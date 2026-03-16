Mr. Nobody Against Putin Ekibinden Oscar Sahnesinde Trump’a Sert Eleştiri

Tören ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlendi. Oscar gecesine Hollywood’un önemli isimleri katıldı. Etkinlik Dolby Theatre salonunda gerçekleştirildi. Sinema dünyasının en başarılı yapımları ödüllerini aldı.

Ancak gecede ödüllerin dışında konuşulan anlar da oldu. Özellikle bir konuşma dikkat çekti. En İyi Belgesel ödülünü kazanan Mr. Nobody Against Putin ekibi sahneye çıkınca ödül konuşmaları sırasında yaptıkları açıklamayla gündeme geldi. Ekip konuşmalarında siyasi mesajlar verdi ve ABD’deki politik atmosferden söz edildi. Özellikle Donald Trump’a yönelik eleştiriler dile getirildi.

“Hükümet sokakta insanları katlettiğinde, oligarklar medyayı ele geçirip neyi tüketeceğimizi kontrol ettiğinde hiçbir şey söylemediğimizde, ahlaki bir seçimle karşı karşıyayız”