Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Yeni Transferleri Vincent Aboubakar'la İlgili İlginç Bir Açıklamaya İmza Attı
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Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Taner Ankara, ilçenin sahip olduğu yüksek ekonomik potansiyele rağmen kulübün yeterince destek görmemesine tepki gösterdi. Yıldız futbolcuların konaklama sorunlarından reklam ve sponsorluk gelirlerindeki eksikliğe kadar birçok sıkıntıya dikkat çeken Ankara, Bodrum'un sahip olduğu imkanların kulübün gelişimi için harekete geçirilmesi gerektiğini belirterek tüm kent dinamiklerine birlik olma çağrısında bulundu.
Basın toplantısına, Aboubakar'ın konteynerde kaldığını söyleyen Taner Ankara'nın bu açıklaması damga vurdu.
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Aboubakar'la ilgili açıklamalar sosyal medyada da dikkat çekti.
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Başarılarla dolu kariyeri olan golcü Bodrum FK'ya imza attı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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