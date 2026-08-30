article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler, Malaga Karşısınad 87'de Oyuna Girdi 91'de Golünü Attı

Arda Güler, Malaga Karşısınad 87'de Oyuna Girdi 91'de Golünü Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 20:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İspanya La Liga’nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Malaga’yı 4-0 mağlup ederken, Arda Güler de son dakikalarda oyuna girerek takımının son golünü kaydetti.

Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede Real Madrid’e galibiyeti getiren goller Jude Bellingham, Herrero (kendi kalesine), Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Arda Güler’den geldi.

Arda Güler sonradan oyuna girdiği maçta sezonun ilk golünü dört dakika içinde atmış oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arda kendi yarı sahasından topu taşıyarak gole ulaştı.

Sezonun ilk golü.

Sezonun ilk golü.

Geçtiğimiz sezon ligde 33 maçta forma giyen Arda, 4 gol 9 asiste imza atmıştı. Bu sezon ise Arda'nın ilk golü oldu. Arda ilk maçta da Espanyol karşısında asist yapmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın