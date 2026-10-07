Mercan Köşk'ün Final Kararıyla 35 Diziyle Başlayan Sezonda Dizi Sayısı 31'e Düştü

ATV'nin 5 Eylül'de cumartesi akşamlarına başlayan dizisi için final kararı alındı. Faro ve Sinehane imzalı, Tarsus'ta çekilen dizinin ATV ile 8 bölümlük bir ön anlaşması vardı ve devamı reyting performansına bağlıydı.

Üstelik kadro, final iddialarına daha bir hafta önce sert bir dille karşı çıkmıştı. Esved'i canlandıran Mehmet Özgür 'Yalan her şey!' derken Kubilay Aka da 'Endişeye mahal yok' mesajı vermişti. Meğer o günlerde çekilen 7. bölüm, dizinin final bölümü olacakmış.

Yayın akışında değişiklik olmazsa Mercan Köşk'ün final bölümü 17 Ekim Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.