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Bugün İndirimde Neler Var? 18 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 18 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 10:21
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Puma Palermo sneaker'lardan gece davetlerinin gözdesi kadife elbiselere, ayakkabı dağınıklığını bitiren metal raf setlerinden bisiklet farlarına, dökülme karşıtı vegan şampuanlardan doğal lezzetlere, enerji jellerinden saf kolajen takviyeleri ile ışıltı veren makyaj bazlarına kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 18.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Busstier güneş enerjili kornalı LED bisiklet feneri son 365 günün en düşük fiyatı net 378,90 TL!

Busstier güneş enerjili kornalı LED bisiklet feneri son 365 günün en düşük fiyatı net 378,90 TL!

Güneş enerjisiyle kendi kendini şarj edebilen, USB desteği, yüksek aydınlatma gücü, dahili kornası ve suya dayanıklı gövdesiyle gece sürüşlerinde maksimum güvenlik sağlayan bisiklet farı.

Busstier Güneş Enerjili USB Şarjlı Kornalı LED Bisiklet Feneri

SONGMICS 3 katlı metal ayakkabı saklama rafı 2'li set %59 indirimle 2.589,00 TL yerine net 1.059,00 TL!

SONGMICS 3 katlı metal ayakkabı saklama rafı 2'li set %59 indirimle 2.589,00 TL yerine net 1.059,00 TL!

Son 30 günün en ucuz seviyesine gerileyen, 30 x 92 x 54 cm boyutları, üst üste eklenebilir modüler yapısı ve sağlam siyah metal gövdesiyle antrelerdeki dağınıklığı toparlayan 2'li düzenleyici.

SONGMICS 3 Katlı Metal Ayakkabı Saklama Rafı 2'li Set Siyah

Puma Palermo Premium deri sneaker %50 net yarı fiyat indirimiyle 5.999,00 TL yerine 2.999,50 TL!

Puma Palermo Premium deri sneaker %50 net yarı fiyat indirimiyle 5.999,00 TL yerine 2.999,50 TL!

Son 60 günün en alt fiyatına düşen, kaliteli deri ve süet yüzeyi, retro kauçuk tabanı ve ikonik diliyle her kombine nostaljik bir hava katan ayakkabısı.

Puma Palermo Premium Unisex Sneaker

Züber bal ilaveli fıstık ezmesinde 3 al 2 öde ve ONEDİO350 koduyla 1.200 TL'ye 350 TL indirim!

Züber bal ilaveli fıstık ezmesinde 3 al 2 öde ve ONEDİO350 koduyla 1.200 TL'ye 350 TL indirim!

Cam kavanozunda katkısız fıstık lezzetini doğal balla buluşturan, adedi 309,00 TL'den sepette 3 al 2 öde ve özel kuponumuzla daha da hesaplı hale gelen kahvaltılık ezme.

Züber Original Bal İlaveli Yer Fıstığı Ezmesi 315g

Yves Rocher saç dökülmesine karşı güçlendirici prebiyotik şampuan seçili ürünlerde 3 al 2 öde fırsatıyla!

Yves Rocher saç dökülmesine karşı güçlendirici prebiyotik şampuan seçili ürünlerde 3 al 2 öde fırsatıyla!

SLS ve SLES içermeyen vegan formülü, saç köklerini besleyen organik agav ile beyaz acı bakla içeriğiyle saç dökülmesini yavaşlatıp telleri güçlendiren 300 ml'lik bakım şampuanı.

Yves Rocher Güçlendirici Prebiyotik Saç Dökülmesine Karşı Şampuan 300ml

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Setre kadife siyah elbise sepette %50 indirimle 4.999,00 TL yerine net 2.499,50 TL!

Setre kadife siyah elbise sepette %50 indirimle 4.999,00 TL yerine net 2.499,50 TL!

Zarif yırtmacı, omuzdaki toka detayı, dökümlü kadife kumaşı ve vücut hatlarını kusursuz gösteren belden oturtmalı kalıbıyla özel davetlerin yıldızı siyah abiye elbise.

Setre Siyah Kolsuz Yaka Detaylı Belden Oturtmalı Kadife Elbise

Madame Coco Eze kaymaz tabanlı 2'li banyo paspası Premium ile 399,99 TL yerine net 223,99 TL!

Madame Coco Eze kaymaz tabanlı 2'li banyo paspası Premium ile 399,99 TL yerine net 223,99 TL!

50 x 80 cm boyutlarında 2 adet paspastan oluşan, antrasit rengin modernliği, yumuşacık dokusu ve kaydırmaz tabanıyla banyolara konfor katan kaliteli paspas seti.

Madame Coco Eze Banyo Paspası Antrasit 2'li Set 50x80 cm

Protein Ocean limon aromalı yüksek karbonhidratlı enerji jeli ''onedio'' koduyla ekstra indirimli!

Protein Ocean limon aromalı yüksek karbonhidratlı enerji jeli ''onedio'' koduyla ekstra indirimli!

699,00 TL'den 499,00 TL'ye inen fiyatına ek sepette %10 indirim ve kod avantajıyla antrenmanlarda tükenen enerjiyi anında geri kazandıran pratik tek kullanımlık jel.

Protein Ocean Energy Jel Yüksek Karbonhidrat Limon Aromalı

Kiperin %100 saf çift hidrolize kolajen peptit takviyesi sepette %20 + 2. ürüne %50 indirimle!

Kiperin %100 saf çift hidrolize kolajen peptit takviyesi sepette %20 + 2. ürüne %50 indirimle!

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L'Oréal Paris Glotion doğal ışıltı veren renkli nemlendirici sepette 1.200 TL'ye 200 TL kupon avantajıyla!

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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