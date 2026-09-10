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Kartla Ödeme Yapanlara Kritik Uyarı: Ödediğiniz Parayı Faiziyle Geri Alabilirsiniz

Kartla Ödeme Yapanlara Kritik Uyarı: Ödediğiniz Parayı Faiziyle Geri Alabilirsiniz

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.09.2026 - 11:39
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Kredi kartıyla yapılan ödemelerde bazı işletmelerin yüzde 12'ye varan ek ücret talep etmesi tüketicilerin tepkisini çekiyor. Oysa mevzuat, kartla ödeme yapıldığı gerekçesiyle müşteriden ayrı bir ücret alınmasını yasaklıyor ve aykırı davranan işletmenin sözleşmesinin feshedilmesini öngörüyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu haksız farkı ödeyenlerin parasını yasal faiziyle geri alabileceğini açıkladı.

TGRT Haber: Özge Sönmez

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Kartla ödemede fark almak yasak, ceza da var: Ödenen fark faiziyle geri alınabiliyor.

Kartla ödemede fark almak yasak, ceza da var: Ödenen fark faiziyle geri alınabiliyor.

Düzenleme sadece kredi kartlarını değil banka kartlarını da kapsıyor. Mevzuata aykırı bir uygulama tespit edildiğinde üye iş yeri sözleşmesi feshediliyor ve o işletme bir yıl boyunca yeniden sözleşme yapamıyor. Bir işletmenin POS maliyetini ayrı bir kalem hâlinde müşteriye yansıtıp kartla ödeme yaptığı gerekçesiyle ek ücret alması bu yüzden doğrudan kanuna aykırı.

Tablonun diğer tarafında ise esnafın gerçek maliyeti duruyor. İşletmeler kartlı satışlarda bankaya ya da ödeme kuruluşuna komisyon öderken, bazı anlaşmalarda paranın hesaba geçmesi aynı gün değil belirli bir süre sonra gerçekleşiyor; bu da işletme sermayesini zorluyor. Taksitli satışlarda maliyet daha da artabiliyor. Merkez Bankası düzenlemesine göre mayıs 2026 itibarıyla kredi kartıyla yapılan peşin işlemlerde azami komisyon yüzde 3,56, banka kartlarında ise yüzde 1,04. Bankalar bu tavanın altında kalmak koşuluyla kendi ticari anlaşmalarına göre daha düşük oran da belirleyebiliyor.

"Bozuk para yok", "POS çekmiyor" ya da "komisyon alırım" dönemini bitirmesi beklenen yeni taksi sistemi için geri sayım sürüyor.

"Bozuk para yok", "POS çekmiyor" ya da "komisyon alırım" dönemini bitirmesi beklenen yeni taksi sistemi için geri sayım sürüyor.

Asıl sorun, bankanın işletmeden aldığı gerçek komisyonla tüketiciden istenen farkın birbirinden kopması. 10 bin liralık bir alışverişte yüzde 3,56'lık azami komisyon 356 liraya karşılık geliyor; aynı işlemde müşteriden yüzde 10 kart farkı istenmesi hâlinde tüketicinin cebinden çıkan ek tutar 1.000 liraya, yüzde 12 uygulanmasında ise 1.200 liraya kadar çıkabiliyor. Yani esnafın gerçek bir POS maliyeti taşıması başka, bu maliyetin tüketiciden yüzde 10-12 gibi oranlarla ayrıca tahsil edilmesi bambaşka bir konu; işletme artan maliyetini ürün fiyatına yansıtabilir ama sırf ödeme yöntemi yüzünden müşteriye ek ücret çıkaramaz.

'Bozuk para yok', 'POS çekmiyor' ya da 'komisyon alırım' dönemini bitirmesi beklenen yeni taksi sistemi için geri sayım sürüyor. 13 Şubat 2026'da yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile taksilere, taksimetreyle entegre çalışan Taksi Mali Cihazı kullanma zorunluluğu getirildi. Yeni sistemde taksimetrede oluşan ücret cihaza otomatik aktarılacak, manuel tutar girişi engellenecek, yolculuk bilgileri kayıt altına alınacak ve fiş ya da e-belge düzenlenecek. Cihazı kullanmaya başlayan taksicilerin 15 gün içinde en az bir banka ya da ödeme kuruluşuyla anlaşıp kartla ödeme kabul etmesi de şart. Mevcut taksiler için başlangıçta 1 Eylül 2026 olan geçiş süresi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16 Kasım 2026'ya kadar uzatıldı.

Kartla ödeme yapanlar dikkat! POS ödemelerinde farkı geri alabilirsiniz.

Kartla ödeme yapanlar dikkat! POS ödemelerinde farkı geri alabilirsiniz.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, alınan ek ücretlerin kanuna aykırı olduğunu vurguluyor. Kartlı ödemelerde 'hizmet bedeli' adı altında tüketicinin mağdur edilemeyeceğini belirten Ağaoğlu, özellikle taksilerde uygulanan POS komisyonlarının hukuka aykırı olduğunu hatırlatarak şu uyarıyı yapıyor: 'Bu farkı ödemek zorunda kalan tüketicilerimiz, fiş veya faturalarıyla birlikte Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak ödedikleri bedeli yasal faiziyle geri alabilirler.'

Esnaf tarafında ise farklı bir tablo var. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek komisyonların yanında kartlı satışlarda paranın 40-45 gün sonra hesaba geçmesinin de işletme sermayesini eritip küçük esnafı zorladığını söylüyor. Palandöken, hem esnafın hem tüketicinin mağdur olmaması için bankaların komisyon oranlarını makul seviyeye çekmesi gerektiğini dile getiriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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