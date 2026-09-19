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Böreği Terslemişti, "Tövbe Tövbe" Demişti: Özgür Özel O Kadınla Kahvaltıda Buluşup Börek Yedi

Böreği Terslemişti, "Tövbe Tövbe" Demişti: Özgür Özel O Kadınla Kahvaltıda Buluşup Börek Yedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 12:10
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa ziyaretinde elindeki börek tepsisiyle yanına gelen bir kadını 'Burada börek mi yiyeceğim, tövbe tövbe' diyerek terslemesi sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerin gündeme oturmasının ardından Özel, ertesi sabah aynı kadınla kahvaltı masasında buluşarak reddettiği böreği afiyetle yedi.

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İşte o anlar:

Özgür Özel: "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Tövbe tövbe."

Özgür Özel: "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Tövbe tövbe."

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bursa'ya kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret eden Özel, buradan Ulu Cami'ye geçerek cuma namazını kıldı. Namazın ardından Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı Mahallesi'nde incir üreticileriyle bir araya gelen Özel, günü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki kalabalık bir yürüyüşle tamamladı.

Yürüyüş sırasında elinde tepsiyle yaklaşan ve parti kadın kollarından olduğu belirtilen bir kadın, Özel'e sıcak börek ikram etmek istedi. 'Başkanım, börek istemişsiniz' sözleriyle tepsiyi uzatan kadına Özel, kalabalığın ortasında şaşırtan bir tepkiyle karşılık verdi: 'Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe.' 

Terslenme anının gündem olmasının ardından Özgür Özel, kendisine börek ikram eden kadınla bu sabah parti üyelerinin de katıldığı bir kahvaltıda yeniden bir araya geldi.

Görüntülerin ardından bu sabah buluşup börek yediler:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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