Böreği Terslemişti, "Tövbe Tövbe" Demişti: Özgür Özel O Kadınla Kahvaltıda Buluşup Börek Yedi
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa ziyaretinde elindeki börek tepsisiyle yanına gelen bir kadını 'Burada börek mi yiyeceğim, tövbe tövbe' diyerek terslemesi sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerin gündeme oturmasının ardından Özel, ertesi sabah aynı kadınla kahvaltı masasında buluşarak reddettiği böreği afiyetle yedi.
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İşte o anlar:
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Özgür Özel: "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Tövbe tövbe."
Görüntülerin ardından bu sabah buluşup börek yediler:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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