Hollywood’un Gözde Çifti Anne Baba Oluyor: Barbara Palvin ve Dylan Sprouse’tan Bebek Müjdesi!

Sosyal medyada sık sık gündem olan ikili; eğlenceli halleri, birbirlerine olan destekleri ve aşk dolu paylaşımlarıyla milyonların sevgisini kazanmış durumda. Şimdi ise bu masalsı aşk, yepyeni bir döneme giriyor! Çünkü çift, ilk bebeklerini beklediklerini resmen duyurdu.

Barbara Palvin ve Dylan Sprouse’un hikayesi aslında tam bir romantik komedi filmi gibi başlamıştı. İkili ilk kez 2017 yılında katıldıkları bir partide tanışmış, gecenin ardından Dylan Sprouse sosyal medya üzerinden Barbara’ya mesaj atmıştı. Ancak işin en olay kısmı burada yaşandı! Barbara, Dylan’ın mesajına tam 6 ay boyunca dönüş yapmamıştı. Daha sonra ünlü model, o dönemde hayatının oldukça yoğun olduğunu ve ilişkiye hazır hissetmediğini açıklamıştı. Aylar sonra gelen cevap ise aşkın fitilini ateşledi. Haziran 2018’de ilişkilerini resmileştiren çift, kısa sürede Hollywood’un en göz önündeki aşklarından biri haline geldi.

Özellikle Vogue röportajlarında birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalar sık sık gündem olmuştu. Barbara Palvin’in “Hayalimdeki nazik ve mükemmel adamı buldum” sözleri uzun süre konuşulurken, Dylan Sprouse’un defilelerde eşini elinde evcil hayvanlarının fotoğraflarıyla desteklemesi hayranlarını mest etmişti. Çift, Eylül 2022’de gizlice nişanlanmış; bunu aylar sonra açıklamıştı. 15 Temmuz 2023 tarihinde ise Barbara’nın memleketi Macaristan’da aile malikanelerinde yaptıkları düğün adeta peri masalını andırmıştı.