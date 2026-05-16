Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali’nde Radikal İmaj Değişikliğiyle Ortaya Çıktı!

Cesur imaj değişikliğiyle oldukça modern ve avangart bir görünüm yakalayan Dilan Çiçek Deniz’in yeni tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu, kırmızı halı için tercih ettiği Zuhair Murad imzalı mint yeşili elbisesiyle de tam not aldı. Denizkızı silüetiyle dikkat çeken, saten dokulu ve uçuş uçuş detaylara sahip tasarım; Dilan Çiçek Deniz’in yeni kısa saç imajıyla birleşince oldukça sofistike bir görünüm ortaya çıktı. Oyuncu kombinini Rene Caovilla marka taş işlemeli ayakkabılar ve yüzü olduğu Boucheron markasının milyonluk mücevherleriyle tamamladı. Özellikle beyaz altın ve pırlantalardan oluşan “Maille de Diamants” kolyesi gece boyunca en dikkat çeken aksesuarlardan biri oldu.

Festival kapsamında Marion Cotillard’ın başrolünde yer aldığı “Karma” filminin galasına katılan Dilan Çiçek Deniz, yabancı basının da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Güzel oyuncunun festivalin hemen ardından Paris’e geçerek Boucheron’un yeni sezon global kampanya çekimleri için kamera karşısına geçeceği öğrenildi.