ÖSYM'ye ‘İptal Davası’ Açıldı: YKS’de 23. Soru Krizi Çıktı, Milyonlarca Öğrencinin Gözü Mahkemede
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2026 YKS sonuçlarının ardından tartışma yaratan AYT Matematik testindeki 23'üncü türev sorusu resmî olarak yargıya taşındı. ÖSYM'nin yalnızca doğru şıkkı değiştirmekle yetindiği soru için bir adayın açtığı dava, binlerce öğrencinin sıralamasını doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar geçmiş örnekleri işaret ederek iptal ihtimalini güçlendirirken, kurumun olası bir mahkeme kararına karşı tüm adaylar için yeni bir puanlama planı hazırladığı öğrenildi.
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Üniversite giriş sınavının tamamlanmasıyla birlikte başlayan soru tartışmaları yeni bir boyut kazandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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