Kredi Kartı Aidatlarına Yüzde 70 Zam: Bankalardan İade İçin "108 Bin TL Harcama" Şartı
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Kaynak: https://www.nefes.com.tr/yazarlar/dam...
Kredi kartı aidatlarına gelen yüzde 70'lik fahiş zamlar ve yıllık ücretlerin 2 bin lirayı aşması tüketicileri isyan ettirdi. Bankaların, parasını geri isteyen müşterilerine 100 bin lirayı aşan harcama sözü dayatması tepkileri büyütürken, tüketici derneklerinden hayati bir uyarı geldi: Yasa gereği bankalar aidatsız kart sunmak zorunda; haksız kesilen ücretler ise 10 yıla kadar geriye dönük olarak kuruşu kuruşuna geri alınabiliyor.
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Milyonlarca vatandaşın günlük alışverişlerinde elinden düşürmediği kredi kartlarında, yıllık kullanım bedellerine yapılan yüzde 70'e varan artışlar büyük bir öfkeye yol açtı.
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Kredi Kartı Aidatı Nasıl Geri Alınır?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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