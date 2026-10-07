Yaprak Dökümü Sürüyor: Sezonu 5 Diziyle Açan ATV'de 3. Final Kararı da Geldi, Ekranda Kaç Dizisi Kaldı?

Kanal sezonu kalabalık bir kadroyla açmıştı. Pazartesi Altı Üstü İstanbul, salı A.B.İ., çarşamba Aşk ve Taht, perşembe Güneşin Doğduğu Yer ve cumartesi Mercan Köşk. İlk darbe, Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i Karadayı'dan 11 yıl sonra yeniden buluşturan A.B.İ.'den geldi. Büyük heyecanla başlayan ikinci sezon izleyiciyi ekran başına toplayamadı ve dizi dün akşam, bu sezonun 5. bölümüyle veda etti.

Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'a hayat verdiği Aşk ve Taht'ın kaderi de farklı olmadı. Taylan Biraderler imzalı dönem dizisi 3. bölümünde Total'de 1,62 reytingle 14. sıraya düşünce fişi çekildi. Dizi bu akşam 5. bölümüyle final yapıyor. Böylece ATV'nin salı ve çarşamba akşamları bir anda dizisiz kaldı.