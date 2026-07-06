En Kaliteli Pırlanta Markaları
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Pırlanta satın almak, yalnızca beğenilen bir modeli seçmekten ibaret değildir. Taşın kalitesini belirleyen 4C kuralı, uluslararası sertifikalar ve güvenilir marka seçimi, doğru alışveriş için büyük önem taşır. Bu rehberde Atasay, Zen Pırlanta, Altınbaş, Tiffany & Co. ve Cartier gibi öne çıkan markaları inceleyebilir, pırlanta seçerken dikkat edilmesi gereken tüm detayları öğrenebilirsiniz.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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