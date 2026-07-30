İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes Karakterinden Neden Bir Türlü Çıkamadığını Açıkladı

Ünlü oyuncu, 'Çıkamama sebebini şöyle anlatacağım ve haklısın. Normalde öyle şeyler yaşanmaz. Biz 22 saat falan çalışıyorduk. Evet. Uykuda vaktim var. İrem olarak geçirebildiğim tek vakit uyuduğum saatler. İşte atıyorum 22 saat çalışıyoruz. 4 saat uyuyorum, uyanıyorum, işte kahvaltı ediyorum. Kahvaltı ettikten sonra sete geçiyorum. Yani 4 saat... 3 saat uyumuş oluyorum, sete geri gidiyorum gibi bazı zamanlar... Böyle bir zaman geçirdim ben. Ve bu geçirdiğim süreçte ilk başlangıcındaki bölümlerin 5. bölümden sonra galiba biz 20 gün böyle çalıştık. 20 günün sonunda Ulaş'la birlikte biz bittik diye hani biz bu şekilde daha fazla ilerleyemeyeceğiz deyip... Üç ekip çalışıyorduk. Yani üç ekip şöyle: Ekipler paydos veriyor, Ulaş'la ben çalışmaya devam ediyoruz bu arada. Ekiplere giden biziz zaten. Dolayısıyla hani benim nefesten bir anda çıkıp da İrem olarak devam etme sürem o kadar az ki. Zaten devamlı hani kıyım kıyım kıyılan bir şeyi var, hani hikayesi var. Ve devamlı ağladığım sahneler var. Ve bir de işin içinde bir çocuk var. Şimdi o çocukla oynadığım sahneler ve hani işte bunların gerçekliğini düşünerek geçirdiğim süre o kadar fazla ki... Kendime zaman ayırmam lazım ama o ayırdığım zaman çok kısıtlı. Evet bazen işte atıyorum yarım saat ya da 1 saat hep birlikte vakit geçirebiliyorduk. Çünkü çok fazla zaman ayıramıyordum. Çok uykum oluyordu. Artık çünkü hani bir şekilde uyumam gerek. Dolayısıyla da hani 1 saat işte hep birlikte odada oturduk, bilmem ne falan... Bir bakıyorum ya Ulaş yok zaten, 'Tuvalete gidiyorum' diye gitmiş. Ya da ben kayboluyordum.' dedi. İrem Helvacıoğlu, bu sürecin 22-23 gün sürdüğünden bahsetti.