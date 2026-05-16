Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali’nde Radikal İmaj Değişikliğiyle Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.05.2026 - 12:54

Dilan Çiçek Deniz, son dönemde yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, stil dönüşümü ve global moda dünyasındaki yükselişiyle de dikkat çekiyor. Uzun yıllardır kullandığı imajından tamamen uzaklaşan güzel oyuncu, bu kez radikal saç değişikliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa saç modeliyle bambaşka bir görünüme kavuşan Dilan Çiçek Deniz’in imaj değişikliği dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz, son yıllarda yalnızca oyunculuk performansıyla değil, moda dünyasındaki güçlü yükselişiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özellikle uluslararası markalarla yaptığı iş birlikleri, dergi kapakları ve global etkinliklerdeki görünümüyle Türkiye’nin dünyaya açılan en dikkat çekici isimlerinden biri haline gelen güzel oyuncu, şimdi de Cannes Film Festivali çıkarmasıyla gündemde. Her yıl dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali’nde boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, yeni imajı ve kırmızı halı tarzıyla sosyal medyada resmen olay yarattı.

Uzun yıllardır kullandığı uzun saçlarına veda eden oyuncu, Cannes kırmızı halısında ilk kez sergilediği radikal saç modeliyle tüm bakışları üzerine çekti.

Cesur imaj değişikliğiyle oldukça modern ve avangart bir görünüm yakalayan Dilan Çiçek Deniz’in yeni tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu, kırmızı halı için tercih ettiği Zuhair Murad imzalı mint yeşili elbisesiyle de tam not aldı. Denizkızı silüetiyle dikkat çeken, saten dokulu ve uçuş uçuş detaylara sahip tasarım; Dilan Çiçek Deniz’in yeni kısa saç imajıyla birleşince oldukça sofistike bir görünüm ortaya çıktı. Oyuncu kombinini Rene Caovilla marka taş işlemeli ayakkabılar ve yüzü olduğu Boucheron markasının milyonluk mücevherleriyle tamamladı. Özellikle beyaz altın ve pırlantalardan oluşan “Maille de Diamants” kolyesi gece boyunca en dikkat çeken aksesuarlardan biri oldu.

Festival kapsamında Marion Cotillard’ın başrolünde yer aldığı “Karma” filminin galasına katılan Dilan Çiçek Deniz, yabancı basının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. 

Güzel oyuncunun festivalin hemen ardından Paris’e geçerek Boucheron’un yeni sezon global kampanya çekimleri için kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
