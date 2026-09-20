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Kızının Eğitimi İçin Yalınayak Koştu: 47 Yaşındaki Anne Yarışı Kazandı

Kızının Eğitimi İçin Yalınayak Koştu: 47 Yaşındaki Anne Yarışı Kazandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 08:55
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Hindistan'da 47 yaşındaki Ramabai Ranveer, kızlarının eğitimine destek olmak için katıldığı koşuda terliklerini çıkarıp yalınayak yarıştı ve birinci oldu.

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/e...
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Hindistan'da yaşayan 47 yaşındaki Ramabai Ranveer, kızlarının eğitim masraflarına katkı sağlamak için katıldığı 3 kilometrelik koşuyu birinci tamamladı.

Hindistan'da yaşayan 47 yaşındaki Ramabai Ranveer, kızlarının eğitim masraflarına katkı sağlamak için katıldığı 3 kilometrelik koşuyu birinci tamamladı.

Daha önce herhangi bir koşu antrenmanı yapmayan ve yarışa spor ayakkabısı olmadan katılan Ramabai, kazandığı para ödülünü kızlarının eğitimi için kullanacağını söyledi.

Batı Maharashtra'nın Beed kentinde yaşayan Ramabai, ağustos ayında düzenlenen Amrit Daud koşusuna 22 yaşındaki kızı Pooja'nın eğitim masraflarına destek olabilmek amacıyla katıldı.

Yarış sırasında ayağındaki terliklerin çıkmaya başlaması üzerine terliklerini çıkaran Ramabai, sari kıyafetini yukarı çekerek koşmaya devam etti. 30-60 yaş arasındaki kadınların mücadele ettiği 3 kilometrelik yarışı ilk sırada tamamlayan Ramabai, 3 bin rupilik ödülün sahibi oldu.

Ramabai, ödül parasını kızlarının ihtiyaçları için kullanacağı için büyük mutluluk duyduğunu belirterek özellikle kitap ve kırtasiye malzemelerinin alınmasına katkı sağlamak istediğini söyledi.

Kızlarının Eğitimini Sürdürebilmesi İçin Çalışıyor

Kızlarının Eğitimini Sürdürebilmesi İçin Çalışıyor

Ramabai, yarışa katılma kararının kızı Pooja'nın kendisine koşmak istediğini söylemesiyle ortaya çıktığını anlattı. Kızının eğitimine destek olabilmek için yarışta ödül kazanmayı hedeflediğini belirten Ramabai, küçük kızının ihtiyaç duyduğu kitapları almakta dahi zorlandığını ifade etti.

Eşini 2012 yılında kaybeden Ramabai, iki kızının geçimini sağlamak için yıllar boyunca farklı işlerde çalıştı. Başkalarının tarlalarında soya fasulyesi, nohut ve zerdeçal toplayan Ramabai, zaman zaman hazırladığı yiyecekleri satarak da ailesinin geçimine katkıda bulundu.

13 yaşında okuldan ayrılan Ramabai, kendi eğitim hayatı yarıda kalmasına rağmen iki kızının eğitimlerini tamamlayabilmesi için çalışmaya devam ediyor.

Ramabai'nin kızları Pooja ve Arati, eğitimlerini sürdürürken bir yandan da kamu sektöründe çalışabilmek için sınavlara hazırlanıyor.

Ramabai'nin kızları Pooja ve Arati, eğitimlerini sürdürürken bir yandan da kamu sektöründe çalışabilmek için sınavlara hazırlanıyor.

Pooja, annesinin aşçı olarak çalıştığı hazırlık okulunda polislik sınavına hazırlanıyor. Visva-Bharati Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri eğitimi alan Arati ise kamu hizmeti sınavlarına çalışıyor.

Hindistan'da kamu sektöründeki işler, düzenli gelir ve emeklilik gibi imkanları nedeniyle birçok aile için önemli bir istihdam seçeneği olarak görülüyor.

Yarışın Ardından 50 Bin Rupilik Destek Geldi

Ramabai'nin hikayesi yarışın ardından ülke genelinde gündem olurken kendisine bir başka destek de Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'tan geldi.

Kant, eylül ayının başında Ramabai'ye 50 bin rupi mali yardım sağlanması yönünde talimat verdi.

Ramabai ise aldığı desteklerin kızlarının geleceği açısından önemli olduğunu belirterek onların kendi yaşadığı zorlukları yaşamamasını istediğini söyledi. İki kızının daha iyi bir hayat kurabilmesi için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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