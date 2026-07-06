En Kaliteli Pırlanta Markaları

Pırlantanın kalitesini, optik performansını ve en önemlisi perakende satış fiyatını belirleyen uluslararası sisteme '4C Kuralı' adı verilir. Bu standart, pırlantanın görsel bütünlüğünü doğrudan etkileyen dört kritik faktörden oluşur.

Carat (Karat): Pırlantada Ağırlık ve Fiyat İlişkisi

Karat, yaygın bir yanılgının aksine pırlantanın fiziksel büyüklüğünü (yüzey alanını) değil, kütlesel ağırlığını ifade eder. Modern ölçüm sisteminde 1 karat tam olarak 0.20 grama eşittir.

Pırlantanın karat ağırlığı arttıkça, doğada nadir bulunma olasılığı azaldığı için fiyatı doğrusal değil, logaritmik olarak katlanarak artar.

0.90 karat ile 1.00 karat arasında gözle görülür neredeyse hiçbir fark olmamasına rağmen, fiyat farkı devasa boyutlara ulaşabilir.

Özellikle 2026 pırlanta trendlerinde, 0.30 - 0.70 karat aralığı fiyat/performans açısından günlük kullanımda en popüler olan dilimdir.

Cut (Kesim): Pırlantanın Işıltısını Belirleyen En Önemli Faktör

Kesim (Cut), 4C kuralları içerisinde doğanın değil, insan aklının ve mühendisliğinin taşa müdahale ettiği tek kriterdir ve pırlantanın ışıltısını tartışmasız olarak en çok etkileyen faktördür.

İdeal bir kesim (Excellent veya Very Good), ışığı taşın taç kısmından içeri alır, fasetler arasında sektirir ve göz alıcı bir parlaklıkla (ateş) geri yansıtır.

Taş çok derin (deep) veya çok sığ (shallow) kesilmişse, ışık alt kısımdan kaçar. Bu durumda taşın rengi 'D' ve berraklığı 'Flawless' olsa bile, sönük ve mat görünecektir.

Color (Renk): D'den Z'ye Pırlanta Renk Skalası Nasıl Okunur?

Pırlantada renk (color) değerlendirmesi, aslında taşın içerdiği bir rengi değil, 'renksizlik' derecesini ifade eder. GIA standartlarına göre pırlantalar, en saf ve renksiz halini temsil eden D harfinden başlayarak, sarımtırak tonların belirginleştiği Z harfine kadar sınıflandırılır.

D, E, F: Doğada en nadir bulunan, tamamen renksiz (colorless) premium ve en pahalı gruptur.

G, H, I, J: Gözle bakıldığında yüzükte beyaz (neredeyse renksiz) algılanan, ancak bütçe açısından çok daha erişilebilir olan, Türkiye pazarında en çok satılan fiyat/performans aralığıdır.

K, L, M: Taşın gövdesindeki sarı veya kahverengi tonların çıplak gözle yavaş yavaş fark edildiği gruptur.

Clarity (Berraklık): FL'den I3'e Pırlanta Saflık Dereceleri

Milyarlarca yıl süren oluşum aşamasında karbon kristallerinin içine farklı mineraller ve doğal izler (inklüzyon) hapsolur. Berraklık, bu doğal izlerin derecesidir.