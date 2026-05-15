Hollywood’un Gözde Çifti Anne Baba Oluyor: Barbara Palvin ve Dylan Sprouse’tan Bebek Müjdesi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.05.2026 - 11:32

Barbara Palvin ve Dylan Sprouse cephesinden hayranlarını sevince boğan haber geldi! Yıllardır Hollywood’un en sevilen çiftleri arasında gösterilen ikili, ilk bebeklerini beklediklerini resmen duyurdu. Özellikle kırmızı halıdaki uyumları, eğlenceli sosyal medya paylaşımları ve birbirlerine olan düşkünlükleriyle övgü toplayan çift, bu kez Cannes Film Festivali’nde yaptıkları sürpriz hamleyle gündeme oturdu. Barbara Palvin’in belirginleşen karnını sergileyen görünümüyle hamilelik iddiaları doğrulanırken, çiftin paylaştığı ultrason karesi sosyal medyada olay oldu. Hayranları ise “Hollywood’un en güzel genleri birleşiyor” yorumlarıyla çifte tebrik mesajı yağdırdı.

Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, Hollywood’un son yıllardaki en sevilen çiftlerinden biri olmayı başaran isimlerin başında geliyor.

Sosyal medyada sık sık gündem olan ikili; eğlenceli halleri, birbirlerine olan destekleri ve aşk dolu paylaşımlarıyla milyonların sevgisini kazanmış durumda. Şimdi ise bu masalsı aşk, yepyeni bir döneme giriyor! Çünkü çift, ilk bebeklerini beklediklerini resmen duyurdu.

Barbara Palvin ve Dylan Sprouse’un hikayesi aslında tam bir romantik komedi filmi gibi başlamıştı. İkili ilk kez 2017 yılında katıldıkları bir partide tanışmış, gecenin ardından Dylan Sprouse sosyal medya üzerinden Barbara’ya mesaj atmıştı. Ancak işin en olay kısmı burada yaşandı! Barbara, Dylan’ın mesajına tam 6 ay boyunca dönüş yapmamıştı. Daha sonra ünlü model, o dönemde hayatının oldukça yoğun olduğunu ve ilişkiye hazır hissetmediğini açıklamıştı. Aylar sonra gelen cevap ise aşkın fitilini ateşledi. Haziran 2018’de ilişkilerini resmileştiren çift, kısa sürede Hollywood’un en göz önündeki aşklarından biri haline geldi.

Özellikle Vogue röportajlarında birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalar sık sık gündem olmuştu. Barbara Palvin’in “Hayalimdeki nazik ve mükemmel adamı buldum” sözleri uzun süre konuşulurken, Dylan Sprouse’un defilelerde eşini elinde evcil hayvanlarının fotoğraflarıyla desteklemesi hayranlarını mest etmişti. Çift, Eylül 2022’de gizlice nişanlanmış; bunu aylar sonra açıklamıştı. 15 Temmuz 2023 tarihinde ise Barbara’nın memleketi Macaristan’da aile malikanelerinde yaptıkları düğün adeta peri masalını andırmıştı.

Ancak geçtiğimiz yıl ilişkileriyle ilgili çarpıcı iddialar da ortaya atılmıştı. Dylan Sprouse’un genç bir influencer ile Barbara’yı aldattığı iddiaları dolaşmaya başlamıştı.

Özellikle Mayıs 2024’ün son günlerinde sosyal medyada yayılan ihanet iddiaları kısa sürede küresel çapta olay olmuştu. O dönemde Barbara PalvinCannes Film Festivali için Fransa’dayken; Dylan Sprouse’un Los Angeles’ta genç bir influencer ile yakınlaştığı öne sürülmüştü. Hatta sosyal medyada dolaşan iddialarda söz konusu kişinin arkadaş ortamında Dylan Sprouse ile birlikte olduğunu anlatarak övündüğü ileri sürülmüş, bu söylentiler kısa sürede dedikodu zincirlerine dönüşmüştü.

İşin daha da çarpıcı tarafı ise iddiaların “reşit olma sınırındaki genç bir influencer” detayıyla birlikte yayılmasıydı. Bu nedenle söylentiler sadece magazin gündeminde değil, sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük tepki toplamıştı. Ancak ortaya atılan iddiaları doğrulayan hiçbir somut kanıt bulunmadı. Ne Barbara Palvin cephesinden ne de Dylan Sprouse tarafından resmi bir açıklama gelmezken, çiftin tavrı dedikodulara adeta cevap niteliğinde oldu. Özellikle Haziran 2024 başında birlikte katıldıkları Indianapolis Motor Speedway etkinliğinde el ele görüntülenmeleri ve Barbara’nın eşine sarıldığı kareleri paylaşması, “ayrılık” ve “ihanet” söylentilerini büyük ölçüde bitirmişti.

Ve geçtiğimiz gece beklenen büyük sürpriz geldi! Çift, 79. Cannes Film Festivali kırmızı halısında ilk bebeklerini beklediklerini resmen duyurdu.

“Parallel Tales” galasına katılan Barbara Palvin’in tercih ettiği bebek mavisi, tül detaylı elbise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle belirginleşen karnını ön plana çıkaran görünümü sonrası hamilelik söylentileri resmen doğrulanmış oldu. Üstelik elbisenin mavi tonları nedeniyle birçok kullanıcı çiftin erkek bebek beklediğini iddia etmeye başladı.

Kırmızı halıdaki romantik anlarıyla dikkat çeken çift, gecenin ardından Instagram’da da olay yaratan bir paylaşım yaptı. Yayınladıkları fotoğraf albümünde en çok konuşulan detay ise bebeğin ultrason görüntüsü oldu. Ultrasondaki minik bebeğin eliyle “rock’n roll” işareti yapıyor gibi görünmesi sosyal medyada viral olurken, Barbara ve Dylan’ın aynı pozu verip paylaşımı yalnızca “🤘🏼🤘🏼🤘🏼” emojileriyle yayınlaması hayranlarını mest etti. Çiftin menajerlerinin de hamilelik haberini doğrulamasıyla birlikte Hollywood’un en sevilen çiftlerinden biri için yepyeni bir dönem resmen başlamış oldu.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
