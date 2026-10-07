Final Yapan ATV Dizisi Vedasında da Düşüşü Durduramadı: 6 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Veda bölümlerinde izleyicinin ekran başına geri döndüğü çok görülür, ama A.B.İ. için bu senaryo işlemedi. Dizi, finalinde Total'de 3,04 reytingle 10. sırada kaldı. Geçen salı 9. olduğu düşünülürse tablo bir basamak daha kötüleşti.

Asıl kan kaybı AB'de yaşandı. 1,63 reyting alan final bölümü, bir hafta önceki 12.'liğin de gerisine düşerek 15. sıraya indi. ABC1'de 2,44'le 14. olan dizi, geçen haftaki 10.'luğunu da koruyamadı. Kısacası A.B.İ., üç listenin üçünde de bir önceki haftanın gerisinde kaldı.