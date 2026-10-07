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A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'in Ardından 4. Final Haberi Geldi! ATV Dizisi 7. Bölümde Bitiyor

A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'in Ardından 4. Final Haberi Geldi! ATV Dizisi 7. Bölümde Bitiyor

Atv yerli dizi Kubilay Aka
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 13:07
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A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'den sonra bir erken final haberi daha geldi. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrolündeki Mercan Köşk, 7. bölümde ekrana veda edecek. Üstelik kadro, final iddialarını bir hafta önce 'Yalan her şey!' diyerek reddetmişti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV'nin cumartesi dizisi Mercan Köşk, 7. bölümde ekrana veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV'nin cumartesi dizisi Mercan Köşk, 7. bölümde ekrana veda edecek.

Yeni sezonda erken final haberleri art arda geliyor. ATV'nin A.B.İ. ve Aşk ve Taht dizileri 5. bölümde final yaparken Star TV'nin Çirkin'i de erken final kararı alınan diziler arasına girmişti. Listeye şimdi bir isim daha eklendi.

Birsen Altuntaş'ın 7 Ekim'de yayımladığı habere göre, yapımını Faro ile Sinehane'nin üstlendiği Mercan Köşk için final kararı alındı. Tarsus'ta çekilen dizi, 7. bölümüyle izleyiciye veda edecek.

Final iddialarına kadrodan "Endişeye mahal yok" yanıtı gelmişti.

Final iddialarına kadrodan "Endişeye mahal yok" yanıtı gelmişti.

Mercan Köşk'ün geleceği, ATV'nin iki dizisine birden erken final kararı vermesinin ardından tartışılmaya başlanmıştı. Kadro ise iddialar karşısında sessiz kalmamıştı.

Dizinin Esved'i Mehmet Özgür, izleyicilere seslendiği videoda 7. bölümün çekimlerine devam ettiklerini söylemiş, sözlerini 'Yalan her şey!' diyerek bitirmişti.

Aras Akıncı'ya hayat veren Kubilay Aka da set ekibiyle çekildiği fotoğrafı '7. Bölüm için setteyiz işimizin başındayız! Endişeye mahal yok endişeye.' notuyla paylaşmıştı. Meğer o günlerde çekilen 7. bölüm, dizinin final bölümü olacakmış.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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