A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'in Ardından 4. Final Haberi Geldi! ATV Dizisi 7. Bölümde Bitiyor
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A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'den sonra bir erken final haberi daha geldi. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrolündeki Mercan Köşk, 7. bölümde ekrana veda edecek. Üstelik kadro, final iddialarını bir hafta önce 'Yalan her şey!' diyerek reddetmişti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV'nin cumartesi dizisi Mercan Köşk, 7. bölümde ekrana veda edecek.
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Final iddialarına kadrodan "Endişeye mahal yok" yanıtı gelmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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