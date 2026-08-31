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Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Yeni Transferleri Vincent Aboubakar'la İlgili İlginç Bir Açıklamaya İmza Attı

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Yeni Transferleri Vincent Aboubakar'la İlgili İlginç Bir Açıklamaya İmza Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2026 - 17:22
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Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Taner Ankara, ilçenin sahip olduğu yüksek ekonomik potansiyele rağmen kulübün yeterince destek görmemesine tepki gösterdi. Yıldız futbolcuların konaklama sorunlarından reklam ve sponsorluk gelirlerindeki eksikliğe kadar birçok sıkıntıya dikkat çeken Ankara, Bodrum'un sahip olduğu imkanların kulübün gelişimi için harekete geçirilmesi gerektiğini belirterek tüm kent dinamiklerine birlik olma çağrısında bulundu.

Basın toplantısına, Aboubakar'ın konteynerde kaldığını söyleyen Taner Ankara'nın bu açıklaması damga vurdu.

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Aboubakar'la ilgili açıklamalar sosyal medyada da dikkat çekti.

Başarılarla dolu kariyeri olan golcü Bodrum FK'ya imza attı.

Başarılarla dolu kariyeri olan golcü Bodrum FK'ya imza attı.

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Coton Sport Garoua'dan sonra Fransa'da Valenciennes ve Lorient'te forma giydi, asıl patlamayı ise Porto'da yaparak kulübün en önemli yabancı oyuncularından biri oldu. 2021'de Beşiktaş'a transfer olup şampiyonluk ve gol kralılığı yaşadı, 2023'te Suudi Arabistan'a geçerek Al Nassr ve Al Qadsiah'ta oynadı. Millî takımda Kamerun'u 2022 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon yaptı ve turnuvanın gol kralı oldu. Şimdi 34 yaşında Türkiye'ye dönerek Bodrum FK ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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