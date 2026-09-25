Afra Saraçoğlu'nun Final Kararı Alınan A.B.İ.'den Ayrılma Nedeni Ortaya Çıktı

Afra Saraçoğlu, mayıs ayının sonunda kendisine yöneltilen soruları 'Karakterimin hikâyesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum.' sözleriyle yanıtlamıştı. Anlaşmasının zaten bir sezonluk olup olmadığı sorulduğunda da 'Evet, öyle konuştuk.' demişti. Yaş farkı ya da uyum eleştirilerine ise hiç değinmemişti. Çağla karakteri de sezon finalinde ölerek hikâyeden çıkarılmıştı.

Öte yandan Saraçoğlu'nun ayrılığı dizinin kaderini de değiştirdi. İkinci sezonda kadro neredeyse baştan kuruldu, Bergüzar Korel başrole geçti ve Karadayı'nın efsane ikilisi 11 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Ancak bu hamleler de reytinglerde beklenen sonucu getirmedi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre A.B.İ., ikinci sezonun 5. bölümüyle ekrana veda edecek. Afra Saraçoğlu cephesinden ise yeni iddialara dair henüz bir açıklama gelmedi.