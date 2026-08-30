Arda Güler, Malaga Karşısınad 87'de Oyuna Girdi 91'de Golünü Attı
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İspanya La Liga’nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Malaga’yı 4-0 mağlup ederken, Arda Güler de son dakikalarda oyuna girerek takımının son golünü kaydetti.
Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede Real Madrid’e galibiyeti getiren goller Jude Bellingham, Herrero (kendi kalesine), Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Arda Güler’den geldi.
Arda Güler sonradan oyuna girdiği maçta sezonun ilk golünü dört dakika içinde atmış oldu.
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Arda kendi yarı sahasından topu taşıyarak gole ulaştı.
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Sezonun ilk golü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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