Kızının Eğitimi İçin Yalınayak Koştu: 47 Yaşındaki Anne Yarışı Kazandı

Pooja, annesinin aşçı olarak çalıştığı hazırlık okulunda polislik sınavına hazırlanıyor. Visva-Bharati Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri eğitimi alan Arati ise kamu hizmeti sınavlarına çalışıyor.

Hindistan'da kamu sektöründeki işler, düzenli gelir ve emeklilik gibi imkanları nedeniyle birçok aile için önemli bir istihdam seçeneği olarak görülüyor.

Yarışın Ardından 50 Bin Rupilik Destek Geldi

Ramabai'nin hikayesi yarışın ardından ülke genelinde gündem olurken kendisine bir başka destek de Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'tan geldi.

Kant, eylül ayının başında Ramabai'ye 50 bin rupi mali yardım sağlanması yönünde talimat verdi.

Ramabai ise aldığı desteklerin kızlarının geleceği açısından önemli olduğunu belirterek onların kendi yaşadığı zorlukları yaşamamasını istediğini söyledi. İki kızının daha iyi bir hayat kurabilmesi için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.