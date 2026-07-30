İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes Karakterinden Neden Bir Türlü Çıkamadığını Açıkladı
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Yayın hayatına 2018'de başlayan ve 3 sezon süren Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı dönem reytingleri alt üst etmişti. Kırdığı rekora henüz ulaşılamayan Sen Anlat Karadeniz'de İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe arasındaki muhteşem uyum çok beğenilmişti. Uzun bir süre rolünün etkisinden çıkamayan İrem Helvacıoğlu, neden Nefes'in etkisinin bu kadar uzun sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: Ege Kökenli / YouTube
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1,5 yıl süren evliliğini 3 ay önce sonlandıran ve sosyal medyada "kendine geldi" yorumlarıyla karşılanan İrem Helvacıoğlu, Ege Kökenli'nin YouTube programına konuk oldu.
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İrem Helvacıoğlu'nun şöhret basamaklarını çıktığı Sen Anlat Karadeniz'le ilgili açıklamaları da büyük ses getirdi.
İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz çekimlerinde günde 22 saat çalıştığını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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