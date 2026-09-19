Böreği Terslemişti, "Tövbe Tövbe" Demişti: Özgür Özel O Kadınla Kahvaltıda Buluşup Börek Yedi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bursa'ya kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret eden Özel, buradan Ulu Cami'ye geçerek cuma namazını kıldı. Namazın ardından Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı Mahallesi'nde incir üreticileriyle bir araya gelen Özel, günü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki kalabalık bir yürüyüşle tamamladı.

Yürüyüş sırasında elinde tepsiyle yaklaşan ve parti kadın kollarından olduğu belirtilen bir kadın, Özel'e sıcak börek ikram etmek istedi. 'Başkanım, börek istemişsiniz' sözleriyle tepsiyi uzatan kadına Özel, kalabalığın ortasında şaşırtan bir tepkiyle karşılık verdi: 'Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe.'

Terslenme anının gündem olmasının ardından Özgür Özel, kendisine börek ikram eden kadınla bu sabah parti üyelerinin de katıldığı bir kahvaltıda yeniden bir araya geldi.