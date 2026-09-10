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Özgür Özel'den Goygoycuların Diline Düşen Videosuna 'Başak Burcu' Açıklaması

Özgür Özel'den Goygoycuların Diline Düşen Videosuna 'Başak Burcu' Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.09.2026 - 12:26
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bir basın toplantısında mikrofonları sıraya dizmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Mikrofonları simetrik bir şekilde düzeleyen Özgür Özel, o görüntülere dair açıklama yaptı. Yeni Parti lideri Özgür Özel, “Biraz başak burcu olmaya bağlıyorlar. O da doğrudur. Simetri düşkünlüğüm var” dedi.

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"Başak burcuna bağlıyorlar... Simetri düşkünlüğüm var."

"Başak burcuna bağlıyorlar... Simetri düşkünlüğüm var."

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in mikrofonları düzeltmesi ve sıraya sokması sosyal medyada goygoycuların diline düştü. Gündem olan videonun ardından Özel’den açıklama geldi. 

Koza TV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şunları dedi:

“İki ANKA yan yanaydı, iki ANKA'yı iki kenara koydum. Bir de onlar kareydi, iki kare dışarıda oldu. Sonra yuvarlaklar yan yana olsun dedim. Bir de orada bir adaletsizlik vardı; dedim ki bari televizyonlar yan yana olsun, ajanslar yan yana olsun. TV 100'ü kenara televizyonun yanına aldım. AA'yı DHA'nın yanına koydu. ANKA iki yanda durdu. Benim masam her zaman düzenlidir. Otel odasından çıkmadan önce yatağımı toplarım ben. Yatılı okul alışkanlığı. Ben 10 yaşımdan beri yatağımı toplar çıkarım. Otel odasında da ayıp geliyor langur lungur yatağı bırakmak. Biraz başak burcu olmaya bağlıyorlar. O da doğrudur. Simetromanyaklık kadar olmasa da bir simetri düşkünlüğüm var.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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