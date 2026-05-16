Seda Bakan’ın Cannes Film Festivali’ndeki Kıyafeti Perdeye Benzetildi!

Dünyaca ünlü moda markası Stella McCartney imzalı derin dekolteli tasarım, sade ama iddialı görünümüyle geceye damga vuran stillerden biri oldu. Ünlü oyuncu kombinini Roberto Bravo mücevherleriyle tamamladı. Festival kapsamında İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin yeni filmi “Histoires parallèles”in gösterimine katılan Seda Bakan’ın kırmızı halı pozları kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Öte yandan ünlü oyuncunun Cannes tarzı sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Seda Bakan’ın sade ve zarif görünümünü çok beğendiklerini söylerken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise elbisenin biçimini eleştirdi. Özellikle tasarımın üst kısmı sosyal medyada esprili yorumların hedefi olurken, bazı kullanıcılar elbiseyi “perdeye” benzetti. Buna rağmen Seda Bakan’ın kırmızı halı öz güveni, taşıyışı ve uluslararası bir festivalde Türkiye’yi temsil etmesi birçok kişi tarafından övgüyle karşılandı.