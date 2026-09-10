Kartla Ödeme Yapanlara Kritik Uyarı: Ödediğiniz Parayı Faiziyle Geri Alabilirsiniz
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kredi kartıyla yapılan ödemelerde bazı işletmelerin yüzde 12'ye varan ek ücret talep etmesi tüketicilerin tepkisini çekiyor. Oysa mevzuat, kartla ödeme yapıldığı gerekçesiyle müşteriden ayrı bir ücret alınmasını yasaklıyor ve aykırı davranan işletmenin sözleşmesinin feshedilmesini öngörüyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu haksız farkı ödeyenlerin parasını yasal faiziyle geri alabileceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kartla ödemede fark almak yasak, ceza da var: Ödenen fark faiziyle geri alınabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bozuk para yok", "POS çekmiyor" ya da "komisyon alırım" dönemini bitirmesi beklenen yeni taksi sistemi için geri sayım sürüyor.
Kartla ödeme yapanlar dikkat! POS ödemelerinde farkı geri alabilirsiniz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın