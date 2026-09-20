Dağlardan Çuvallarla Toplanıp 11 Saat Kaynatılıyor: Toroslar'ın Bu Meyvesinin Kilosu 500 Liradan Satılıyor

Ağaçlara sopalarla vurularak dökülen meyveler çuvallara dolduruluyor, ardından zorlu dağ arazisinden araçlarla köye indiriliyor.

Köye indirilen taş erikleri, uzun ve zahmetli bir işlemden geçiyor. Meyveler önce yaklaşık 5 saat kaynatılıyor, ardından süzülüp temizleniyor. Temizlenen erikler bu kez yaklaşık 6 saat daha kaynatılarak kıvam alması sağlanıyor. Bu ikinci kaynatmanın ardından çekirdek ve posa ayrılıyor, geriye yoğun kıvamlı bir ekşi elde ediliyor.

Toplamda 11 saati bulan bu sürecin sonunda 10 kilogram taş eriğinden yalnızca yaklaşık 1 kilogram ürün çıkıyor.

Taş eriğinin fiyatını yükselten temel etken, sürecin baştan sona yoğun emek istemesi. Meyvenin dağdan toplanması, çuvallarla taşınması ve ardından çift aşamalı 11 saatlik kaynatma işleminin ardından elde edilen ürünün ilk haldeki meyvenin onda birine kadar düşmesi, kilogram fiyatının 500 liraya kadar çıkmasına neden oluyor.