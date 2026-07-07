Kredi Kartı Aidatlarına Yüzde 70 Zam: Bankalardan İade İçin "108 Bin TL Harcama" Şartı

Bankaların yıllık kart kullanım bedeli adı altında 2 bin lirayı geçen rakamlar talep etmesi ve bu parayı geri almak isteyenlere öne sürdüğü akılalmaz şartlar, sabırları taşırdı. Bankalar arasındaki standart dışı fiyatlandırma politikası nedeniyle ücretler bir anda fırlarken, tüketici hakları savunucuları vatandaşların yasal haklarını kullanarak bu paraları ödememesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kesilen yüksek tutarlara itiraz eden kart sahiplerinin karşılaştığı manzaralar ise sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Bir bankanın, kestiği aidatı iptal etmek için müşterisinden tam 108 bin liralık alışveriş yapma sözü istemesi ve bu hedefe ulaşılmazsa parayı yeniden keseceğini söylemesi şaşkınlık yarattı. Yaşanan bir başka çarpıcı olayda ise 1,5 yıldır hiç cüzdandan çıkmayan ve kullanım süresi dolduğu için yenisi dahi gönderilmeyen bir kredi kartına 2 bin lira borç yansıtılması, sahadaki başıboşluğu gözler önüne serdi.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, mevcut yasal düzenlemelerin bankalara sınırsız bir para kesme özgürlüğü vermediğini hatırlattı. Finansal kurumlardan alınan ücretleri düzenleyen yasalara göre bankaların müşterisiyle mutlaka pazarlık masasına oturması, önceden net bir şekilde bilgi vermesi ve onay alması gerektiğini belirten Küçük, yasaların her bankayı vatandaşlara tamamen ücretsiz, aidatsız bir kredi kartı seçeneği sunmaya mecbur bıraktığını vurguladı.

Uzmanlar, özellikle son dönemde artış oranlarının en az yüzde 50 seviyesinden başlayıp yüzde 70'lere kadar dayandığına ve ortada ortak bir tavan fiyat olmadığına dikkat çekiyor. Yasal mevzuat gereğince, son 180 gün boyunca tek bir kuruşluk harcama dahi yapılmayan hareketsiz kartlardan kesinlikle yıllık kullanım bedeli alınamayacağı ifade ediliyor.