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Dağlardan Çuvallarla Toplanıp 11 Saat Kaynatılıyor: Toroslar'ın Bu Meyvesinin Kilosu 500 Liradan Satılıyor

Dağlardan Çuvallarla Toplanıp 11 Saat Kaynatılıyor: Toroslar'ın Bu Meyvesinin Kilosu 500 Liradan Satılıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 09:34
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Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerindeki yüksek dağlık arazide kendiliğinden yetişen taş eriği, hem toplanma hem de işlenme süreciyle dikkat çekiyor. Dağlardan çuvallarla toplanan ekşi meyve, tam 11 saat kaynatıldıktan sonra sofralara ulaşıyor ve kilosu 500 liradan satılıyor.

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Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen taş eriği, bölge halkı tarafından mevsimi geldiğinde elle toplanıyor.

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen taş eriği, bölge halkı tarafından mevsimi geldiğinde elle toplanıyor.

Ağaçlara sopalarla vurularak dökülen meyveler çuvallara dolduruluyor, ardından zorlu dağ arazisinden araçlarla köye indiriliyor.

Köye indirilen taş erikleri, uzun ve zahmetli bir işlemden geçiyor. Meyveler önce yaklaşık 5 saat kaynatılıyor, ardından süzülüp temizleniyor. Temizlenen erikler bu kez yaklaşık 6 saat daha kaynatılarak kıvam alması sağlanıyor. Bu ikinci kaynatmanın ardından çekirdek ve posa ayrılıyor, geriye yoğun kıvamlı bir ekşi elde ediliyor.

Toplamda 11 saati bulan bu sürecin sonunda 10 kilogram taş eriğinden yalnızca yaklaşık 1 kilogram ürün çıkıyor.

Taş eriğinin fiyatını yükselten temel etken, sürecin baştan sona yoğun emek istemesi. Meyvenin dağdan toplanması, çuvallarla taşınması ve ardından çift aşamalı 11 saatlik kaynatma işleminin ardından elde edilen ürünün ilk haldeki meyvenin onda birine kadar düşmesi, kilogram fiyatının 500 liraya kadar çıkmasına neden oluyor.

Toroslar'ın Meyvesinin Kilosu 500 Liradan Satılıyor

Toroslar'ın Meyvesinin Kilosu 500 Liradan Satılıyor

Ekşi tarhananın yapımında buğday yarması, domates ile kırmızı ve yeşil biber kullandıklarını belirten Çelik, 'Buğday yarması, domates, kırmızı ve yeşil biberi önce kaynatıyoruz. Daha sonra dağ eriğini ayrı bir tencerede kaynatıyoruz. Kaynayan eriğin çekirdeklerini ayırıyoruz. Ardından sıcağı sıcağına buğday yarmasının üzerine döküp iyice karıştırıyoruz' diye konuştu.

Hazırlanan karışımın bir gece bekletildiğini anlatan Çelik, 'Bir gece bekletip ertesi gün sinilere seriyoruz. Gölgede kurutuyoruz. Daha sonra kışın pişirilmek üzere sofralardaki yerini alıyor. Bambaşka bir lezzeti oluyor. Tarhanaya asıl lezzeti veren dağ eriğidir' ifadelerini kullandı.

Ekşi tarhananın Akseki ve çevresinde kış hazırlıklarının önemli bir parçası olduğunu belirten Çelik, 'Akseki ve çevresinde mutlaka bu kışlık meşhur yemeğimizi yaparlar. Her evde olmasa bile yöremizde bu gelenek yaşatılır' dedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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