Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Yeni Transferleri Vincent Aboubakar'la İlgili İlginç Bir Açıklamaya İmza Attı

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Coton Sport Garoua'dan sonra Fransa'da Valenciennes ve Lorient'te forma giydi, asıl patlamayı ise Porto'da yaparak kulübün en önemli yabancı oyuncularından biri oldu. 2021'de Beşiktaş'a transfer olup şampiyonluk ve gol kralılığı yaşadı, 2023'te Suudi Arabistan'a geçerek Al Nassr ve Al Qadsiah'ta oynadı. Millî takımda Kamerun'u 2022 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon yaptı ve turnuvanın gol kralı oldu. Şimdi 34 yaşında Türkiye'ye dönerek Bodrum FK ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.