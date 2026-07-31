MasterChef Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Jandarmadan Önce Evin Kapısı Nasıl Açıldı?
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Eren Kaşıkçı'nın ölümüne dair sır perdesi aralanıyor. Olay yerine giden ilk kişilerin eve komşudaki yedek anahtarla girdiği ortaya çıkarken, cansız bedeninin bulunduğu pozisyon ve kilitli telefonundaki onlarca cevapsız çağrı olayın detaylarını gözler önüne serdi.
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Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardındaki karanlık noktalar, adli tıp uzmanlarının ve olay yeri inceleme ekiplerinin tespitleriyle aydınlanmaya başladı.
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İşte Doğancan Cesur'un Emrullah Erdinç'in Youtube kanalında yaptığı açıklamalar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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