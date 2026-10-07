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Mercan Köşk'ün Final Kararıyla 35 Diziyle Başlayan Sezonda Dizi Sayısı 31'e Düştü

Mercan Köşk'ün Final Kararıyla 35 Diziyle Başlayan Sezonda Dizi Sayısı 31'e Düştü

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 15:52
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Mercan Köşk de erken final yapan diziler arasına katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolündeki dizi, 7. bölümde ekrana veda edecek. A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'in ardından gelen bu dördüncü finalle 35 diziyle açılan sezonda ekrandaki dizi sayısı 31'e düştü. En kalabalık kadro yine NOW'da, en büyük kayıp ise ATV'de.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın Mercan Köşk'ü 7. bölümde ekrana veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın Mercan Köşk'ü 7. bölümde ekrana veda edecek.

ATV'nin 5 Eylül'de cumartesi akşamlarına başlayan dizisi için final kararı alındı. Faro ve Sinehane imzalı, Tarsus'ta çekilen dizinin ATV ile 8 bölümlük bir ön anlaşması vardı ve devamı reyting performansına bağlıydı.

Üstelik kadro, final iddialarına daha bir hafta önce sert bir dille karşı çıkmıştı. Esved'i canlandıran Mehmet Özgür 'Yalan her şey!' derken Kubilay Aka da 'Endişeye mahal yok' mesajı vermişti. Meğer o günlerde çekilen 7. bölüm, dizinin final bölümü olacakmış.

Yayın akışında değişiklik olmazsa Mercan Köşk'ün final bölümü 17 Ekim Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

35 diziyle açılan sezonda yalnızca bir ay içinde 4 dizi için final kararı çıktı.

35 diziyle açılan sezonda yalnızca bir ay içinde 4 dizi için final kararı çıktı.

İlk veda Star TV'den geldi. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrolündeki Çirkin, 4 Ekim Pazar akşamı 11. bölümüyle ekrana veda etti. Böylece dizinin 2. sezonu yalnızca 3 bölüm sürdü.

Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i Karadayı'dan 11 yıl sonra yeniden buluşturan A.B.İ. de 6 Ekim Salı akşamı final yaptı. Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'a hayat verdiği Aşk ve Taht ise bu akşam yalnızca 5 bölümle ekrandan çekiliyor.

Dört finalin üçü ATV'den çıktı, kanalın kadrosu Hamal dahil 3 diziye indi.

Dört finalin üçü ATV'den çıktı, kanalın kadrosu Hamal dahil 3 diziye indi.

Sezonu beş diziyle açan ATV, en büyük kaybı yaşayan kanal oldu. Mercan Köşk'ün vedasıyla kanalın kadrosu Güneşin Doğduğu Yer, Altı Üstü İstanbul ve Hamal ile 3 diziye indi. Ancak Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u buluşturan Hamal henüz ekrana gelmedi. Dizinin ekim sonuna doğru yayına girmesi bekleniyor, yayın günü ise belli değil.

Yani Hamal başlayana kadar ATV ekranında yalnızca Altı Üstü İstanbul ve Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümle yayınlanacak. Salı, çarşamba ve cumartesi akşamlarına ne konacağı ise şimdilik merak konusu.

NOW 9 diziyle en kalabalık kanal olmayı sürdürüyor, Kanal D'de 6 dizi var.

NOW 9 diziyle en kalabalık kanal olmayı sürdürüyor, Kanal D'de 6 dizi var.

Yeraltı, Halef: Köklerin Çağrısı, Kod Adı Adana Günlükleri, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı, Şapkacı Kadınlar, Adana Ayazı ve Centilmen NOW ekranında. Kanalın dizi sayısı ATV'nin üç katına ulaştı.

Kanal D'de ise Daha 17, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Haysiyet, İyilik Öğretmeni ve Kara Kuyu yer alıyor.

TRT 1 5 diziyle yarışırken Star TV ve Show TV'de 4'er dizi bulunuyor. Evlilik Güzeldir, Mehmed: Fetihler Sultanı, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı ve Teşkilat TRT 1 ekranında.

Çirkin'in vedasıyla Star TV'de 4 dizi kaldı. Sevdiğim Sensin, Başkalarının Hayatı, Tuzlu Kahve ve Bir Hayat Hikâyesi yoluna devam ediyor.

Show TV'nin listesinde ise Kızılcık Şerbeti, Sevdan Bir Ateş, Cevher ve Muhtemel Aşk var.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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