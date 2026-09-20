Kozinoğlu Soruşturmasında Bilirkişi Heyeti Kurtlar Vadisi'nin 397 Bölümünü Tek Tek İzleyecek
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Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/oz...
Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce ekrana gelen bölümleri, bu kez Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında yeniden mercek altına alındı. Senaristlerin HTS kayıtlarından dizideki bazı sahnelere kadar uzanan incelemede dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.
Kaynak: Hürriyet - Musa Kesler
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'a yönelik incelemeyle genişletildi.
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Soruşturmada daha önce "Kurtlar Vadisi Pusu"nun bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar verilmişti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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