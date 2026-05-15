Hollywood’un Gözde Çifti Anne Baba Oluyor: Barbara Palvin ve Dylan Sprouse’tan Bebek Müjdesi!
Barbara Palvin ve Dylan Sprouse cephesinden hayranlarını sevince boğan haber geldi! Yıllardır Hollywood’un en sevilen çiftleri arasında gösterilen ikili, ilk bebeklerini beklediklerini resmen duyurdu. Özellikle kırmızı halıdaki uyumları, eğlenceli sosyal medya paylaşımları ve birbirlerine olan düşkünlükleriyle övgü toplayan çift, bu kez Cannes Film Festivali’nde yaptıkları sürpriz hamleyle gündeme oturdu. Barbara Palvin’in belirginleşen karnını sergileyen görünümüyle hamilelik iddiaları doğrulanırken, çiftin paylaştığı ultrason karesi sosyal medyada olay oldu. Hayranları ise “Hollywood’un en güzel genleri birleşiyor” yorumlarıyla çifte tebrik mesajı yağdırdı.
Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, Hollywood’un son yıllardaki en sevilen çiftlerinden biri olmayı başaran isimlerin başında geliyor.
Ancak geçtiğimiz yıl ilişkileriyle ilgili çarpıcı iddialar da ortaya atılmıştı. Dylan Sprouse’un genç bir influencer ile Barbara’yı aldattığı iddiaları dolaşmaya başlamıştı.
Ve geçtiğimiz gece beklenen büyük sürpriz geldi! Çift, 79. Cannes Film Festivali kırmızı halısında ilk bebeklerini beklediklerini resmen duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın