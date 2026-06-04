Plak mı, Spotify mı? Ses Kalitesinde "Gerçekten" Fark Var mı?

Plaklar, ses dalgalarını fiziksel oluklara sürekli bir hat olarak kazır. Bu durum da seste herhangi bir kesinti olmadığı anlamına gelir. Dijital platformlar ise sesi saniyede binlerce kez örnekleyerek yani sampling yaparak sayısal verilere dönüştürür. Her ne kadar dijital teknoloji bu boşlukları kulağımızın fark edemeyeceği kadar küçük parçalara ayırsa da, plak tutkunları analogun kesintisiz akışının daha gerçek olduğunu savunur.