Dağlardan Çuvallarla Toplanıp 11 Saat Kaynatılıyor: Toroslar'ın Bu Meyvesinin Kilosu 500 Liradan Satılıyor
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Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerindeki yüksek dağlık arazide kendiliğinden yetişen taş eriği, hem toplanma hem de işlenme süreciyle dikkat çekiyor. Dağlardan çuvallarla toplanan ekşi meyve, tam 11 saat kaynatıldıktan sonra sofralara ulaşıyor ve kilosu 500 liradan satılıyor.
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Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen taş eriği, bölge halkı tarafından mevsimi geldiğinde elle toplanıyor.
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Toroslar'ın Meyvesinin Kilosu 500 Liradan Satılıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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