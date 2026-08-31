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Milli Takım Kariyerine Bir Dünya Kupası Sığdıran Lionel Messi Milli Takımı Bıraktığını Açıkladı

Milli Takım Kariyerine Bir Dünya Kupası Sığdıran Lionel Messi Milli Takımı Bıraktığını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2026 - 18:29
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Arjantin futbolunun dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayacağını duyurdu.

39 yaşındaki yıldız futbolcu, kararını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Messi, bu kararı vermenin kendisi için kolay olmadığını belirtirken, milli takıma veda etmek için doğru zamanın geldiğini ifade etti.

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Messi sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Messi sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

'Finalden bu yana geçen bu süre içinde, uzun uzun düşündükten sonra, Milli Takım’dan ayrılma kararımı hepinizle paylaşmak istiyorum… Bu karar ruhumu derinden yaraladı ve hâlâ da yaralıyor ancak artık zamanının geldiğini anlıyorum. Yemin ederim ki her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son yıllarda değil, daha önceki dönemlerde de öyle. Bu forma için her zaman mücadele ettim ve her şeyimi verdim; size mutluluklar yaşatmak ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için.

Artık çok az zaman kaldı ve bazı dönemler sona eriyor; bu da benim için çok acı verici bir dönem. Milli Takım’da olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Kendimi tamamen adadım, artık verecek başka bir şeyim kalmadı; üstelik arkamdan bu takımda yer almayı hak eden çok yetenekli gençler geliyor.

Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Sizi sahada dinleyememeyi çok özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım, her zaman dışarıdan sizi destekleyip arkanızda olacağım (iyi günde de, kötü günde de, hatta kötü günlerde daha da fazla). Her zaman yanımda olan, bu çok güzel ama zorlu yolculukta bana eşlik eden aileme teşekkür ederim. Birlikte çalıştığım tüm antrenörlere, takım arkadaşlarıma ve yöneticilere teşekkür ederim. Yaşadığım unutulmaz anıları ve anları kalbimde taşıyacağım.'

Milli takım kariyeri başarılarla dolu.

Milli takım kariyeri başarılarla dolu.

Kariyeri boyunca Arjantin formasıyla tarih yazan Messi, 2021'de Maracanã'da Brezilya'yı yenerek Copa América şampiyonluğuna ulaştı, ardından 2022'de İtalya'yı deviren Finalissima zaferini yaşadı. Kariyerinin doruk noktası ise aynı yıl Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ydı; final maçında Fransa'yı penaltılarla geçen Arjantin'i şampiyon yapan Messi, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. 2024'te Kolombiya'yı yenerek bir kez daha Copa América kazanan yıldız, geçtiğimiz ay tamamlanan 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'i finale taşısa da kupayı İspanya'ya kaptırdı. Arjantin'in en golcü ve en çok formasını giyen ismi olarak millî takım kariyerini noktalayan Messi, futbol tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak anılmaya devam edecek.

Messi'nin Arjantin formasıyla son golü Dünya Kupası'nda Mısır'a karşıydı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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