A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'in Ardından Mercan Köşk'ün Final İddiasına Başrolden Yanıt
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ATV'nin cumartesi dizisi Mercan Köşk'ün erken final yapacağı iddialarına başrol oyuncusu Kubilay Aka'dan yanıt geldi. Aras'a hayat veren oyuncu, set ekibiyle çekildiği fotoğrafı '7. Bölüm için setteyiz işimizin başındayız! Endişeye mahal yok endişeye.' notuyla paylaştı. Ondan önce Esved'i canlandıran Mehmet Özgür de çekimlerin sürdüğünü söylemişti. Kanaldan ise hâlâ resmi bir açıklama gelmedi.
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Mercan Köşk'ün Aras'ı Kubilay Aka, setten paylaştığı fotoğrafla "Endişeye mahal yok" dedi.
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Kubilay Aka'dan önce Esved'i canlandıran Mehmet Özgür de 7. bölüm çekimlerinin sürdüğünü söylemişti.
Final söylentileri, ATV'nin iki dizisine birden erken final kararı vermesinin ardından başladı.
Kubilay Aka'nın Mercan Köşk paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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