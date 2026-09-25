Messi'nin Son Kez Giyeceği Arjantin Forması Tanıtıldı
Arjantin Milli Takımı'na veda etmeye hazırlanan Lionel Messi'nin son maçında giyeceği forma tanıtıldı. 39 yaşındaki yıldız, 21 Eylül'de sosyal medya hesabından paylaştığı kısa videoda her zamanki formasını çıkarıp bu özel tasarımı giydi ve paylaşımına 'Son maç... Bir ömürlük forma' notunu düştü. Forma, Messi'nin 6 Ekim'de Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Benin'e karşı çıkacağı veda maçında giyilecek. Messi, 31 Ağustos'ta milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Bu karar, Arjantin'in 19 Temmuz'daki Dünya Kupası finalinde İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenilmesinin ve babası Jorge Messi'yi 8 Ağustos'ta kaybetmesinin ardından gelmişti. Yeni tasarımda altın detaylar ve Arjantin'in ulusal simgelerinden Mayıs Güneşi öne çıkıyor.
Formanın göğsünde bu kez Messi'nin adının baş harfinden oluşan altın rengi M logosu yer alıyor.
Sırtta altın harflerle Messi'nin adı ve 10 numara, hemen üstünde Mayıs Güneşi var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın