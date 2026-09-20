Kızının Eğitimi İçin Yalınayak Koştu: 47 Yaşındaki Anne Yarışı Kazandı
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/e...
Hindistan'da 47 yaşındaki Ramabai Ranveer, kızlarının eğitimine destek olmak için katıldığı koşuda terliklerini çıkarıp yalınayak yarıştı ve birinci oldu.
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Hindistan'da yaşayan 47 yaşındaki Ramabai Ranveer, kızlarının eğitim masraflarına katkı sağlamak için katıldığı 3 kilometrelik koşuyu birinci tamamladı.
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Kızlarının Eğitimini Sürdürebilmesi İçin Çalışıyor
Ramabai'nin kızları Pooja ve Arati, eğitimlerini sürdürürken bir yandan da kamu sektöründe çalışabilmek için sınavlara hazırlanıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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