Eski Sevgilin Seni Bir Kelimeyle Tanımlasa Bu Ne Olurdu?
Bir düşünün, eski sevgilinizle yollarınız ayrıldıktan sonra sizi tek bir kelimeyle tanımlamasını istesek, acaba hangi kelimeyi seçerdi? Öncelikle, bu soru bize, eski ilişkilerimizde nasıl bir partner olduğumuzu gösterir. Belki de eski sevgiliniz sizi 'şefkatli' veya 'anlayışlı' olarak tanımlar. Bu, sizin ilişkilerde empati kurma ve partnerinizin duygusal ihtiyaçlarını karşılama konusunda başarılı olduğunuzu gösterir. Ya da belki de 'bağımsız' veya 'özgür ruhlu' der. Bu, sizin ilişkilerde özgürlüğünüzü ve bağımsızlığınızı koruma konusunda ne kadar kararlı olduğunuzu gösterir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. İlişki bittikten sonra ilk tepkin genellikle ne olurdu?
4. Birlikteyken tartıştığınızda tavrın nasıldı?
5. Sana sürpriz bir hediye aldığında nasıl tepki verirdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Arkadaş çevresiyle aran nasıldı?
7. Bir plan bozulduğunda (örneğin akşam yemeği iptal olduğunda):
8. Son olarak eski sevgilin seni en çok hangi konuda eleştirirdi?
"UNUTULMAZ"
"BAĞIMLILIK"
"KALİTE"
"MUAMMA"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Muhtemelen senden sonra gelenleri hep seninle kıyaslıyor; çünkü seninle yaşadığı her anın bir etkisi, bir izi var" (Evet ama yurtdışı uzak mesafe ilişkisini... Devamını Gör