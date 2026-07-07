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Kredi Kartı Aidatlarına Yüzde 70 Zam: Bankalardan İade İçin "108 Bin TL Harcama" Şartı

Kredi Kartı Aidatlarına Yüzde 70 Zam: Bankalardan İade İçin "108 Bin TL Harcama" Şartı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2026 - 08:50
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Kredi kartı aidatlarına gelen yüzde 70'lik fahiş zamlar ve yıllık ücretlerin 2 bin lirayı aşması tüketicileri isyan ettirdi. Bankaların, parasını geri isteyen müşterilerine 100 bin lirayı aşan harcama sözü dayatması tepkileri büyütürken, tüketici derneklerinden hayati bir uyarı geldi: Yasa gereği bankalar aidatsız kart sunmak zorunda; haksız kesilen ücretler ise 10 yıla kadar geriye dönük olarak kuruşu kuruşuna geri alınabiliyor.

Kaynak: https://www.nefes.com.tr/yazarlar/dam...
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Milyonlarca vatandaşın günlük alışverişlerinde elinden düşürmediği kredi kartlarında, yıllık kullanım bedellerine yapılan yüzde 70'e varan artışlar büyük bir öfkeye yol açtı.

Milyonlarca vatandaşın günlük alışverişlerinde elinden düşürmediği kredi kartlarında, yıllık kullanım bedellerine yapılan yüzde 70'e varan artışlar büyük bir öfkeye yol açtı.

Bankaların yıllık kart kullanım bedeli adı altında 2 bin lirayı geçen rakamlar talep etmesi ve bu parayı geri almak isteyenlere öne sürdüğü akılalmaz şartlar, sabırları taşırdı. Bankalar arasındaki standart dışı fiyatlandırma politikası nedeniyle ücretler bir anda fırlarken, tüketici hakları savunucuları vatandaşların yasal haklarını kullanarak bu paraları ödememesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kesilen yüksek tutarlara itiraz eden kart sahiplerinin karşılaştığı manzaralar ise sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Bir bankanın, kestiği aidatı iptal etmek için müşterisinden tam 108 bin liralık alışveriş yapma sözü istemesi ve bu hedefe ulaşılmazsa parayı yeniden keseceğini söylemesi şaşkınlık yarattı. Yaşanan bir başka çarpıcı olayda ise 1,5 yıldır hiç cüzdandan çıkmayan ve kullanım süresi dolduğu için yenisi dahi gönderilmeyen bir kredi kartına 2 bin lira borç yansıtılması, sahadaki başıboşluğu gözler önüne serdi.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, mevcut yasal düzenlemelerin bankalara sınırsız bir para kesme özgürlüğü vermediğini hatırlattı. Finansal kurumlardan alınan ücretleri düzenleyen yasalara göre bankaların müşterisiyle mutlaka pazarlık masasına oturması, önceden net bir şekilde bilgi vermesi ve onay alması gerektiğini belirten Küçük, yasaların her bankayı vatandaşlara tamamen ücretsiz, aidatsız bir kredi kartı seçeneği sunmaya mecbur bıraktığını vurguladı.

Uzmanlar, özellikle son dönemde artış oranlarının en az yüzde 50 seviyesinden başlayıp yüzde 70'lere kadar dayandığına ve ortada ortak bir tavan fiyat olmadığına dikkat çekiyor. Yasal mevzuat gereğince, son 180 gün boyunca tek bir kuruşluk harcama dahi yapılmayan hareketsiz kartlardan kesinlikle yıllık kullanım bedeli alınamayacağı ifade ediliyor.

Kredi Kartı Aidatı Nasıl Geri Alınır?

Kredi Kartı Aidatı Nasıl Geri Alınır?

Cüzdanından bilgisi dışında veya fahiş bir kart aidatı kesilen vatandaşların izlemesi gereken yol haritası da oldukça net. Kesintiyi fark eden tüketicilerin vakit kaybetmeden bankanın müşteri hizmetlerini arayarak ücretin derhal iptalini ve iadesini talep etmesi, özellikle maaş müşterisi olanların bu gücünü pazarlıkta kullanması öneriliyor. Bankanın olumsuz yanıt vermesi veya dayatmalarda bulunması halinde ise vatandaşların e-Devlet üzerinden saniyeler içinde Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak parasını kesintisiz geri alma hakkı bulunuyor. Ayrıca yasal şartların oluşması durumunda, Borçlar Kanunu'nun sunduğu imkanlarla son 10 yıl içinde ödenen tüm haksız kart aidatları için geriye dönük dava açılabiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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