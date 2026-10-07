Final Yapan ATV Dizisi Vedasında da Düşüşü Durduramadı: 6 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu!
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Salı akşamı ekranda tam 5 dizi kozlarını paylaştı, ama gecenin asıl merak edilen sorusu tekti. Final kararı verilen ATV dizisi A.B.İ., 23. bölümüyle izleyicisine veda etti. Peki veda bölümü, diziyi geçen haftaki düşüşten kurtarabildi mi? İşte 6 Ekim Salı reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC1 sıralaması...
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A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i buluşturduğu ikinci sezonunda 23. bölümle final yaptı.
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Final bölümü de çare olmadı, A.B.İ. AB'de 15. sıraya kadar gerileyerek veda etti.
Tuzlu Kahve üst üste üçüncü salı da zirvede, Haysiyet Total'de podyuma çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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