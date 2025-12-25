Eski Sevgilin Seni Bir Kelimeyle Tanımlasa Bu Ne Olurdu?

Sen onun hayatında bıraktığın izle hâlâ oradasın. Her zaman hatırladığı o sert duruşun, net tavırların ve geri adım atmayan yapın, seni sıradan insanlardan ayıran bir özelliğin oldu. Senin yanında olmak hem bir meydan okuma hem de unutulmaz bir deneyimdi. Sözlerin ve davranışların, karşısındaki insanı hem etkiler hem de düşündürürdü; hiçbir zaman rastgele söylenmiş veya boş yere yapılmış bir şey değildi. Muhtemelen senden sonra gelenleri hep seninle kıyaslıyor; çünkü seninle yaşadığı her anın bir etkisi, bir izi var ve senin standartların, onun gözünde ulaşılması zor bir çıta hâline geldi. Seninle olan anılar hem bir güç hem de bir ders niteliğinde; seni düşündüğünde hem tebessüm ediyor hem de bir miktar hayranlıkla karışık hüzün hissediyor. Kim bilir, belki de en çok seni hatırlamasının nedeni, seninle geçirdiği zamanın onu gerçek anlamda değiştirmiş olması.