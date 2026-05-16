Manifest’ten Dev Şov: Ülker Arena’daki Performanslarıyla Ortalığı Kasıp Kavurdular!

Manifest, daha ilk çıkış yaptıkları günden itibaren yalnızca şarkılarıyla değil; sahne enerjileri, kusursuz dans koreografileri ve dünya standartlarını aratmayan prodüksiyon anlayışlarıyla milyonların radarına girmeyi başardı. “Zamansızdık”, “Arıyo”, “KTS” ve “Snap” gibi hit parçalarla kısa sürede dev bir hayran kitlesi oluşturan grup, bugün geldiği noktada Türkiye’nin en büyük müzik fenomenlerinden biri olarak gösteriliyor. Verdikleri her konser dakikalar içinde tükenirken, sosyal medyada oluşturdukları etki de giderek büyüyor.

Ve geçtiğimiz akşam İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu konseriyle resmen gövde gösterisi yaptılar! Binlerce hayranın saatler öncesinden arena çevresini doldurduğu gecede Manifest; dev LED ekranlar, ışık şovları ve nefes kesen performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Konser boyunca tek bir an bile düşmeyen enerji, senkronize dans şovları ve binlerce kişinin aynı anda şarkılara eşlik ettiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.