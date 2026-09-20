Yollara Dökülen Litrelerce Sıvı Zehirli Çıktı: Devlet 800 Evi Satın Alıp 37 Bin Ton Kirli Toprağı Temizledi
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Bir atık yağ taşıyıcısının yolları tozdan kurtarmak için kullandığı madde, gizli bir dioksin atığı çıktı.
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Shenandoah Stables'taki 62 atın ölmesi, yıllar süren zehirlenmeyi araştırmacıların gündemine taşıdı.
Aralık 1982'de yaşanan sel, yıllarca yol üstünde bekleyen zehri bütün kasabaya taşıdı.
On dört yıl süren temizliğin ardından zehirli kasabanın yerini bugün bir eyalet parkı aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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