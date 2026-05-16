Manifest’ten Dev Şov: Ülker Arena’daki Performanslarıyla Ortalığı Kasıp Kavurdular!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.05.2026 - 09:21

Manifest, daha ilk çıkış yaptıkları günden itibaren yalnızca şarkılarıyla değil; sahne enerjileri, kusursuz dans koreografileri ve dünya standartlarını aratmayan prodüksiyon anlayışlarıyla milyonların radarına girmeyi başardı. “Zamansızdık”, “Arıyo”, “KTS” ve “Snap” gibi hit parçalarla kısa sürede dev bir hayran kitlesi oluşturan grup, bugün geldiği noktada Türkiye’nin en büyük müzik fenomenlerinden biri olarak gösteriliyor. Verdikleri her konser dakikalar içinde tükenirken, sosyal medyada oluşturdukları etki de giderek büyüyor.

Ve geçtiğimiz akşam İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu konseriyle resmen gövde gösterisi yaptılar! Binlerce hayranın saatler öncesinden arena çevresini doldurduğu gecede Manifest; dev LED ekranlar, ışık şovları ve nefes kesen performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Konser boyunca tek bir an bile düşmeyen enerji, senkronize dans şovları ve binlerce kişinin aynı anda şarkılara eşlik ettiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Türkiye'nin yeni nesil pop fenomeni Manifest, kısa sürede milyonları peşinden sürüklemeyi başardı!

YouTube’da yayınlanan Big5 Türkiye yarışmasıyla başlayan yolculukları kısa sürede dev bir fenomene dönüştü. Mina Solak, Lidya Pınar, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Zeynep Sude Oktay ve Sueda Uluca’dan oluşan grup genç kuşağın yeni favorisi haline geldi. “Zamansızdık”, “Arıyo”, “KTS” ve “Snap” gibi şarkılar sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılırken grup yalnızca dijital dünyada değil, konser sahnesinde de inanılmaz bir dominasyon kurmayı başardı.

Henüz kariyerlerinin ilk yıllarında olmalarına rağmen Türkiye’nin dört bir yanında verdikleri konserlerle büyük bir kitleye ulaştılar. İzmir’den Ankara’ya, Antalya’dan İstanbul’a kadar gittikleri her şehirde biletleri günler öncesinden tükenen grup; festival sahnelerinde de adeta olay yaratıyor. Özellikle genç hayran kitlesi “ManiFAM” adı verilen dev bir topluluğa dönüşmüş durumda.

Uluslararası platformlarda da dikkat çekmeye başlayan grubun global açılım ihtimali ise şimdiden heyecan yaratıyor.

Ve gelelim günlerdir beklenen o dev geceye… Ülker Spor ve Etkinlik Salonu sahnesinde 15 Mayıs’ta başlayan konser serisi resmen tarih yazdı!

Daha arena çevresine yaklaşırken kilometrelerce uzayan kuyruklar ve hayran çığlıkları dikkat çekiyordu. İçeri girildiğinde ise ortaya tam anlamıyla dünya standartlarında bir pop şovu çıktı. Dev LED ekranlar, sinematik geçişler, kusursuz ışık tasarımları ve her şarkıya özel hazırlanan sahne konseptleri Ülker Arena’yı bir anda dev pop konserlerini andıran bambaşka bir atmosfere çevirdi.

Konser boyunca grubun enerjisi ise bir saniye bile düşmedi.

Özellikle “Zamansızdık” performansı sırasında arena adeta ışık denizine dönerken, binlerce kişinin aynı anda şarkıya eşlik etmesi tüyleri diken diken etti. “KTS” ve “Snap” sırasında sergilenen senkronize dans koreografileri sosyal medyada övgü topladı.

Kızların neredeyse nefes almadan hem canlı performans sergileyip hem de kusursuz koreografi çıkarması izleyenleri hayran bıraktı.

Özellikle tribünlerden çekilen videolarda Ülker Arena’nın tamamen dolu olduğu ve içeride adeta adım atacak yer kalmadığı görüldü. Konser sonrası X’te yapılan yorumlarda birçok kullanıcı Manifest’i “Türkiye’nin global seviyedeki ilk gerçek girlband’i” olarak tanımlarken, grubun sahne hakimiyeti ve prodüksiyon kalitesi övgü yağmuruna tutuldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
