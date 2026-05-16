Danla Bilic’in Kıyafetlerini İkinci El Uygulamasında Satması Tartışma Yarattı!

YouTube’da yayınladığı makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, kısa sürede yalnızca güzellik içerikleri üreten bir fenomen olmaktan çıkıp başlı başına bir popüler kültür figürüne dönüştü. Özellikle kullandığı sarkastik dil ve dobra tavırları diğer içerik üreticilerinden ayırdı. “Yeditepe Üniversitesi %50 Burslu Kız Makyajı”, “Sevgilimin Sinsi Kız Arkadaşı Makyajı” ve benzeri videolarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Bilic, sosyal medyada yarattığı etki sayesinde kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan internet ünlülerinden biri haline geldi.

Yalnızca YouTube kariyeriyle değil; özel hayatı, estetik operasyonları, lüks yaşam tarzı ve aşk hayatıyla da yıllardır magazin gündeminden düşmeyen Danla Bilic, bugün hala sosyal medyanın en güçlü isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Özellikle yaptığı estetik açıklamaları, milyonlarca liralık operasyon itirafları ve eski sevgilileriyle yaşadığı olaylı süreçler sık sık gündem oluyor.

Öte yandan lüks yaşamı ve dünyaca ünlü markalarla yaptığı iş birlikleri de sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.