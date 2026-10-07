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Final Yapan ATV Dizisi Vedasında da Düşüşü Durduramadı: 6 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Final Yapan ATV Dizisi Vedasında da Düşüşü Durduramadı: 6 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu!

yerli dizi Reyting A.B.İ.
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2026 - 11:41
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Salı akşamı ekranda tam 5 dizi kozlarını paylaştı, ama gecenin asıl merak edilen sorusu tekti. Final kararı verilen ATV dizisi A.B.İ., 23. bölümüyle izleyicisine veda etti. Peki veda bölümü, diziyi geçen haftaki düşüşten kurtarabildi mi? İşte 6 Ekim Salı reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC1 sıralaması...

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A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i buluşturduğu ikinci sezonunda 23. bölümle final yaptı.

A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i buluşturduğu ikinci sezonunda 23. bölümle final yaptı.

Hikâye 13 Ocak 2026'da ATV'de büyük bir iddiayla başlamıştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolündeki dizi ilk sezonu Afra Saraçoğlu'yla geçirdi, ikinci sezonda ise kadro neredeyse baştan kuruldu. Asıl sürpriz Karadayı'nın unutulmaz ikilisinin geri dönüşüydü: Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel yıllar sonra yeniden aynı dizide partner oldu.

Ne var ki bu hamle beklenen reyting patlamasını getirmedi. Birsen Altuntaş'ın eylül sonunda duyurduğu habere göre ATV, ikinci sezonun daha başındayken fişi çekti. 'A.B.İ. neden final yaptı?' sorusunun cevabı da buydu: istenen seviyeye bir türlü çıkamayan reytingler. Dün akşam yayınlanan 23. bölüm, dizinin son bölümü oldu.

Final bölümü de çare olmadı, A.B.İ. AB'de 15. sıraya kadar gerileyerek veda etti.

Final bölümü de çare olmadı, A.B.İ. AB'de 15. sıraya kadar gerileyerek veda etti.

Veda bölümlerinde izleyicinin ekran başına geri döndüğü çok görülür, ama A.B.İ. için bu senaryo işlemedi. Dizi, finalinde Total'de 3,04 reytingle 10. sırada kaldı. Geçen salı 9. olduğu düşünülürse tablo bir basamak daha kötüleşti.

Asıl kan kaybı AB'de yaşandı. 1,63 reyting alan final bölümü, bir hafta önceki 12.'liğin de gerisine düşerek 15. sıraya indi. ABC1'de 2,44'le 14. olan dizi, geçen haftaki 10.'luğunu da koruyamadı. Kısacası A.B.İ., üç listenin üçünde de bir önceki haftanın gerisinde kaldı.

Tuzlu Kahve üst üste üçüncü salı da zirvede, Haysiyet Total'de podyuma çıktı.

Tuzlu Kahve üst üste üçüncü salı da zirvede, Haysiyet Total'de podyuma çıktı.

Gecenin kazananı yine değişmedi. Star TV'nin Tuzlu Kahve'si Total'de 5,44, AB'de 6,76, ABC1'de 7,57 reytingle üç listenin de en tepesine yerleşti. Kanal D'nin Haysiyet'i 5. bölümünde Total'de 4,83 ile 3. olurken AB ve ABC1'de 4. sırayı aldı. NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı ise 3. bölümüyle Total'de 3,81 reytinge ulaştı ve 5. sıraya yerleşti.

TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı Total'de 3,12 ile 9. oldu ama AB'de 2,82 alarak Anne Yarısı'nın önüne geçmeyi başardı. Listelerdeki boşlukları programlar doldurdu; Habertürk'ün aktardığına göre Hamid Yorulmaz olayıyla gündemden düşmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert ve MasterChef Türkiye de ilk sıralardaydı. 5 dizinin üç listedeki yerine yakından bakalım.

Total: 1. Tuzlu Kahve (5,44), 3. Haysiyet (4,83), 5. Anne Yarısı (3,81), 9. Mehmed: Fetihler Sultanı (3,12), 10. A.B.İ. - Final (3,04)

AB: 1. Tuzlu Kahve (6,76), 4. Haysiyet (3,43), 6. Mehmed: Fetihler Sultanı (2,82), 7. Anne Yarısı (2,65), 15. A.B.İ. - Final (1,63)

ABC1: 1. Tuzlu Kahve (7,57), 4. Haysiyet (4,34), 5. Anne Yarısı (3,38), 7. Mehmed: Fetihler Sultanı (3,23), 14. A.B.İ. - Final (2,44)

A.B.İ.'nin vedasının ardından ATV'nin salı akşamları için nasıl bir hamle yapacağı ise şimdiden merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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