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A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'in Ardından Mercan Köşk'ün Final İddiasına Başrolden Yanıt

A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'in Ardından Mercan Köşk'ün Final İddiasına Başrolden Yanıt

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 15:46
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ATV'nin cumartesi dizisi Mercan Köşk'ün erken final yapacağı iddialarına başrol oyuncusu Kubilay Aka'dan yanıt geldi. Aras'a hayat veren oyuncu, set ekibiyle çekildiği fotoğrafı '7. Bölüm için setteyiz işimizin başındayız! Endişeye mahal yok endişeye.' notuyla paylaştı. Ondan önce Esved'i canlandıran Mehmet Özgür de çekimlerin sürdüğünü söylemişti. Kanaldan ise hâlâ resmi bir açıklama gelmedi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Mercan Köşk'ün Aras'ı Kubilay Aka, setten paylaştığı fotoğrafla "Endişeye mahal yok" dedi.

Mercan Köşk'ün Aras'ı Kubilay Aka, setten paylaştığı fotoğrafla "Endişeye mahal yok" dedi.

ATV'nin cumartesi akşamı dizisi Mercan Köşk için konuşulan erken final iddialarına bu kez başrolden yanıt geldi.

Dizide Aras Akıncı karakterine hayat veren Kubilay Aka, sosyal medyada dolaşan söylentiler karşısında sessiz kalmadı. Oyuncu, set ekibiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak iddialara karşılık verdi. Fotoğrafa düştüğü not ise kısa ama netti: '7. Bölüm için setteyiz işimizin başındayız! Endişeye mahal yok endişeye.'

Aka'nın paylaşımı, ekip Mersin'in Tarsus ilçesinde 7. bölümün çekimlerini sürdürürken geldi. Böylece final söylentilerine kadrodan gelen yanıtlara bir yenisi daha eklendi.

Kubilay Aka'dan önce Esved'i canlandıran Mehmet Özgür de 7. bölüm çekimlerinin sürdüğünü söylemişti.

Kubilay Aka'dan önce Esved'i canlandıran Mehmet Özgür de 7. bölüm çekimlerinin sürdüğünü söylemişti.

Dizinin Esved'i Mehmet Özgür, izleyicilere seslendiği bir videoyla iddialara açık bir yanıt vermişti.

Özgür videoda 'Bu cumartesi 5. bölüm, müthiş bir bölüm. Sonra 6, daha da müthiş. Ha, biz yarın 7. bölümü çekmeye devam ediyoruz. Yani tüm hızıyla devam ediyor Mercan Köşk.' dedi ve sözlerini 'Yalan her şey!' diye bitirdi.

Kadro bundan önce de sosyal medyada 'Tam Gaz Devam' notlu kareler paylaşmıştı.

Final söylentileri, ATV'nin iki dizisine birden erken final kararı vermesinin ardından başladı.

Final söylentileri, ATV'nin iki dizisine birden erken final kararı vermesinin ardından başladı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i buluşturan A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın 5. bölümde ekrana veda edeceği duyurulunca gözler Mercan Köşk'e çevrildi.

İddiaların arkasında dizinin reyting karnesi var. 5 Eylül'deki ilk bölümüyle Total'de 2,78 alıp ikinci sıraya yerleşen dizi, 3. bölümde 2,74'te kaldı. 26 Eylül'deki 4. bölümde ise Total'de 6. sıraya geriledi.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre dizinin kanalla 8 bölümlük bir ön anlaşması bulunuyor ve devam kararı reytinglere bağlı. Kanal ya da yapım şirketi henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kubilay Aka'nın Mercan Köşk paylaşımı:

Kubilay Aka'nın Mercan Köşk paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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