Yaprak Dökümü Sürüyor: Sezonu 5 Diziyle Açan ATV'de 3. Final Kararı da Geldi, Ekranda Kaç Dizisi Kaldı?
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ATV yeni sezona beş diziyle iddialı bir giriş yaptı ama yaklaşık bir ay içinde tablo tamamen değişti. A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın ardından final listesine bugün Mercan Köşk de eklendi. Üstelik dizinin oyuncuları daha bir hafta önce iddialara 'yalan' diyerek karşı çıkmıştı. ATV'de final yapan dizilerin sayısı üçe çıkarken ekranda kalanların listesi de bir hayli kısaldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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A.B.İ. ve Aşk ve Taht, ATV'nin iddialı sezonunda yalnızca beşer bölümle ekrana veda etti.
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Final iddialarını yalanlayan Mercan Köşk de reyting kurbanı oldu ve 7. bölümde bitiyor.
Üç finalin ardından ATV'de yükü Güneşin Doğduğu Yer ve Altı Üstü İstanbul çekiyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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