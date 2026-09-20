Kozinoğlu Soruşturmasında Bilirkişi Heyeti Kurtlar Vadisi'nin 397 Bölümünü Tek Tek İzleyecek

Üç kişilik heyette 'FETÖ' soruşturmaları konusunda deneyimli bir uzman ile senaryo ve kurgu alanında tecrübeli bir ismin yer alması planlanıyor. Heyetin, dizinin tüm bölümlerini izleyerek senaryoda 'FETÖ' bağlantılı bir ekleme, yönlendirme ya da müdahale bulunup bulunmadığına dair rapor hazırlaması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun ölümünün ardından koğuşunda bulunan ve bir bölümü kitaplaştırılan el yazısı notların da yeniden incelendiği öne sürüldü. Savcılığın, notların bir kısmının kaybolmuş, bazı bölümlerinin ise sonradan eklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, Kozinoğlu hastaneye kaldırıldıktan sonra koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un ona ait kahve bardağını yıkadığı görülmüştü.

Dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden iki gün önce yayımlanan 136. bölümü de inceleme altında. Bu bölümde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterinin ölümle tehdit edildiği sahneler yer almış, senaristler zamanlamanın tesadüf olduğunu ve gerçek hayattaki ölümle bir bağlantısı bulunmadığını savunmuştu.