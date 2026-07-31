MasterChef Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Jandarmadan Önce Evin Kapısı Nasıl Açıldı?

Gazeteci Doğancan Cesur'un Emrullah Erdinç'in Youtube kanalında yaptığı açıklamalara göre, Kaşıkçı'nın bedeni bulunduğunda vücudunda oluşan ölüm morlukları incelendi ve vefatın yaklaşık 10 ila 15 saat önce gerçekleştiği kesinleşti. Bu kritik zaman tespiti, olayın saatlerini ve yaşananların akışını netleştiren en önemli bulgu oldu.

Olay gününe dair en çok merak edilen konulardan biri olan kilitli eve nasıl girildiği sorusu da nihayet yanıt buldu. Kaşıkçı'ya ulaşamayan Mikail isimli bir yakını, dairenin yedek anahtarını komşudan alarak içeriye 3-4 kişilik bir grupla adım attı. İçeri giren grup, durumu henüz bilmedikleri için ilk etapta herhangi bir resmi ihbarda bulunmamıştı. Ancak yatak odasına yöneldiklerinde, Kaşıkçı'yı yatağında yatar pozisyonda ve bir elini komodine doğru uzatmış halde hareketsiz yatarken buldular. Karşılaşılan bu acı manzaranın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekiplerinin dikkatini çeken en önemli delillerden biri Kaşıkçı'nın cep telefonuydu. Cihazın ekranında şifre bulunuyordu ve ekrana düşen 20 ila 30 civarında cevapsız çağrı dikkat çekiyordu. Ekipler, durumu aydınlatmak için hemen eşi Ecem ile irtibata geçti. Ecem'in telefon şifresini bildiğini ifade etmesi üzerine, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetimi altında cihazın kilidi açıldı. Yapılan ilk incelemede eşi, kız arkadaşı ve yakın dostları dahil olmak üzere birçok kişinin saatler boyunca kendisine ulaşmaya çalıştığı tespit edilerek tutanaklara geçirildi.