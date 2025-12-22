Bu Test Senin Beyin Tipini Ele Veriyor!
Beyin tipini merak edenler, bu test tam size göre! Bilim insanları, insan beyninin farklı şekillerde çalıştığını ve herkesin kendi benzersiz beyin tipine sahip olduğunu belirtiyor. Peki, sizin beyin tipiniz ne? Belki de siz bir görsel öğrenicisinizdir ve resimler, şekiller veya renklerle daha iyi anlama kapasitesine sahipsinizdir. Ya da belki de sayılarla veya mantıksal problemlerle daha iyi başa çıkabilen analitik bir beyne sahipsinizdir.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir problemi çözerken senin yaklaşımın genellikle nedir?
4. Yeni bir hobi seçerken hangi kriter senin için önceliklidir?
5. Bir grup çalışmasında genellikle hangi rolü üstlenirsin?
6. Yeni bir şehir keşfederken en çok neye odaklanırsın?
7. En çok hangi tür kitap/film ilgini çeker?
8. Son olarak boş zamanlarını nasıl değerlendirmekten hoşlanırsın?
Analitik Beyin Tipi
Sosyal Beyin Tipi
Yaratıcı Beyin Tipi
Dingin Beyin Tipi
Sosyal Beyin Tipi Sosyal kelebek gibi etrafında dolaşıp, insanlarla etkileşime geçmek senin doğanı gereği bir öncelik. Grup çalışmalarında ve sosyal ortamla... Devamını Gör