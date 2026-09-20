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Yollara Dökülen Litrelerce Sıvı Zehirli Çıktı: Devlet 800 Evi Satın Alıp 37 Bin Ton Kirli Toprağı Temizledi

Yollara Dökülen Litrelerce Sıvı Zehirli Çıktı: Devlet 800 Evi Satın Alıp 37 Bin Ton Kirli Toprağı Temizledi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 08:56
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ABD'nin Missouri eyaletindeki küçük kasaba Times Beach, 1970'lerin başında toz kalkmasın diye yollarına yağ döktürdü. Yıllar sonra bu yağın, Agent Orange üretiminden arta kalan dioksinli bir atık olduğu ortaya çıktı.

İşte detaylar...

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Bir atık yağ taşıyıcısının yolları tozdan kurtarmak için kullandığı madde, gizli bir dioksin atığı çıktı.

Bir atık yağ taşıyıcısının yolları tozdan kurtarmak için kullandığı madde, gizli bir dioksin atığı çıktı.

1960'larda Verona'daki küçük bir fabrika, Vietnam'da kullanılan kimyasal silah Agent Orange'ın bileşenlerini üretiyordu. Üretimden arta kalan dioksinli atığı toplama işini Russell Bliss adlı bir yağ taşıyıcısı üstlendi. Bliss, elindeki atığı sıradan motor yağıyla karıştırıp Missouri'nin toprak yollarına püskürttü. Times Beach dahil 25'ten fazla noktada aynı yöntem uygulandı.

Shenandoah Stables'taki 62 atın ölmesi, yıllar süren zehirlenmeyi araştırmacıların gündemine taşıdı.

Shenandoah Stables'taki 62 atın ölmesi, yıllar süren zehirlenmeyi araştırmacıların gündemine taşıdı.

Bir at çiftliğinin hayvanları birer birer hastalandı, sonra ölmeye başladı. Evdeki çocuklar da hastalandı. 1974'te Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), bu tabloyu dioksin zehirlenmesine bağladı. İncelemeler genişledikçe doğu Missouri'de dioksinle kirlenmiş 27 ayrı saha ortaya çıktı.

Aralık 1982'de yaşanan sel, yıllarca yol üstünde bekleyen zehri bütün kasabaya taşıdı.

Aralık 1982'de yaşanan sel, yıllarca yol üstünde bekleyen zehri bütün kasabaya taşıdı.

Meramec Nehri kıyısındaki Times Beach, o Aralık ayında sular altında kaldı. Sel sularının çekilmesinin ardından yapılan ölçümler, dioksin miktarının güvenli sınırın 300 katına ulaştığını gösterdi. ABD Çevre Koruma Ajansı, Şubat 1983'te 36 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Bu parayla kasabadaki 800 evi ve 30 işletmeyi satın aldı. Kasabanın 2.000'den fazla sakini, eşyalarını toplayıp gitmek zorunda kaldı.

On dört yıl süren temizliğin ardından zehirli kasabanın yerini bugün bir eyalet parkı aldı.

On dört yıl süren temizliğin ardından zehirli kasabanın yerini bugün bir eyalet parkı aldı.

Times Beach'ten çıkarılan 37 bin ton kirli toprak, 1996-1997'de bir yakma tesisinde imha edildi. Aynı tesiste bölgedeki 27 sahadan toplanan 265 bin ton toprak daha yakıldı. Times Beach, 1983'ten 1997'ye uzanan on dört yıllık sürecin sonunda resmen temizlenmiş sayıldı. Kasabanın yerine açılan Route 66 Eyalet Parkı bugün 409 akr büyüklüğünde. Aynı Superfund programı, ülke genelinde 400'den fazla benzer bölgeyi daha temizledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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