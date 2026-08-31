Milli Takım Kariyerine Bir Dünya Kupası Sığdıran Lionel Messi Milli Takımı Bıraktığını Açıkladı
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Arjantin futbolunun dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayacağını duyurdu.
39 yaşındaki yıldız futbolcu, kararını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.
Messi, bu kararı vermenin kendisi için kolay olmadığını belirtirken, milli takıma veda etmek için doğru zamanın geldiğini ifade etti.
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Messi sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
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Milli takım kariyeri başarılarla dolu.
Messi'nin Arjantin formasıyla son golü Dünya Kupası'nda Mısır'a karşıydı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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