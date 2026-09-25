Messi'nin Son Kez Giyeceği Arjantin Forması Tanıtıldı

Arjantin'in geleneksel açık mavi-beyaz renkleri korunmuş ama klasik çizgili düzen bu kez sadeleştirilmiş. Formanın büyük bölümü açık mavi, ortasından ise tek ve geniş bir beyaz şerit geçiyor. Şeridin üzerindeki ince desenler, yakından bakıldığında formaya dokulu bir görünüm veriyor.

Göğüsteki detaylar da altına bürünmüş. Sol tarafta üç yıldızlı Arjantin arması altın işlemelerle yer alırken sağ tarafta Messi'nin adının baş harfinden oluşan M logosu bulunuyor. Yaka ve kol ağızlarındaki altın rengi şeritler bu dokunuşları tamamlıyor. Bir futbolcunun milli takım formasında kişisel logo taşıması pek sık rastlanan bir durum değil.