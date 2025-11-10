onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Günün Fırsatı: Çok Satanlarda Yer alan SONGMICS 10'lu Ayakkabı Rafı İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanlarda Yer alan SONGMICS 10'lu Ayakkabı Rafı İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.11.2025 - 12:03

Evinizde ayakkabılar her yeri işgal etmeye başladıysa bugün Amazon Kasım fırsatlarında tam size göre bir çözüm var! SONGMICS’in şeffaf plastik ayakkabı düzenleyici kutusu, saklama işini hem pratik hem estetik hale getiriyor. Hem düzen hem stil isteyenlere özel indirimli fiyatıyla aşağıda👇

Bu içerik 10.11.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Modüler ve Yığılabilir Tasarım

Modüler ve Yığılabilir Tasarım

Aynı modelden birden fazla alıp üst üste yerleştirerek alandan tasarruf edebilir, ayakkabı koleksiyonunuzu düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Şeffaf Kapak ve Kolay Görünürlük

Şeffaf Kapak ve Kolay Görünürlük

Kutu ön yüzünde yer alan şeffaf kapak sayesinde hangi ayakkabının içinde olduğunu anında görebilir, sabahları zaman kaybetmeden seçim yapabilirsiniz.

Dayanıklı ve Hava Dolaşımı Sağlayan Malzeme

Dayanıklı ve Hava Dolaşımı Sağlayan Malzeme

Sağlam plastik yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunarken, kutunun üst kısmındaki havalandırma delikleri de içeride kötü koku oluşmasını önlüyor.

İster ayakkabılarınız için isterseniz de eşyalarınız için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları:

  • Kurulumu özenli bir şekilde yapılmalı (kapaklarının tam açılıp kapanması için) ancak gerçekten çok güzel bir ürün, tavsiye ediyorum.

  • Ürün çok başarılı. Ayakkabı için almıştım fakat eşya dolabı olarak kullanıyorum. Çift ayakkabı sığdırması zor olabilir. Küçük ebatta ne kadar eşyam varsa hepsini aldı. Açık versiyonunu almıştım. Onda eşyalar çok toz oluyordu. Bu kapalı olduğu için temizlik açısından ideal. Çok ağır olmayacak birçok eşyayı kaldırabilir.

  • Çok pratik ve aşırı fonksiyonel ben salonda dolap gibi kullanıyorum. Arkasında da bir adet hue ışık var ambiyansa da katkı sağlıyor hiç sırıtmıyor.

%51 indirimli fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Kasım fırsatlarında yer alan ürünlere buradan göz atmayı unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın