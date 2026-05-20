Nazan Öncel, Sezen Aksu’yla Yaşadığı Krizin Asıl Nedenini Anlattı!

Pek çok kişi bu buluşmayı “Türk müziği tarihine geçecek düet” olarak yorumlamıştı. Ancak işin perde arkasında durum hiç de göründüğü gibi ilerlemedi.

Nazan Öncel’in menajeri Yağız Yılmaz’ın yaptığı açıklamaya göre stüdyo sürecinde ciddi krizler yaşandı. İddialara göre Sezen Aksu cephesi zaman zaman “İznim yok” diyerek süreci yavaşlattı, hatta “şarkıyı durdururuz” çıkışında bulundu. Bununla da kalınmadığı; stüdyoda çalışan teknik ekibin önünde Nazan Öncel’i kıracak tavırlar sergilendiği öne sürüldü. Tüm tanıtımlar önceden yapıldığı için Nazan Öncel’in yaşananlara rağmen projeyi yayınlamak zorunda kaldığı iddia edildi.

Asıl bomba ise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserinde patladı. Nazan Öncel, sahnede yaptığı konuşmada Sezen Aksu’nun yaşadığı semt olan Kanlıca’ya gönderme yaparak şu sözleri kullandı:

“Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu da anladık. Kanlıca’yı da gördük. İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya göründüğü gibi olmalı.”