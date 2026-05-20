Nazan Öncel, Sezen Aksu’yla Yaşadığı Krizin Asıl Nedenini Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.05.2026 - 12:50

Türk müziğinin iki dev kalemi Nazan Öncel ve Sezen Aksu arasında yaşanan kırgınlık, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Yıllardır dostluklarıyla örnek gösterilen, aynı masalarda oturan, birbirlerinin şarkılarına hayranlıklarını her fırsatta dile getiren iki usta sanatçının arasının açılması herkesi şaşkına çevirdi. Özellikle büyük heyecan yaratan “Erkekler de Yanar” düetinin perde arkasında yaşandığı iddia edilen krizler ve ardından Harbiye sahnesinden gelen sert sözler gündeme bomba gibi düşmüştü. Günlerdir konuşulan olayın ardından Nazan Öncel sessizliğini bozdu ve yaptığı duygusal açıklamayla hem kırgınlığını hem de pişmanlığını dile getirdi.

Türk müziğinin yaşayan iki efsanesi Nazan Öncel ve Sezen Aksu arasında yaşanan kriz, son günlerin en büyük magazin olaylarından biri haline geldi.

Yıllardır birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyla anılan, aynı dönemin en güçlü kadın söz yazarları arasında gösterilen ikilinin dostluğunun kopma noktasına gelmesi müzik dünyasında resmen şok etkisi yarattı.

Bir tarafta asi ruhu, sivri dili ve tavrıyla yıllardır kendi kulvarını yaratan Nazan Öncel… Diğer tarafta ise milyonlarca insanın hayatına dokunan şarkılarıyla “Minik Serçe” unvanını kazanan Sezen Aksu… İki sanatçı da yıllar boyunca yalnızca müzikleriyle değil; güçlü kalemleri, kültleşen şarkıları ve kadın sanatçılar üzerindeki etkileriyle Türk pop tarihine damga vurdu. Aralarında zaman zaman “sessiz rekabet” olduğu konuşulsa da bugüne kadar hiçbir zaman kamuoyuna yansıyan büyük bir kriz yaşanmamıştı. Ta ki 2026’daki o olay düete kadar…

Hayranların yıllardır hayalini kurduğu proje, Nisan 2026’da gerçekleşmişti. Söz ve müziği Nazan Öncel’e ait olan “Erkekler de Yanar” şarkısında bir araya gelen ikili, sosyal medyada büyük heyecan yaratmıştı.

Pek çok kişi bu buluşmayı “Türk müziği tarihine geçecek düet” olarak yorumlamıştı. Ancak işin perde arkasında durum hiç de göründüğü gibi ilerlemedi.

Nazan Öncel’in menajeri Yağız Yılmaz’ın yaptığı açıklamaya göre stüdyo sürecinde ciddi krizler yaşandı. İddialara göre Sezen Aksu cephesi zaman zaman “İznim yok” diyerek süreci yavaşlattı, hatta “şarkıyı durdururuz” çıkışında bulundu. Bununla da kalınmadığı; stüdyoda çalışan teknik ekibin önünde Nazan Öncel’i kıracak tavırlar sergilendiği öne sürüldü. Tüm tanıtımlar önceden yapıldığı için Nazan Öncel’in yaşananlara rağmen projeyi yayınlamak zorunda kaldığı iddia edildi.

Asıl bomba ise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserinde patladı. Nazan Öncel, sahnede yaptığı konuşmada Sezen Aksu’nun yaşadığı semt olan Kanlıca’ya gönderme yaparak şu sözleri kullandı:

“Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu da anladık. Kanlıca’yı da gördük. İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya göründüğü gibi olmalı.”

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, magazin dünyası adeta ikiye bölündü.

Kimileri Nazan Öncel’in yılların kırgınlığını sahnede dışa vurduğunu savunurken, kimileri de bu sözlerin fazla ağır olduğunu düşündü. Özellikle Demet Akalın ve Yeşim Salkım gibi isimlerin Sezen Aksu’ya destek mesajları paylaşması dikkat çekti. İzzet Çapa ise Nazan Öncel’i “vefasızlık”la suçladı.

Gelen tepkilerin ardından Nazan Öncel, sosyal medya hesabından daha duygusal bir açıklama yaparak geri adım attı. Çok sevdiği biri tarafından kolayca gözden çıkarılmanın kalbini kırdığını söyleyen sanatçı, “İnsan sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca bunu dert ediniyor” ifadelerini kullandı. Yaşanan polemik için de “Bizi sevenleri üzdüğümüz için affola” diyerek konuyu kapatmak istediğini belirtti.

Evet, düet süreci sıkıntılı geçti ama bu kadar hassas olan kalplere göre değildir böyle şeyler. İnsan çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca, kalbi kırıldığında bunu dert ediniyor. 40 senedir gündem peşinde koşmayan ben, bunu söylemek zorunda kaldığım için ayrıca üzüldüm. Bu yüzden o üzüntüyü demek ki daha fazla içimde tutamamışım. İnsanız işte mükemmel değil. Sanata bir ömür adamış sanatçılar olarak böyle şeyleri dile getirmek yerine müzik konuşulsun isterim. Bizi sevenleri üzdüğümüz ve bu konuyla meşgul ettiğimiz için affola.'

Tüm bu süreç boyunca Sezen Aksu cephesinin sessizliğini koruması ise dikkatlerden kaçmadı. Yıllarca dostluklarıyla örnek gösterilen iki usta sanatçının bir daha yan yana gelip gelmeyeceği ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
