Özgür Özel'den Goygoycuların Diline Düşen Videosuna 'Başak Burcu' Açıklaması
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bir basın toplantısında mikrofonları sıraya dizmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Mikrofonları simetrik bir şekilde düzeleyen Özgür Özel, o görüntülere dair açıklama yaptı. Yeni Parti lideri Özgür Özel, “Biraz başak burcu olmaya bağlıyorlar. O da doğrudur. Simetri düşkünlüğüm var” dedi.
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"Başak burcuna bağlıyorlar... Simetri düşkünlüğüm var."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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