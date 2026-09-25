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Afra Saraçoğlu'nun Final Kararı Alınan A.B.İ.'den Ayrılma Nedeni Ortaya Çıktı

Afra Saraçoğlu'nun Final Kararı Alınan A.B.İ.'den Ayrılma Nedeni Ortaya Çıktı

yerli dizi A.B.İ. Afra Saraçoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 16:19
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Final kararı alınan A.B.İ.'de Afra Saraçoğlu'nun ayrılığına dair yeni bir kulis konuşuluyor. Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre ünlü oyuncu diziden kendi isteğiyle ayrılmış. Peki bu kararın arkasında ne vardı?

KAYNAK: Müge Dağıstanlı

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kulislerden aktarılan bilgilere göre Afra Saraçoğlu, rolüne son verilmesini kendisi istedi.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre Afra Saraçoğlu, rolüne son verilmesini kendisi istedi.

ATV ekranlarında 13 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlara dönüşüyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Diziye Çağla karakteriyle dahil olan Afra Saraçoğlu ise ilk sezonun sonunda ekibe veda etmişti.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü oyuncunun bu kararı tesadüf değildi. İddiaya göre Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki yaş farkının ekrana olumsuz yansıdığı yönündeki eleştirilerden fazlasıyla etkilendi. Setin tadının kaçtığını hisseden oyuncu, sonunda yapımcılara rolüne son verilmesini istediğini iletti. Ayrılık ilk duyurulduğunda da oyuncunun projeye baştan beri isteksiz olduğu ve yaş farkı yüzünden iletişim sorunu yaşandığı gibi iddialar gündeme gelmişti.

İki oyuncu arasındaki 23 yıllık yaş farkı ilk bölümden itibaren izleyicilerin gözünden kaçmamıştı.

İki oyuncu arasındaki 23 yıllık yaş farkı ilk bölümden itibaren izleyicilerin gözünden kaçmamıştı.

52 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 29 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun partner olması, dizi daha yayına girmeden tartışma yaratmıştı. Yakınlaşma sahneleri ekrana geldikçe sosyal medyadaki yorumlar da sertleşti.

Bir kesim izleyici ikilinin ekranda inandırıcı olmadığını savunurken, 'aralarında uyum yok' yorumları kısa sürede çoğaldı. Kulis bilgisine göre Saraçoğlu'nu en çok bu yazılar etkiledi. Üstelik eleştirilerin hedefinde senaryodan çok ikilinin kendisi vardı.

Afra Saraçoğlu ayrılığının ardından yaptığı açıklamada ise bambaşka bir tablo çizmişti.

Afra Saraçoğlu ayrılığının ardından yaptığı açıklamada ise bambaşka bir tablo çizmişti.

Afra Saraçoğlu, mayıs ayının sonunda kendisine yöneltilen soruları 'Karakterimin hikâyesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum.' sözleriyle yanıtlamıştı. Anlaşmasının zaten bir sezonluk olup olmadığı sorulduğunda da 'Evet, öyle konuştuk.' demişti. Yaş farkı ya da uyum eleştirilerine ise hiç değinmemişti. Çağla karakteri de sezon finalinde ölerek hikâyeden çıkarılmıştı.

Öte yandan Saraçoğlu'nun ayrılığı dizinin kaderini de değiştirdi. İkinci sezonda kadro neredeyse baştan kuruldu, Bergüzar Korel başrole geçti ve Karadayı'nın efsane ikilisi 11 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Ancak bu hamleler de reytinglerde beklenen sonucu getirmedi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre A.B.İ., ikinci sezonun 5. bölümüyle ekrana veda edecek. Afra Saraçoğlu cephesinden ise yeni iddialara dair henüz bir açıklama gelmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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