Kartla Ödeme Yapanlara Kritik Uyarı: Ödediğiniz Parayı Faiziyle Geri Alabilirsiniz

Düzenleme sadece kredi kartlarını değil banka kartlarını da kapsıyor. Mevzuata aykırı bir uygulama tespit edildiğinde üye iş yeri sözleşmesi feshediliyor ve o işletme bir yıl boyunca yeniden sözleşme yapamıyor. Bir işletmenin POS maliyetini ayrı bir kalem hâlinde müşteriye yansıtıp kartla ödeme yaptığı gerekçesiyle ek ücret alması bu yüzden doğrudan kanuna aykırı.

Tablonun diğer tarafında ise esnafın gerçek maliyeti duruyor. İşletmeler kartlı satışlarda bankaya ya da ödeme kuruluşuna komisyon öderken, bazı anlaşmalarda paranın hesaba geçmesi aynı gün değil belirli bir süre sonra gerçekleşiyor; bu da işletme sermayesini zorluyor. Taksitli satışlarda maliyet daha da artabiliyor. Merkez Bankası düzenlemesine göre mayıs 2026 itibarıyla kredi kartıyla yapılan peşin işlemlerde azami komisyon yüzde 3,56, banka kartlarında ise yüzde 1,04. Bankalar bu tavanın altında kalmak koşuluyla kendi ticari anlaşmalarına göre daha düşük oran da belirleyebiliyor.