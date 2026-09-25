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Messi'nin Son Kez Giyeceği Arjantin Forması Tanıtıldı

Messi'nin Son Kez Giyeceği Arjantin Forması Tanıtıldı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
25.09.2026 - 16:32
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Arjantin Milli Takımı'na veda etmeye hazırlanan Lionel Messi'nin son maçında giyeceği forma tanıtıldı. 39 yaşındaki yıldız, 21 Eylül'de sosyal medya hesabından paylaştığı kısa videoda her zamanki formasını çıkarıp bu özel tasarımı giydi ve paylaşımına 'Son maç... Bir ömürlük forma' notunu düştü. Forma, Messi'nin 6 Ekim'de Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Benin'e karşı çıkacağı veda maçında giyilecek. Messi, 31 Ağustos'ta milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Bu karar, Arjantin'in 19 Temmuz'daki Dünya Kupası finalinde İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenilmesinin ve babası Jorge Messi'yi 8 Ağustos'ta kaybetmesinin ardından gelmişti. Yeni tasarımda altın detaylar ve Arjantin'in ulusal simgelerinden Mayıs Güneşi öne çıkıyor.

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Formanın göğsünde bu kez Messi'nin adının baş harfinden oluşan altın rengi M logosu yer alıyor.

Formanın göğsünde bu kez Messi'nin adının baş harfinden oluşan altın rengi M logosu yer alıyor.

Arjantin'in geleneksel açık mavi-beyaz renkleri korunmuş ama klasik çizgili düzen bu kez sadeleştirilmiş. Formanın büyük bölümü açık mavi, ortasından ise tek ve geniş bir beyaz şerit geçiyor. Şeridin üzerindeki ince desenler, yakından bakıldığında formaya dokulu bir görünüm veriyor.

Göğüsteki detaylar da altına bürünmüş. Sol tarafta üç yıldızlı Arjantin arması altın işlemelerle yer alırken sağ tarafta Messi'nin adının baş harfinden oluşan M logosu bulunuyor. Yaka ve kol ağızlarındaki altın rengi şeritler bu dokunuşları tamamlıyor. Bir futbolcunun milli takım formasında kişisel logo taşıması pek sık rastlanan bir durum değil.

Sırtta altın harflerle Messi'nin adı ve 10 numara, hemen üstünde Mayıs Güneşi var.

Sırtta altın harflerle Messi'nin adı ve 10 numara, hemen üstünde Mayıs Güneşi var.

Formanın arka yüzü de özel olarak hazırlanmış. Messi'nin adı ve yıllardır özdeşleştiği 10 numara altın rengi harflerle basılmış. İsmin hemen üzerinde Arjantin bayrağının ortasındaki Mayıs Güneşi figürü yer alıyor, sırt boyunca uzanan desen ise ön yüzdeki dokuyla bütünlük sağlıyor.

Messi, 31 Ağustos'taki veda açıklamasında kararın kendisini derinden yaraladığını ama zamanın geldiğini anladığını söylemişti. Veda mesajını finalden iki gün sonra, 21 Temmuz'da yazdığını, babasını kaybettikten sonra ise kararından daha da emin olduğunu eklemişti.

Messi bu formayla milli takımdaki 208. ve son maçına çıkacak. Arjantin formasıyla bugüne kadar 207 maçta 125 gol atan yıldız, ülkesinin en çok forma giyen ve en golcü oyuncusu olarak sahaya veda edecek. Milli takım kariyerine 2021 ve 2024 Copa America, 2022 Finalissima ve 2022 Dünya Kupası şampiyonluklarını sığdıran Messi, Monumental'de taraftarının önünde son kez 10 numarayla sahada olacak.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
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