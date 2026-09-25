Afra Saraçoğlu'nun Final Kararı Alınan A.B.İ.'den Ayrılma Nedeni Ortaya Çıktı
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Final kararı alınan A.B.İ.'de Afra Saraçoğlu'nun ayrılığına dair yeni bir kulis konuşuluyor. Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre ünlü oyuncu diziden kendi isteğiyle ayrılmış. Peki bu kararın arkasında ne vardı?
KAYNAK: Müge Dağıstanlı
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Kulislerden aktarılan bilgilere göre Afra Saraçoğlu, rolüne son verilmesini kendisi istedi.
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İki oyuncu arasındaki 23 yıllık yaş farkı ilk bölümden itibaren izleyicilerin gözünden kaçmamıştı.
Afra Saraçoğlu ayrılığının ardından yaptığı açıklamada ise bambaşka bir tablo çizmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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