 2. sıradan 7. sıraya geriledi.
Çirkin 1. sezonu 6,28 ile zirvede kapatmıştı, 2. sezona döndüğünde Total'de 2,11'e düştü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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