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Yaprak Dökümü Sürüyor: Sezonu 5 Diziyle Açan ATV'de 3. Final Kararı da Geldi, Ekranda Kaç Dizisi Kaldı?

Yaprak Dökümü Sürüyor: Sezonu 5 Diziyle Açan ATV'de 3. Final Kararı da Geldi, Ekranda Kaç Dizisi Kaldı?

Atv dizi Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2026 - 13:48
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ATV yeni sezona beş diziyle iddialı bir giriş yaptı ama yaklaşık bir ay içinde tablo tamamen değişti. A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın ardından final listesine bugün Mercan Köşk de eklendi. Üstelik dizinin oyuncuları daha bir hafta önce iddialara 'yalan' diyerek karşı çıkmıştı. ATV'de final yapan dizilerin sayısı üçe çıkarken ekranda kalanların listesi de bir hayli kısaldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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A.B.İ. ve Aşk ve Taht, ATV'nin iddialı sezonunda yalnızca beşer bölümle ekrana veda etti.

A.B.İ. ve Aşk ve Taht, ATV'nin iddialı sezonunda yalnızca beşer bölümle ekrana veda etti.

Kanal sezonu kalabalık bir kadroyla açmıştı. Pazartesi Altı Üstü İstanbul, salı A.B.İ., çarşamba Aşk ve Taht, perşembe Güneşin Doğduğu Yer ve cumartesi Mercan Köşk. İlk darbe, Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i Karadayı'dan 11 yıl sonra yeniden buluşturan A.B.İ.'den geldi. Büyük heyecanla başlayan ikinci sezon izleyiciyi ekran başına toplayamadı ve dizi dün akşam, bu sezonun 5. bölümüyle veda etti.

Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'a hayat verdiği Aşk ve Taht'ın kaderi de farklı olmadı. Taylan Biraderler imzalı dönem dizisi 3. bölümünde Total'de 1,62 reytingle 14. sıraya düşünce fişi çekildi. Dizi bu akşam 5. bölümüyle final yapıyor. Böylece ATV'nin salı ve çarşamba akşamları bir anda dizisiz kaldı.

Final iddialarını yalanlayan Mercan Köşk de reyting kurbanı oldu ve 7. bölümde bitiyor.

Final iddialarını yalanlayan Mercan Köşk de reyting kurbanı oldu ve 7. bölümde bitiyor.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'yı bir araya getiren Mercan Köşk, 5 Eylül'de cumartesi akşamlarının yeni iddiası olarak yola çıkmıştı. Tarsus'ta çekilen Faro ve Sinehane imzalı dizi için final söylentileri iki haftadır konuşuluyordu. Kadro ise iddiaları sert bir dille geri çevirmişti. Esved'i canlandıran Mehmet Özgür paylaştığı videoda 'Yalan her şey!' demiş, Kubilay Aka da 'Endişeye mahal yok' mesajı vermişti.

Asıl bomba bugün patladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre reytinglerde istenen rakamlara ulaşamayan Mercan Köşk, 7. bölümde ekrana veda edecek. Maç öncesinde yayınlanan ön gösterimin Total'de 1,98 reytingle 16. sırada kalması da dizinin zor günler geçirdiğinin işaretiydi. Final bölümünün hangi tarihte yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

Üç finalin ardından ATV'de yükü Güneşin Doğduğu Yer ve Altı Üstü İstanbul çekiyor.

Üç finalin ardından ATV'de yükü Güneşin Doğduğu Yer ve Altı Üstü İstanbul çekiyor.

'ATV'de hangi diziler var?' sorusunun yanıtı artık çok kısa. Pazartesi akşamlarının sahibi Altı Üstü İstanbul, 15 Haziran'da başladığı yaz macerasını yeni sezona taşıdı ve maç nedeniyle yayınlanan ön gösteriminde bile Total'de 5,13 aldı. Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer ise 17 Eylül'de başladığı perşembe kuşağında son iki haftadır AB grubunda zirvede.

Kanalın gözü şimdi Hamal'da. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u buluşturan dizinin ekim sonuna doğru ekrana gelmesi bekleniyor ama yayın günü henüz belli değil. Mercan Köşk'ün vedasıyla cumartesi akşamı da boşalacak. Salı ve çarşamba kuşaklarıyla birlikte üç akşama ne konacağı şimdilik merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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