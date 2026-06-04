Plak mı, Spotify mı? Ses Kalitesinde "Gerçekten" Fark Var mı?
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Plaktan müzik dinlemek mi? Yoksa dijital platformlardan dinlemek mi? Gerçekten de ikisi arasında ciddi bir ses kalitesi farkı var mı? Bunu öğrenmenin tek yolu içeriğimizi okumaya devam etmek...
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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