Mercan Köşk'ün Final Kararıyla 35 Diziyle Başlayan Sezonda Dizi Sayısı 31'e Düştü
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Mercan Köşk de erken final yapan diziler arasına katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolündeki dizi, 7. bölümde ekrana veda edecek. A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'in ardından gelen bu dördüncü finalle 35 diziyle açılan sezonda ekrandaki dizi sayısı 31'e düştü. En kalabalık kadro yine NOW'da, en büyük kayıp ise ATV'de.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın Mercan Köşk'ü 7. bölümde ekrana veda edecek.
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35 diziyle açılan sezonda yalnızca bir ay içinde 4 dizi için final kararı çıktı.
Dört finalin üçü ATV'den çıktı, kanalın kadrosu Hamal dahil 3 diziye indi.
NOW 9 diziyle en kalabalık kanal olmayı sürdürüyor, Kanal D'de 6 dizi var.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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