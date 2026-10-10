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Final Yapan 4 Dizinin Reytingleri Kıyaslandı: Meğer Biri Sezonu Açılıştan Yüksek Kapatmış

Final Yapan 4 Dizinin Reytingleri Kıyaslandı: Meğer Biri Sezonu Açılıştan Yüksek Kapatmış

Atv yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 10:12
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Yeni sezonun ilk ayında A.B.İ., Aşk ve Taht, Mercan Köşk ve Çirkin için final kararı çıktı. Dört dizinin bölüm bölüm reytingleri yan yana konduğunda düşüşün hızı ve şekli birbirinden çok farklı çıktı. Aşk ve Taht 5 bölümde reytinginin üçte ikisini kaybetti, rakibi Sevdan Bir Ateş ise aynı akşamlarda reytingini üçe katladı. Çirkin sezon içinde yükseldi ama yaz arasında yaşadığı kaybı telafi edemedi.

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Akın Akınözü'nün Aşk ve Taht'ı Total'de 2,49 ile açtı, final bölümünde 0,85'e inerek 30. sırada veda etti.

Akın Akınözü'nün Aşk ve Taht'ı Total'de 2,49 ile açtı, final bölümünde 0,85'e inerek 30. sırada veda etti.

ATV'nin çarşamba akşamlarına yerleşen dönem dizisi Aşk ve Taht, 9 Eylül'deki ilk bölümünde Total'de 2,49 ile 6. sıraya yerleşti. Ancak dizi sonraki dört hafta boyunca bir kez bile yükselemedi. Total'deki sıralaması 6.'lıktan 11.'liğe, ardından 14., 20. ve 30. sıraya geriledi. 7 Ekim'deki final bölümü Total'de 0,85, AB'de 0,57, ABC1'de 0,77 aldı ve AB listesinde 35. sırada kaldı.

İlk bölümden finale Total'deki kayıp yüzde 66'yı buldu. Dizi her hafta ortalama yüzde 24 kan kaybetti.

Aynı akşamlarda Sevdan Bir Ateş ABC1'de 2,85'ten 10,06'ya çıkarak sezonun çift haneyi gören ilk dizisi oldu.

Aynı akşamlarda Sevdan Bir Ateş ABC1'de 2,85'ten 10,06'ya çıkarak sezonun çift haneyi gören ilk dizisi oldu.

Aşk ve Taht'ın düşüşü, Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in yükselişiyle aynı takvime denk geldi. İki dizi 9 Eylül'de aynı akşam ekrana gelmişti. Sevdan Bir Ateş ilk bölümünde ABC1'de 2,85 alırken Aşk ve Taht aynı kategoride 2,19 ile rakibinin çok da gerisinde değildi.

Sonraki haftalarda makas hızla açıldı. Sevdan Bir Ateş 30 Eylül'de ABC1'de 10,06'ya ulaştı, 16 Eylül'den itibaren de üç kategoride her hafta zirvede yer aldı. Aşk ve Taht açılış akşamı ABC1'de rakibinin yüzde 77'si kadar izlenirken final akşamı bu oran yüzde 9'a indi.

Final gecesi NOW'da 2. sezonuna başlayan Yeraltı da Total'de 6,98 ile ikinci sıraya yerleşti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'si prömiyerde Total'de 9,81 almıştı, final bölümünde 3,04 ile 10. sırada kaldı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'si prömiyerde Total'de 9,81 almıştı, final bölümünde 3,04 ile 10. sırada kaldı.

A.B.İ.'nin düşüşü tek bir sezona değil, iki sezona yayıldı. Dizi 13 Ocak'taki ilk bölümünde Total'de 9,81, ABC1'de 9,98 alarak üç kategoride birden zirveye oturmuştu.

9 Haziran'daki sezon finalinde Total'de 5,18'e inen dizi, Afra Saraçoğlu'nun ayrılması ve Bergüzar Korel'in kadroya katılmasının ardından 8 Eylül'de 2. sezona 3,82 ile başladı. Beş bölüm süren 2. sezonda Total değeri 2,90 ile 3,82 arasında gidip geldi.

6 Ekim'deki final bölümü Total'de 3,04 ile 10. olurken asıl düşüş AB'de yaşandı. Dizi bu kategoride 1,63 ile 15. sıraya geriledi.

Salı akşamının lideri Tuzlu Kahve ise aynı dönemde ABC1'de 5,43'ten 7,57'ye yükseldi. Açılış akşamı ABC1'de Tuzlu Kahve'nin yüzde 67'si kadar izlenen A.B.İ., final akşamı yüzde 32'ye düştü. Kanal D'nin Haysiyet'i de Total'de 3,50'den 4,83'e çıktı.

Mercan Köşk'ün reytingi fazla düşmedi ama cumartesi rakipleri yükselirken 2. sıradan 7. sıraya geriledi.

Mercan Köşk'ün reytingi fazla düşmedi ama cumartesi rakipleri yükselirken 2. sıradan 7. sıraya geriledi.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolündeki Mercan Köşk, final kararı alınan dört dizi arasında reyting kaybı en sınırlı kalan yapım oldu. 5 Eylül'deki ilk bölümde Total'de 2,78 ile 2., ABC1'de 2,33 ile 4. sırada yer alan dizi, 19 Eylül'de ABC1'de 2,83 ile en yüksek değerine ulaştı.

Ancak cumartesi akşamının diğer dizileri daha hızlı yükseldi. Kanal D'nin Güller ve Günahlar'ı ABC1'de 3,27'den 3,99'a çıktı. Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı da ikinci bölümünde 3,28 ile Mercan Köşk'ü geride bıraktı. 3 Ekim'de ABC1'de 2,22 alan Mercan Köşk 7. sıraya geriledi.

Açılışta ABC1'de akşamın lider dizisinin yüzde 84'ü kadar izlenen Mercan Köşk, son ölçülen bölümde yüzde 56'ya indi. Yayın akışı değişmezse dizinin 7. ve final bölümü 17 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

Çirkin 1. sezonu 6,28 ile zirvede kapatmıştı, 2. sezona döndüğünde Total'de 2,11'e düştü.

Çirkin 1. sezonu 6,28 ile zirvede kapatmıştı, 2. sezona döndüğünde Total'de 2,11'e düştü.

Star TV'nin Çirkin'i dört dizi arasında farklı bir tablo çiziyor. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrolündeki dizi, 17 Mayıs'taki sezon finalinde Total'de 6,28, AB'de 5,20, ABC1'de 6,27 alarak üç kategoride de birinci olmuştu.

Yaklaşık dört aylık aranın ardından 20 Eylül'de ekrana dönen dizi Total'de 2,11 ile 7. sırada kaldı. Kayıp tek seferde yüzde 66'yı buldu. Sonraki hafta 2,58'e yükselen Çirkin, 4 Ekim'deki final bölümünde 2,38 ile 10. sırada yer aldı. Yani dizi 2. sezonun üç bölümünde düşmedi, aksine hafif yükseldi.

Ancak pazar akşamı rekabeti çok sertti. Kanal D'nin Daha 17'si Total'de 7 civarında zirveyi bırakmadı, TRT 1'in Teşkilat'ı 3,95'ten 4,68'e çıktı. NOW'un yeni dizisi Ömür Usta da ikinci bölümünde 5,13 ile ikinciliğe yükseldi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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