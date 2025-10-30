onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
Kasım İndirimleri Başladı! Dünyaca Ünlü Markalarda Öne Çıkan Fırsatlar

etiket Kasım İndirimleri Başladı! Dünyaca Ünlü Markalarda Öne Çıkan Fırsatlar

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
30.10.2025 - 22:24

Yılın merakla beklenen alışveriş dönemi sonunda geldi! Binlerce üründe yer alan Kasım fırsatları arasında Amazon güvencesiyle öne çıkan moda markalarını sizin için bir araya getirdik. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 30.10.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Minimal tasarımlar, zamansız şıklık denince akla gelen markalardan biri olan Calvin Klein, indirimli ürünleriyle Gülümseten Kasım Fırsatları'nda!

Minimal tasarımlar, zamansız şıklık denince akla gelen markalardan biri olan Calvin Klein, indirimli ürünleriyle Gülümseten Kasım Fırsatları'nda!

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

İndirimde yer alan markaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Sıcacık iç astarları ve ikonik tasarımıyla UGG botlar bu sezon da favori!

Sıcacık iç astarları ve ikonik tasarımıyla UGG botlar bu sezon da favori!

İndirimli UGG ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Kaliteli kumaşlara ve dikkat çekici tasarımlara sahip olan Tommy Hilfiger, indirimli fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Kaliteli kumaşlara ve dikkat çekici tasarımlara sahip olan Tommy Hilfiger, indirimli fiyatlarıyla öne çıkıyor.

İndirimli Tommy Hilfiger ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Günlük stilinizle uyumlu sneakerlardan performans ürünlerine kadar Adidas’ta fırsatlar sizi bekliyor.

Günlük stilinizle uyumlu sneakerlardan performans ürünlerine kadar Adidas’ta fırsatlar sizi bekliyor.

İndirimli Adidas ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan markaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Spor kombinlerini tamamlayacak ayakkabı ve tekstil ürünlerinde cebi rahatlatan indirimler PUMA’da!

Spor kombinlerini tamamlayacak ayakkabı ve tekstil ürünlerinde cebi rahatlatan indirimler PUMA’da!

İndirimli Puma ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jeanlerden sweatshirtlere kadar her şeyde modern çizgiler ve cazip indirimler Jack & Jones markasında👇

Jeanlerden sweatshirtlere kadar her şeyde modern çizgiler ve cazip indirimler Jack & Jones markasında👇

Jack & Jones indirimli ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Spor tutkunlarına özel ürünleriyle Under Armour, nefes alan kumaşları ve konfor odaklı tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Spor tutkunlarına özel ürünleriyle Under Armour, nefes alan kumaşları ve konfor odaklı tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Under Armour indirimlerine buradan göz atabilirsiniz.

Sade olduğu kadar dikkat çeken tasarımlara sahip olan Camper, konfor arayanların tercihlerinde ilk sırada yer alıyor.

Sade olduğu kadar dikkat çeken tasarımlara sahip olan Camper, konfor arayanların tercihlerinde ilk sırada yer alıyor.

İndirimli Camper ürünleri burada.

İndirimde yer alan markaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın