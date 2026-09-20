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Kozinoğlu Soruşturmasında Bilirkişi Heyeti Kurtlar Vadisi'nin 397 Bölümünü Tek Tek İzleyecek

Kozinoğlu Soruşturmasında Bilirkişi Heyeti Kurtlar Vadisi'nin 397 Bölümünü Tek Tek İzleyecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 11:57 Son Güncelleme: 20.09.2026 - 11:58
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Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce ekrana gelen bölümleri, bu kez Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında yeniden mercek altına alındı. Senaristlerin HTS kayıtlarından dizideki bazı sahnelere kadar uzanan incelemede dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Kaynak: Hürriyet - Musa Kesler

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/oz...

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'a yönelik incelemeyle genişletildi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'a yönelik incelemeyle genişletildi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, daha önce 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeleri alınan üç senaristin HTS ve baz istasyonu kayıtları incelemeye alındı.

İncelemede, senaristlerin geçmişte 'FETÖ' üyeleri veya yöneticileriyle herhangi bir irtibatının bulunup bulunmadığı, varsa bu irtibatın yoğunluğunun araştırılacağı belirtildi. Şaşmaz, Özdener ve Aysan daha önce savcılıkta verdikleri ifadelerde, Kozinoğlu ile benzerlik kurulan 'Kazım Kaşifoğlu' karakterinin hikâyesi konusunda herhangi bir kişi veya kurumdan yönlendirme almadıklarını savunmuştu. Şaşmaz ifadesinde, 'Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır' demişti.

Soruşturmada daha önce "Kurtlar Vadisi Pusu"nun bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar verilmişti.

Soruşturmada daha önce "Kurtlar Vadisi Pusu"nun bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar verilmişti.

Üç kişilik heyette 'FETÖ' soruşturmaları konusunda deneyimli bir uzman ile senaryo ve kurgu alanında tecrübeli bir ismin yer alması planlanıyor. Heyetin, dizinin tüm bölümlerini izleyerek senaryoda 'FETÖ' bağlantılı bir ekleme, yönlendirme ya da müdahale bulunup bulunmadığına dair rapor hazırlaması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun ölümünün ardından koğuşunda bulunan ve bir bölümü kitaplaştırılan el yazısı notların da yeniden incelendiği öne sürüldü. Savcılığın, notların bir kısmının kaybolmuş, bazı bölümlerinin ise sonradan eklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, Kozinoğlu hastaneye kaldırıldıktan sonra koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un ona ait kahve bardağını yıkadığı görülmüştü.

Dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden iki gün önce yayımlanan 136. bölümü de inceleme altında. Bu bölümde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterinin ölümle tehdit edildiği sahneler yer almış, senaristler zamanlamanın tesadüf olduğunu ve gerçek hayattaki ölümle bir bağlantısı bulunmadığını savunmuştu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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