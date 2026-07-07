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ÖSYM'ye ‘İptal Davası’ Açıldı: YKS’de 23. Soru Krizi Çıktı, Milyonlarca Öğrencinin Gözü Mahkemede

ÖSYM'ye ‘İptal Davası’ Açıldı: YKS’de 23. Soru Krizi Çıktı, Milyonlarca Öğrencinin Gözü Mahkemede

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2026 - 08:35
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2026 YKS sonuçlarının ardından tartışma yaratan AYT Matematik testindeki 23'üncü türev sorusu resmî olarak yargıya taşındı. ÖSYM'nin yalnızca doğru şıkkı değiştirmekle yetindiği soru için bir adayın açtığı dava, binlerce öğrencinin sıralamasını doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar geçmiş örnekleri işaret ederek iptal ihtimalini güçlendirirken, kurumun olası bir mahkeme kararına karşı tüm adaylar için yeni bir puanlama planı hazırladığı öğrenildi.

Kaynak: Mahmut Özay / Türkiye Gazetesi

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Üniversite giriş sınavının tamamlanmasıyla birlikte başlayan soru tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

Üniversite giriş sınavının tamamlanmasıyla birlikte başlayan soru tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 testinden bir sorunun geçersiz sayılması ve Matematik testindeki tartışmalı türev sorusunun cevabının 'C' yerine 'A' olarak güncellenmesi adayların tepkisini dindirmeye yetmedi. Yapılan bu düzeltmeyi adil ve yeterli bulmayan öğrenciler, sorunun tamamen sınavdan çıkarılması gerektiğini savunarak konuyu idari yargıya taşıdı.

Kararın adalet sağlamadığını ve net sıralamalarını olumsuz etkilediğini düşünen Sakaryalı üniversite adayı Doruk Kerem Atam, yürütmenin durdurulması ve söz konusu 23'üncü sorunun tamamen iptal edilmesi talebiyle ÖSYM'ye dava açtı. Sınavdan alacağı puanla geleceğini yönlendirecek olan genç adayın bu hukuki adımı, gözleri bir anda idare mahkemesinden çıkacak emsal karara çevirdi. Benzer mağduriyetleri yaşadığını belirten binlerce öğrenci ve veli, başlayan dava sürecinden gelecek habere kilitlenmiş durumda.

Hukuk ve eğitim alanındaki uzman isimler, geçmiş yıllarda yaşanan benzer süreçleri hatırlatarak mahkemelerin öğrenci lehine karar verme eğiliminde olduğunu vurguluyor. Kitlesel bir mağduriyetin önüne geçmek isteyen yargının, tartışmalara nokta koyacak bir iptal kararına imza atabileceği belirtiliyor. On günlük yasal itiraz süresi içinde açılan bu davada takvimin oldukça hızlı işlemesi bekleniyor. Mahkeme heyetinin, ÖSYM’nin resmî savunmasını aldıktan hemen sonra alanında uzman akademisyenlerden oluşacak bir bilirkişi heyeti atayacağı ve hazırlanacak teknik raporun ardından en geç on beş gün içinde nihai hükmünü vereceği ifade ediliyor.

Yargı sürecinin başlamasıyla birlikte tüm dikkatlerin yöneldiği ÖSYM cephesinde ise her türlü senaryo masaya yatırıldı. Kurum kaynaklarından alınan bilgilere göre, mahkemeden sorunun iptal edilmesine yönelik bir karar çıkması durumunda adayların yeni bir mağduriyet yaşamamasını sağlayacak alternatif planlar hazırlandı. Olası bir iptal durumunda sınav sonuçları kalan geçerli sorular üzerinden hızla yeniden hesaplanacak ve üniversite tercihi yapacak öğrencilerin sıralamalarda herhangi bir hak kaybına uğramasının önüne geçilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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