Eski Sevgilin Seni Bir Kelimeyle Tanımlasa Bu Ne Olurdu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
25.12.2025 - 14:01

Bir düşünün, eski sevgilinizle yollarınız ayrıldıktan sonra sizi tek bir kelimeyle tanımlamasını istesek, acaba hangi kelimeyi seçerdi? Öncelikle, bu soru bize, eski ilişkilerimizde nasıl bir partner olduğumuzu gösterir. Belki de eski sevgiliniz sizi 'şefkatli' veya 'anlayışlı' olarak tanımlar. Bu, sizin ilişkilerde empati kurma ve partnerinizin duygusal ihtiyaçlarını karşılama konusunda başarılı olduğunuzu gösterir. Ya da belki de 'bağımsız' veya 'özgür ruhlu' der. Bu, sizin ilişkilerde özgürlüğünüzü ve bağımsızlığınızı koruma konusunda ne kadar kararlı olduğunuzu gösterir.

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. İlişki bittikten sonra ilk tepkin genellikle ne olurdu?

4. Birlikteyken tartıştığınızda tavrın nasıldı?

5. Sana sürpriz bir hediye aldığında nasıl tepki verirdin?

6. Arkadaş çevresiyle aran nasıldı?

7. Bir plan bozulduğunda (örneğin akşam yemeği iptal olduğunda):

8. Son olarak eski sevgilin seni en çok hangi konuda eleştirirdi?

"UNUTULMAZ"

Sen onun hayatında bıraktığın izle hâlâ oradasın. Her zaman hatırladığı o sert duruşun, net tavırların ve geri adım atmayan yapın, seni sıradan insanlardan ayıran bir özelliğin oldu. Senin yanında olmak hem bir meydan okuma hem de unutulmaz bir deneyimdi. Sözlerin ve davranışların, karşısındaki insanı hem etkiler hem de düşündürürdü; hiçbir zaman rastgele söylenmiş veya boş yere yapılmış bir şey değildi. Muhtemelen senden sonra gelenleri hep seninle kıyaslıyor; çünkü seninle yaşadığı her anın bir etkisi, bir izi var ve senin standartların, onun gözünde ulaşılması zor bir çıta hâline geldi. Seninle olan anılar hem bir güç hem de bir ders niteliğinde; seni düşündüğünde hem tebessüm ediyor hem de bir miktar hayranlıkla karışık hüzün hissediyor. Kim bilir, belki de en çok seni hatırlamasının nedeni, seninle geçirdiği zamanın onu gerçek anlamda değiştirmiş olması.

"BAĞIMLILIK"

Senin sevgin o kadar yoğun ve sarmalayıcıydı ki, sensiz kaldığında kendini bir boşluğun içinde buldu. Her düşüncesi, her anısı seninle doluydu ve yokluğun, adeta bir eksiklik gibi derin bir his bırakıyordu. Duygusallığın ve tutkuların, onu hem büyülemiş hem de seni vazgeçilmesi neredeyse imkânsız bir 'bağımlılık' haline getirmişti. Seni hep şefkatinle hatırlıyor; o kocaman yüreğinle gösterdiğin ilgiyi, küçük ama anlamlı jestlerini, karşılıksız verdiğin sevgiyi unutamıyor. Senin yanında kendini hem güvende hem de gerçekten yaşadığını hissetmişti. Her hatırlayışında hem tebessüm ediyor hem de içten bir özlem hissediyor; çünkü sen, onun hayatında bir iz bırakmıştın ki, bu iz ne zaman hatırlansa, ruhunda hala yankılanıyor.

"KALİTE"

Sen onun hayatındaki en düzgün, en olgun karakterli insandın. Karşındaki herkesin fark edemediği incelikleri, mantığın ve dengeli tavırlarınla öne çıkıyor, seni 'kaliteli ve asil' bir kelimeyle tanımlamasına neden oluyordu. Seninle geçirdiği zamanlar, sadece bir ilişki değil, aynı zamanda bir öğrenme ve büyüme deneyimiydi; senin yanındayken hem kendini hem de dünyayı farklı bir gözle görüyordu. Belki aşkınız sona ermiş olabilir, ama sana olan saygısı asla bitmedi. Hatta senin duruşun ve karakterin, onu senden sonra gelen ilişkilerde bile sürekli sana bakmaya, seni kıyaslamaya yöneltiyor. Sen, onun hayatında hem bir örnek hem de unutulmaz bir iz bıraktın; saygın ve olgun duruşun, her hatırladığında hem hayranlık hem de özlem uyandırıyor.

"MUAMMA"

Seni hiçbir zaman tam olarak çözemedi. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini hep merak etti; senin iç dünyan, onun için hem çekici hem de biraz ürkütücü bir sır perdesiydi. Onun gözünde sen hâlâ gizemini koruyan, ulaşılmaz ve “muamma” bir insansın. Her davranışın, her bakışın, her sözün sanki ayrı bir hikaye anlatıyor ve onu sürekli merak içinde bırakıyordu. Seni bir kutu sürpriz gibi hatırlıyor; içinden ne çıkacağını asla bilemediği, her açışında yeni bir yönünü keşfettiği bir sır. Senin yanında zaman hem hızlı geçiyor hem de her an unutulmaz bir iz bırakıyordu. İşte bu yüzden seni düşündüğünde hem hayranlık hem de hafif bir şaşkınlık hissiyle doluyor; çünkü sen, onun hayatında hem bir bilmece hem de unutulmaz bir deneyim olarak kalmışsın.

