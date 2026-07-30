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İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes Karakterinden Neden Bir Türlü Çıkamadığını Açıkladı

İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes Karakterinden Neden Bir Türlü Çıkamadığını Açıkladı

Sen Anlat Karadeniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.07.2026 - 12:35
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Yayın hayatına 2018'de başlayan ve 3 sezon süren Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı dönem reytingleri alt üst etmişti. Kırdığı rekora henüz ulaşılamayan Sen Anlat Karadeniz'de İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe arasındaki muhteşem uyum çok beğenilmişti. Uzun bir süre rolünün etkisinden çıkamayan İrem Helvacıoğlu, neden Nefes'in etkisinin bu kadar uzun sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Ege Kökenli / YouTube

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1,5 yıl süren evliliğini 3 ay önce sonlandıran ve sosyal medyada "kendine geldi" yorumlarıyla karşılanan İrem Helvacıoğlu, Ege Kökenli'nin YouTube programına konuk oldu.

1,5 yıl süren evliliğini 3 ay önce sonlandıran ve sosyal medyada "kendine geldi" yorumlarıyla karşılanan İrem Helvacıoğlu, Ege Kökenli'nin YouTube programına konuk oldu.

Programda hem özel hayatına, hem karakterine hem de Sen Anlat Karadeniz'e dair itiraflarda bulunan İrem Helvacıoğlu'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Önemli detayları paylaşarak içini döken ünlü oyuncunun 'Bir kadın öz değerini kaybedecek kadar ödün vermemeli' demesi programın dikkat çeken anlarından biri oldu.

İrem Helvacıoğlu'nun şöhret basamaklarını çıktığı Sen Anlat Karadeniz'le ilgili açıklamaları da büyük ses getirdi.

İrem Helvacıoğlu'nun şöhret basamaklarını çıktığı Sen Anlat Karadeniz'le ilgili açıklamaları da büyük ses getirdi.

Kendine, kızına ve özel hayatına dair açıklamaları konuşulan İrem Helvacıoğlu, ünlendiği Sen Anlat Karadeniz dizisine dair de önemli bir açıklamada bulundu. 2018 yılında yayın hayatına başlayan dizide Nefes karakterine hayat veren ve Ulaş Tuna Astepe ile başrolleri paylaşan İrem Helvacıoğlu, neden Nefes karakterinin üstüne yapıştığını açıkladı.

İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz çekimlerinde günde 22 saat çalıştığını açıkladı.

Ünlü oyuncu, 'Çıkamama sebebini şöyle anlatacağım ve haklısın. Normalde öyle şeyler yaşanmaz. Biz 22 saat falan çalışıyorduk. Evet. Uykuda vaktim var. İrem olarak geçirebildiğim tek vakit uyuduğum saatler. İşte atıyorum 22 saat çalışıyoruz. 4 saat uyuyorum, uyanıyorum, işte kahvaltı ediyorum. Kahvaltı ettikten sonra sete geçiyorum. Yani 4 saat... 3 saat uyumuş oluyorum, sete geri gidiyorum gibi bazı zamanlar... Böyle bir zaman geçirdim ben. Ve bu geçirdiğim süreçte ilk başlangıcındaki bölümlerin 5. bölümden sonra galiba biz 20 gün böyle çalıştık. 20 günün sonunda Ulaş'la birlikte biz bittik diye hani biz bu şekilde daha fazla ilerleyemeyeceğiz deyip... Üç ekip çalışıyorduk. Yani üç ekip şöyle: Ekipler paydos veriyor, Ulaş'la ben çalışmaya devam ediyoruz bu arada. Ekiplere giden biziz zaten. Dolayısıyla hani benim nefesten bir anda çıkıp da İrem olarak devam etme sürem o kadar az ki. Zaten devamlı hani kıyım kıyım kıyılan bir şeyi var, hani hikayesi var. Ve devamlı ağladığım sahneler var. Ve bir de işin içinde bir çocuk var. Şimdi o çocukla oynadığım sahneler ve hani işte bunların gerçekliğini düşünerek geçirdiğim süre o kadar fazla ki... Kendime zaman ayırmam lazım ama o ayırdığım zaman çok kısıtlı. Evet bazen işte atıyorum yarım saat ya da 1 saat hep birlikte vakit geçirebiliyorduk. Çünkü çok fazla zaman ayıramıyordum. Çok uykum oluyordu. Artık çünkü hani bir şekilde uyumam gerek. Dolayısıyla da hani 1 saat işte hep birlikte odada oturduk, bilmem ne falan... Bir bakıyorum ya Ulaş yok zaten, 'Tuvalete gidiyorum' diye gitmiş. Ya da ben kayboluyordum.' dedi. İrem Helvacıoğlu, bu sürecin 22-23 gün sürdüğünden bahsetti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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