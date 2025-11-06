onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
, Giyim
Efsane İndirimler Başladı! Sepet İndirimleriyle Tasarruf Edebileceğin Binlerce Ürün Burada!

etiket Efsane İndirimler Başladı! Sepet İndirimleriyle Tasarruf Edebileceğin Binlerce Ürün Burada!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.11.2025 - 08:43

Hepsiburada’da Efsane 11 indirimleri resmen başladı ve bu yıl gerçekten efsane görünüyor! Televizyonlardan beyaz eşyalara, spor giyimden kahve makinelerine kadar her kategoride büyük indirimler var.  Nike, Philips, Ray-Ban, Arzum, Skechers, Lancome, Vestel, Penti, Harley Davidson, Dilvin, Sivenove daha sayısız markada fırsatlar seni bekliyor. İster evini yenile, ister gardırobuna yeni parçalar ekle binlerce üründe kaçırılmayacak fiyatlar var.

Bu içerik 06.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efsane Sepet İndirimlerinde En İyi Fiyat Garantisi Sizi Bekliyor!

Efsane Sepet İndirimlerinde En İyi Fiyat Garantisi Sizi Bekliyor!

Hepsiburada'da Efsane 11 indirimleri başladı.

Hepsiburada bu kampanya döneminde çok iddialı. Eğer daha ucuzunu bulursanız fiyat farkını iade ediyor.

Peki neler var bun kampanyada?

Giyimden bilgisayarlara, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine onlarca kategoride binlerce ürün indirimlerini yaptı, sizin gelip keşfetmenizi bekliyor!

Onlarca Kategori - Yüzlerce Marka - Binlerce Ürün: Büyük İndirim Fırsatı Burada!

Onlarca Kategori - Yüzlerce Marka - Binlerce Ürün: Büyük İndirim Fırsatı Burada!

Efsane Kasım Efsane Ürünler

FLO ürünlerinde sepette %15 net indirim

Teknoloji ürünlerinde sepette 250 TL, 500 TL ve 1000 TL indirim!

Bella Maison ürünlerinde sepette %80'e ek %15 indirim fırsatı

Seçili Temizlik ve Deterjan ürünlerinde sepette %10'a ek 150 TL kupon indirimi

Seçili Küçük Ev Aletleri ürünlerinde sepette %10 indirim fırsatı

Sağlık ve Kişisel Bakım ürünlerinde net %15 indirim fırsatları!

Yapı market ürünlerinde sepette %10 -%15- %20 net indirim!

Efsane Kasıma özel seçili Beyaz Eşyalarda sepette %10 net indirim!

Maxi-Cosi markalı ürünlerinde %60'a varan indirime ek %15 indirim

Skechers spor outdoor ürünlerinde indirimlere ek sepette %15 indirim

Efsane Kasıma özel Televizyonlarda sepette %10 net indirim!

Lancome Mağazasında sepette %40'a varan indirim

Penti ürünlerinde 2 alana 2 hediye ek 150 TL kupon fırsatı burada

Siveno kişisel bakım ürünlerinde sepette %55'e ek 80 TL indirim

Tüm Kitaplarda 500 TL ve üzeri alışverişe  75 TL kupon fırsatı!

Salomon ürünlerinde indirimlere ek sepette %15 indirim

Dilvin ürünlerinde %50 'ye varan indirim

Yves Saint Laurent & Gucci güneş gözlüklerinde sepette %50 net indirim

Starbucks ürünlerinde sepette %40'a varan indirim!

Koton ürünlerinde %70'e varan indirimler!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın